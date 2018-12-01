Bonolis: "Solo come il portiere della Fiorentina" Renzi: "Ci avete rubato un rigore". Il video

Nel corso della trasmissione di ieri Scherzi a Parte, dopo lo scherzo fatto a Matteo Renzi, è avvenuto il consueto faccia a faccia in studio tra il conduttore della trasmissione Paolo Bonolis e il pol...

A cura di Redazione Labaroviola 01 dicembre 2018 12:50

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