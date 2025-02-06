Bonolis: "Se Bove è convinto di andare a Sanremo, verrà fuori un bel momento con Carlo"

Il noto conduttore televisivo e tifoso nerazzurro ha commentato la vigilia della partita contro la Fiorentina

A Radio Bruno è intervenuto il noto conduttore televisivo Paolo Bonolis, tifoso interista, che ha commentato la sua previsione sulla gara di stasera del Franchi: "Abbiamo 17 minuti in meno, ma non credo cambi qualcosa. Sarà una partita come le altre tra due belle squadre con una che deve vincere per agganciare il Napoli e l'altra che può lottare per la Champions. Mi piace la Fiorentina perché ha fatto un bel mercato con innesti di spessore che daranno un'ulteriore spinta ai viola per il finale di stagione e, anche se mancheranno, sarà una squadra tosta con giocatori validi. Cataldi rientra ed è un ottimo distributore di palloni e un interditore, poi ha Kean che è un'ira di Dio."

Sull'Inter: "Noi dobbiamo ringiovanire la rosa, abbiamo preso Sucic e Palacios poi girato al Monza. Dobbiamo riportare gioventù dentro i nostri ranghi dato che qualcuno è un po' anziano. In più, ci manca un attaccante di ricambio alla coppia titolare dato che Arnautovic non rende e Correa è sparito. Taremi fa il suo, ma finora è troppo poco. L'Inter a Firenze deve vincere perché Conte è un martello e se non chiudi il divario, non lo prendi più."

Su Bove: "Non conosco Edoardo e non mi permetto di dire cosa sta pensando ora e come vive il momento, magari non ne vuole nemmeno parlare lui. Non lo può sapere nessuno. Stasera per lui sarà particolare, questo assolutamente. Sanremo? Se Edoardo è d'accordo, va bene solo se crede che questa cosa lo possa aiutare. Conosco Carlo ed ha una grande sensibilità. Se vogliono fare questo momento, allora verrà fuori di sicuro un bel messaggio."

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