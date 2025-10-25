I ragazzi giocano bene: Rubino e Distefano ribaltano il Venezia e fanno sognare la Carrarese

Prime gioie in Serie B per Tommaso Rubino e , attaccante della Carrarese in prestito dalla Fiorentina.

Rubino segna il suo primo gol in cadetteria e regala il momentaneo pareggio alla squadra toscana contro il Venezia al minuto 85′.

Cross dalla destra di Distefano e colpo di testa di Rubino entrato appena 10 minuti prima per il gol del provvisorio 2-2.

Ma le buone notizie per la squadra toscana non finiscono qui perché al 96 la Carrarese trova il gol vittoria grazie alla triangolazione Zanon-Distefano con l’ex viola che realizza il gol del finitivo 3-2 che manda in apoteosi il pubblico di casa con la squadra toscana che sogna i playoff