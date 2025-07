Pioli carica la Fiorentina: “Dobbiamo alzare l’asticella, abbiamo un gruppo di spessore”

A chiusura dell’amichevole contro la Carrarese e del ritiro al Viola Park, Stefano Pioli ha tracciato un primo bilancio della preparazione estiva:

“Il bilancio del ritiro è senz’altro positivo, ho trovato un gruppo disponibile. Stiamo lavorando con serietà, dovremo essere bravi a mantenere questi atteggiamenti. Vogliamo creare uno stile di gioco riconoscibile e creare un gruppo forte”

Non poteva mancare un commento sullo striscione a lui dedicato dai tifosi:

“Grande gioia, emozione e responsabilità. È quello che mi aspetto a Firenze, è difficile ma è giusto alzare l’asticella e il modo migliore per farlo è uno solo, lavorare tanto. Il gruppo è di spessore, vuole dare il massimo e regalare soddisfazioni ai nostri tifosi”.

Sul reparto offensivo e sul lavoro da fare Pioli ha spiegato:

“Siamo all’inizio e queste partite servono per capire, credo che i giocatori abbiano le qualità per esprimersi bene. Ieri ad esempio abbiamo attaccato un blocco basso, oggi ci venivano a prendere loro. Ora avremo 15 giorni importanti con amichevoli che saliranno di livello, ma è giusto così, dobbiamo essere pronti il 21 agosto”.

Anche i nuovi arrivi sembrano inserirsi bene nel gruppo:

“Quando il gruppo è positivo è facile inserirsi, Dzeko è un giocatore troppo intelligente per non inserirsi, ma anche gli altri”.

Infine, il tecnico ha voluto ricordare con emozione Celeste Pin:

“Mi ha dato la notizia Marco Landucci. Con Celeste mi ero sentito spesso per la casa. È incredibile quel che è successo, era una ragazzo solare e positivo, siamo sempre rimasti in contatto negli anni ed è veramente difficile per me commentare”.