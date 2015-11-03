Notizie Bonolis Fiorentina

Bonolis: "Se Bove è convinto di andare a Sanremo, verrà fuori un bel momento con Carlo"
06 febbraio 2025 13:44
Bonolis: "De Gea non lo scambierei mai con Sommer. Non immaginavo la Fiorentina a pari con l'Inter"
29 novembre 2024 16:10
Bonolis: "Beltran va aspettato, anche Zidane e Platini hanno fatto fatica. Ho parlato con Italiano a maggio..."
27 gennaio 2024 13:50
Paolo Bonolis: "Devo ammettere che della Fiorentina impazzisco per Amrabat, mi piace tantissimo"
19 ottobre 2022 19:27
Conti: "Due giornate a Milenkovic? Ibra e Lukaku ne meritano cinque! Se domani vinciamo.."
04 febbraio 2021 18:46
Caressa: "Il calcio mi manca tantissimo, non so più cosa guardare. Dobbiamo riaprire le attività"
04 aprile 2020 17:01
Bonolis: "Solo come il portiere della Fiorentina" Renzi: "Ci avete rubato un rigore". Il video
01 dicembre 2018 12:50
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