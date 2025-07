Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, la Carrarese dopo una storica salvezza conquistata nella passata stagione in Serie B, avrebbe messo gli occhi sul giovane gioiello della Fiorentina, Tommaso Rubino. L’attaccante classe 2006 ha impressionato tutti nel campionato Primavera, oltre ad aver già esordito in Serie A con la maglia Viola nella scorsa stagione, e potrebbe partire in prestito per farsi le ossa.