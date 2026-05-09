Zaniolo furioso contro Dossena: "Ha insultato me, i miei figli e il mio compagno per il colore della pelle"

Al termine di Cagliari-Udinese c'è stato un grosso parapiglia e sono volate parole grosse

Nicolò Zaniolo all'attacco di Alberto Dossena dopo i presunti epiteti che il difensore del Cagliari avrebbe rivolto verso l'attaccante avversario Keinan Davis nel finale della partita persa 0-2 dai sardi quest'oggi contro l'Udinese, con tanto di parapiglia a fine match. E l'attaccante dei friulani tra l'altro ha rivelato ulteriori dettagli a proposito di quanto sarebbe successo nel convulso finale di match.

Sul suo profilo Instagram, Zaniolo attacca con accuse dirette, per quanto manchi il protagonista dell'azione da lui denunciata nei confronti del suo compagno di reparto ma anche nei propri confronti: “Il collega (se si può chiamare tale) che oggi si è permesso di insultare i miei figli, e insultare il mio compagno per il colore della sua pelle, dovrebbe vergognarsi e non calcare più i campi di calcio”.

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha così commentato l'episodio nell'intervista rilasciata al termine dello 0-2 patito dai suoi contro l'Udinese: "C’era confusione, ero in panchina e ho chiesto immediatamente a Dossena se avesse detto qualcosa di sbagliato. Mi ha assicurato che non c’è stato nulla di offensivo e io metto la mano sul fuoco sui miei ragazzi. E’ un uomo vero e mi fido di quello che mi ha riferito. Tornerei a parlare di calcio". Lo scrive TMW