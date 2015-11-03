Notizie Renzi Fiorentina

(FOTO) Renzi attacca Lotito: "Uno dei simboli del fallimento del sistema calcio. Ecco cosa fa in Senato"
04 aprile 2026 10:19
Renzi attacca Lotito: "Con lui in Parlamento, impossibile pensare ad un sistema calcio pulito"
03 aprile 2026 18:49
Sentite Sabatini: "Renzi è perfetto per essere il successore di Gravina in FIGC"
02 aprile 2026 14:10
Renzi: "Federazione e club avanti tra raccomandazioni e servilismo, bisogna resettare"
01 aprile 2026 22:28
Calcio e Finanza: "Vendita della società ipotesi reale, ma l'obiettivo ora è la salvezza. Renzi sullo sfondo"
24 gennaio 2026 14:24
Nardella attacca Renzi: ”Sfrutta la situazione della Fiorentina per cercare visibilità sullo stadio”
18 dicembre 2025 09:45
Renzi: “Serve un top manager. Catastrofe? Sì è rotto qualcosa nello spogliatoio. Avanti con Commisso”
17 dicembre 2025 09:37
Fiorentina ultima in classifica a -8 dalla salvezza, Renzi attacca: “Firenze non si merita questo scempio”
14 dicembre 2025 18:01
Nardella si lava le mani sul Franchi, Renzi furioso: "Ci ha deriso per anni, meno male non c'è più"
24 ottobre 2025 21:36
Renzi: “Ogni estate sogniamo in grande e a settembre restiamo delusi... ma ho fiducia in Pioli”
09 ottobre 2025 20:07
Renzi: "Il restyling del Franchi con soldi pubblici una bischerata galattica di Nardella"
31 luglio 2025 22:47
Renzi: "Il governo ha regalato i soldi per il Franchi quando l'economia italiana è in sofferenza"
13 luglio 2025 14:33
Renzi: "Tifare Fiorentina è sofferenza, ma essere tifoso viola è la sofferenza più bella del mondo"
05 luglio 2025 15:15
Renzi: "Per i miei 50 anni vorrei come regalo la qualificazione della Fiorentina in Champions"
11 gennaio 2025 19:19
Renzi: "Franchi? Anche quelli del Bruges ci prendono in giro. Farei di tutto per la Fiorentina"
07 giugno 2024 15:00
Renzi: "Il proprietario della Fiorentina è Commisso ma se vende sono pronto a scendere in campo"
04 giugno 2024 12:30
Matteo Renzi: "Magari ieri sera ci fosse stato Vlahovic, lui è ancora una ferita aperta"
30 maggio 2024 23:49
Renzi: "No a Commisso per lo stadio? Si poteva superare la Soprintendenza. Colpa di Nardella e Franceschini"
24 maggio 2024 14:45
Renzi parla da tifoso: "Il rigore di Beltran una liberazione. Promessa se vince la Fiorentina? Porta male"
09 maggio 2024 19:33
Nardella: "Barone ci sarebbe stato" poi stoccata a Renzi: "Se attacco altri sindaci, fermatemi"
23 marzo 2024 11:20
Agnelli, Allegri, Renzi e Ronaldo nei dossier del finanziere antimafia accusato a Perugia
02 marzo 2024 16:11
Renzi: "Per gli stadi servono i fondi dei privati, basta giocare coi soldi dei cittadini"
24 novembre 2023 17:30
Il silenzio della Fiorentina fa parecchio rumore. Lo strascico di polemiche tra calcio e fango non si ferma
06 novembre 2023 10:58
Renzi: "Si sono bevuti il cervello, c'è una tragedia in corso, giocare Fiorentina-Juventus è una follia"
05 novembre 2023 12:09
Renzi irritato contro Barone. Non avrebbe dovuto far vedere il suo messaggio a Report sugli arabi
01 novembre 2023 21:10
