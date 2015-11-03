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Notizie Carrarese Fiorentina

I ragazzi giocano bene: Rubino e Distefano ribaltano il Venezia e fanno sognare la Carrarese

25 ottobre 2025 19:20

Pioli carica la Fiorentina: "Dobbiamo alzare l’asticella, abbiamo un gruppo di spessore"

25 luglio 2025 22:56

Saponara emozionato: " Ringrazio società e tifosi, resterò sempre tifoso della Fiorentina"

25 luglio 2025 22:36

TOP E FLOP FIORENTINA: FAGIOLI DELIZIA IL VIOLA PARK, KEAN BOMBER. SABIRI SBAGLIA UN GOL

25 luglio 2025 21:50

Carrarese, Bleve: "Con la Fiorentina sarà una partita vera, non vogliamo fare brutte figure"

25 luglio 2025 11:47

Dazn trasmetterà le amichevoli della Fiorentina contro Grosseto, Carrarese, Leicester e Manchester

22 luglio 2025 11:34

Di Marzio annuncia: "La Carrarese ha chiuso per Rubino in prestito dalla Fiorentina"

15 luglio 2025 18:38

Ufficiale, Distefano rinnova con la Fiorentina fino al 2028 e va in prestito secco alla Carrarese

14 luglio 2025 20:08

TMW: "Oggi la firma di Distefano con la Carrarese, nuovo prestito per il classe 2003"

14 luglio 2025 10:53

TMW annuncia: "La Carrarese vuole in prestito Distefano dalla Fiorentina, molti club su di lui"

05 luglio 2025 15:39

Di Marzio: "La Carrarese è interessata a Tommaso Rubino della Fiorentina per rinforzare l'attacco"

01 luglio 2025 20:34

TMW scrive: "La Carrarese cerca rinforzi e ha messo nel mirino Amatucci della Fiorentina"

18 giugno 2025 12:10

Viareggio Cup, Fiorentina batte la Carrarese 3-0 e vola a punteggio pieno nel girone 2

14 febbraio 2024 17:57

TMW, Cerofolini vicino alla Carrarese in prestito: visite mediche nelle prossime ore

24 gennaio 2023 18:23

Il video del primo gol di Montiel con la maglia del Siena, entra all'83' e segna 4 minuti dopo

13 settembre 2021 12:42

Baldini: "Commisso piace per la passione contagiosa. Più facile allenare la Juve che la viola.."

20 ottobre 2019 00:30

Berti: "Compattarsi nelle difficoltà, ecco la grande forza di Firenze e dei fiorentini. Dopo Bergamo.."

18 maggio 2019 15:29

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