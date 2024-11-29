Bonolis: "De Gea non lo scambierei mai con Sommer. Non immaginavo la Fiorentina a pari con l'Inter"

Quella di domenica è una partita importante ma non determinante per la classifica”

Paolo Bonolis è conosciuto nel mondo televisivo non solo per le sue trasmissioni ironiche e satiriche, ma anche per la sua passione sfrenata per l'Inter. Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, ha voluto dire la sua riguardo la sorpresa di questa prima parte di stagione chiamata Fiorentina: “Onestamente non pensavo di arrivarci con gli stessi punti dei viola. Merito a Palladino per come fa giocare la sua squadra, è un allenatore bravo che sa quello che fa. La Fiorentina ha fatto un ottimo mercato: Adli gioca tantissimi palloni e mette ordine, Kean è un centravanti che segna. Quella di domenica è una partita importante ma non determinante per la classifica”.

Infine ha ribadito: “De Gea è un grande portiere ma non lo scambierei mai con Sommer. Kean è in uno stato di grazia, un attaccante puro a differenza di Lautaro che invece gioca più dietro. Vero anche che i moduli sono diversi”.

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