Il fondo arabo Pif arriva a Firenze: preso l'Hotel Savoy, valutazione di 1,5 miliardi per il gruppo alberghiero
01 novembre 2023 06:32
Il Padovani diventa un caso, lite tra i partiti di Renzi e Nardella, considerati troppi i 10 milioni
31 ottobre 2023 11:18
La puntata di Report su Renzi, gli Arabi e la Fiorentina: "Barone non ha mai risposto a quel messaggio"
30 ottobre 2023 14:00
Retroscena Repubblica: "Contatto tra l'Arabia e Firenze per lo stadio, fu esclusione per vizio di forma"
29 ottobre 2023 20:18
Corriere dello Sport svela: “Gli arabi e Renzi vogliono la Fiorentina ma il club non è in vendita”
29 ottobre 2023 08:27
Renzi a Barone: “Ti devo parlare”. Commisso: “Mi vogliono mandare via da qui”. Poi la smentita della Fiorentina
29 ottobre 2023 08:24
Il PD vuole mettere 10 milioni sul Padovani per convincere la Fiorentina a giocarci, Italia Viva fa muro
24 ottobre 2023 12:34
Renzi non ci sta e annuncia battaglia, considerati troppo alti i costi per ristrutturare il Padovani
19 ottobre 2023 11:27
Renzi scherza: "Vista la classifica potremmo inventare una scusa per chiudere il campionato ora, no?
21 agosto 2023 16:20
Renzi: "Vanno giù Wembley, Camp Nou e Maracanà ma da noi non si può toccare la Curva Ferrovia del Franchi"
13 luglio 2023 16:20
Renzi attacca Nardella: "Il ricorso per il Franchi è follia, si fermi. Un patto per abbattere le curve"
01 luglio 2023 08:13
Renzi a Nardella: "Fermati, se vai a sbattere te mi dispiace, se sbatti con i soldi di Firenze non va bene"
30 giugno 2023 13:03
Renzi al lavoro per il cambio di proprietà della Fiorentina? Arriva la smentita: "Tutto falso"
10 maggio 2023 17:50
Report rivela: "Renzi ha proposto la Fiorentina a fondi Arabi per favorire rapporti con l'Italia"
08 maggio 2023 23:54
Renzi annuncia: "Ho parlato con la Meloni, la legge sull'abbattimento della Curva è in arrivo"
01 maggio 2023 14:35
Sentite Renzi: "Non ha senso indebitare i nostri figli per lo stadio della Fiorentina"
30 aprile 2023 10:13
Commisso smonta Renzi: "Perchè certe cose non le ha detto 4 anni fa? Questa è la politica..."
29 aprile 2023 22:04
Renzi è già stato smentito, la soprintendente: "Nemmeno il governo può togliere vincolo sulle curve"
25 aprile 2023 16:29
Renzi: "Solo uno juventino può venire a Firenze per vedere le scale elicoidali dello stadio Franchi"
25 aprile 2023 13:39
Soldi Franchi bloccati: nei prossimi giorni incontro Commisso-Nardella, ma la posizione della Fiorentina è chiara
25 aprile 2023 09:45
Renzi: "Franchi? Si buttino giù le curve e si faccia il progetto Casamonti pagato dalla Fiorentina"
24 aprile 2023 17:40
Franchi, il Comune ha le carte in regola: vie legali se il governo dice no ai soldi già stanziati per il restyling
24 aprile 2023 09:53
Renzi: "Decisione dell'UE da persone di buon senso: ora si autorizzi Fiorentina all'abbattimento delle curve"
22 aprile 2023 19:15
Nardella: "Lo stadio si farà. Non mi fermeranno". Intanto Renzi chiama la Meloni per non finanziarlo
01 aprile 2023 11:00
Renzi: "Togliete il Franchi dal PNRR: Europa ha ragione. Fiorentina faccia stadio non pagato dai cittadini"
29 marzo 2023 18:35
Renzi soddisfatto: "Ho sempre detto che lo stadio di Firenze non deve essere fatto con i soldi pubblici"
