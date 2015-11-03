Notizie Carrarese Fiorentina

I ragazzi giocano bene: Rubino e Distefano ribaltano il Venezia e fanno sognare la Carrarese
25 ottobre 2025 19:20
Pioli carica la Fiorentina: "Dobbiamo alzare l’asticella, abbiamo un gruppo di spessore"
25 luglio 2025 22:56
Saponara emozionato: " Ringrazio società e tifosi, resterò sempre tifoso della Fiorentina"
25 luglio 2025 22:36
TOP E FLOP FIORENTINA: FAGIOLI DELIZIA IL VIOLA PARK, KEAN BOMBER. SABIRI SBAGLIA UN GOL
25 luglio 2025 21:50
Carrarese, Bleve: "Con la Fiorentina sarà una partita vera, non vogliamo fare brutte figure"
25 luglio 2025 11:47
Dazn trasmetterà le amichevoli della Fiorentina contro Grosseto, Carrarese, Leicester e Manchester
22 luglio 2025 11:34
Di Marzio annuncia: "La Carrarese ha chiuso per Rubino in prestito dalla Fiorentina"
15 luglio 2025 18:38
Ufficiale, Distefano rinnova con la Fiorentina fino al 2028 e va in prestito secco alla Carrarese
14 luglio 2025 20:08
TMW: "Oggi la firma di Distefano con la Carrarese, nuovo prestito per il classe 2003"
14 luglio 2025 10:53
TMW annuncia: "La Carrarese vuole in prestito Distefano dalla Fiorentina, molti club su di lui"
05 luglio 2025 15:39
Di Marzio: "La Carrarese è interessata a Tommaso Rubino della Fiorentina per rinforzare l'attacco"
01 luglio 2025 20:34
TMW scrive: "La Carrarese cerca rinforzi e ha messo nel mirino Amatucci della Fiorentina"
18 giugno 2025 12:10
Viareggio Cup, Fiorentina batte la Carrarese 3-0 e vola a punteggio pieno nel girone 2
14 febbraio 2024 17:57
TMW, Cerofolini vicino alla Carrarese in prestito: visite mediche nelle prossime ore
24 gennaio 2023 18:23
Il video del primo gol di Montiel con la maglia del Siena, entra all'83' e segna 4 minuti dopo
13 settembre 2021 12:42
Baldini: "Commisso piace per la passione contagiosa. Più facile allenare la Juve che la viola.."
20 ottobre 2019 00:30
Archivio