Rubino e l'emozione dell'esordio in Europa: "E' il giorno più bello della mia vita. Un sogno che si avvera"

Tommaso Rubino ha coronato il sogno di tantissimi ragazzi che indossano la maglia viola fin dalla giovane età; quella di esordire con la maglia della prima squadra, e per di più in una competizione in...

Tommaso Rubino ha coronato il sogno di tantissimi ragazzi che indossano la maglia viola fin dalla giovane età; quella di esordire con la maglia della prima squadra, e per di più in una competizione internazionale e prestigiosa come la Conference League. Quella tra Fiorentina e Paphos rimarrà nella storia non solo per la prima vittoria della viola contro una formazione cipriota in europa, ma rimarrà anche nel cuore di Tommaso per aver esordito in una partita di spicco contro la momentanea capolista della Cyprus League.

Questa è la reazione del giovane talento nato e cresciuto nella cantera viola nella sua pagina ufficiale di Instagram: "un sogno che si avvera…devo ancora realizzare!ringrazio tutte le persone che hanno creduto in me in primis la mia famiglia che mi è sempre stata vicino e mi ha sempre sostenuto. Infine alla società posso solo dire grazie perché è grazie a loro se ho raggiunto questo obbiettivo importante!

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