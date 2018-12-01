Bonolis: "Solo come il portiere della Fiorentina" Renzi: "Ci avete rubato un rigore". Il video
Nel corso della trasmissione di ieri Scherzi a Parte, dopo lo scherzo fatto a Matteo Renzi, è avvenuto il consueto faccia a faccia in studio tra il conduttore della trasmissione Paolo Bonolis e il pol...
A cura di Redazione Labaroviola
01 dicembre 2018 12:50
Nel corso della trasmissione di ieri Scherzi a Parte, dopo lo scherzo fatto a Matteo Renzi, è avvenuto il consueto faccia a faccia in studio tra il conduttore della trasmissione Paolo Bonolis e il politico fiorentino. Battute calcistiche fra i due con Bonolis che, riferendosi allo scherzi dice: "Ti hanno lasciato solo come il portiere della Fiorentina" non si è fatta attendere la risposta di Renzi che ha detto: "Ci avete rubato un rigore"
ECCO IL VIDEO DELLO SCAMBIO DI BATTUTE TRA BONOLIS E RENZI IN DIRETTA TV