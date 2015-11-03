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Notizie Tommaso Rubino Fiorentina

Di Marzio: "La Carrarese è interessata a Tommaso Rubino della Fiorentina per rinforzare l'attacco"

01 luglio 2025 20:34

Rubino e l'emozione dell'esordio in Europa: "E' il giorno più bello della mia vita. Un sogno che si avvera"

29 novembre 2024 16:44

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