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Notizie Bonolis Fiorentina

Bonolis: "Se Bove è convinto di andare a Sanremo, verrà fuori un bel momento con Carlo"

06 febbraio 2025 13:44

Bonolis: "De Gea non lo scambierei mai con Sommer. Non immaginavo la Fiorentina a pari con l'Inter"

29 novembre 2024 16:10

Bonolis: "Beltran va aspettato, anche Zidane e Platini hanno fatto fatica. Ho parlato con Italiano a maggio..."

27 gennaio 2024 13:50

Paolo Bonolis: "Devo ammettere che della Fiorentina impazzisco per Amrabat, mi piace tantissimo"

19 ottobre 2022 19:27

Conti: "Due giornate a Milenkovic? Ibra e Lukaku ne meritano cinque! Se domani vinciamo.."

04 febbraio 2021 18:46

Caressa: "Il calcio mi manca tantissimo, non so più cosa guardare. Dobbiamo riaprire le attività"

04 aprile 2020 17:01

Bonolis: "Solo come il portiere della Fiorentina" Renzi: "Ci avete rubato un rigore". Il video

01 dicembre 2018 12:50

Bonolis: "Gli arbitri sbagliano sempre a favore della Juventus. È sempre la solita storia"

01 maggio 2018 00:52

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