28 marzo 2023 14:14
Sportitalia: "Renzi attacca il governo solo per prendere voti a Firenze dai tifosi della Fiorentina"
30 dicembre 2022 14:40
Renzi si schiera con la Fiorentina: "Governo dà 890 milioni al calcio e li toglie ai giovani, è folle"
20 dicembre 2022 12:03
Renzi: "Sì al restyling, ma solo con i soldi delle società. Follia rifare Franchi con PNRR"
08 dicembre 2022 17:32
Renzi contro Lotito: "Meno pasticci. Non possiamo fare emendamento per far fare il mercato alla Serie A"
08 dicembre 2022 16:58
Renzi attacca: "Per me è una vergogna fare lo stadio della Fiorentina con i soldi del PNRR"
06 dicembre 2022 23:08
Renzi punge i due ex Fiorentina: "Alla fine a Vlahovic e Chiesa non è andata poi così bene"
05 dicembre 2022 19:43
Renzi sta con la Fiorentina: "Una vergogna dare soldi alle società dopo tutte queste schifezze"
05 dicembre 2022 11:22
Renzi amaro: "Per Baggio ero in piazza a protestare. E' possibile che ancora diamo tutti alla Juve?"
26 gennaio 2022 13:02
Bucchioni: "Non sorprende che gli arabi vogliono la Fiorentina, dietro ci potrebbe essere Renzi"
19 novembre 2021 13:43
Matteo Renzi: "A Mario Draghi gli farei fare di tutto, tranne il centravanti della Fiorentina"
16 novembre 2021 17:04
Renzi scherza: "Ora vogliono i vaccini gratis, anche io voglio lo scudetto della Fiorentina"
04 settembre 2021 12:33
Renzi: "A me piace vincere, spero possa farlo anche la Fiorentina con Italiano"
14 luglio 2021 13:13
Diego Della Valle: "Renzi? Siamo tifosi Viola. Ci sentiamo spesso, parliamo anche della grande Fiorentina"
22 marzo 2021 22:37
Vergassola: "Ferrero un passionale come i fiorentini. Un loro difetto? Matteo Renzi"
12 febbraio 2021 13:34
Renzi si scaglia contro Pessina: "Non deve più occuparsi del Franchi, lo faranno il Comune e la Fiorentina"
08 settembre 2020 12:53
Renzi: "Venerdì si è compiuto un passo epocale. Avrei fatto carte false da sindaco per sbloccare lo stadio"
07 settembre 2020 18:40
Renzi: "Franchi? Potere al Comune e non più alla Soprintendenza. Commisso può restaurarlo perchè..."
03 settembre 2020 11:01
Renzi: "Stadi? Propongo che basti l'ok del Comune. Se non lo approvano sarebbe uno scandalo"
01 agosto 2020 14:39
Renzi: "Franchi? Non si parla di Raffaello o Leonardo. Stadio Fiorentina? È una priorità"
31 luglio 2020 10:39
Renzi: "Sono sicuro che il campionato si finirà. Stra favorevole ai playoff scudetto"
26 maggio 2020 13:03
Nardella vuole abbattere i vincoli per il restyling del Franchi, Commisso sarà interessato?
20 maggio 2020 09:31
Renzi: "Nuovo stadio alla Mercafir? Idea ormai morta e sepolta, che peccato!"
15 maggio 2020 20:27
Renzi, prosegue la scalata nel calcio del figlio Francesco. Il Pordenone in B lo vuole per rinforzare l'attacco
12 maggio 2020 00:20
Renzi: "Spadafora dice che non si parla del calcio. Chi lo ha detto? In democrazia si decide tutti"
04 maggio 2020 15:12
Tutte le squadre che tifano in Parlamento: Renzi è l'unico tifoso della Fiorentina
01 maggio 2020 12:27
Renzi: "Sono convinto che Vlahovic e Cutrone vogliano tornare a fare gol per la mia Fiorentina. Commisso..."
27 aprile 2020 11:14
Renzi: "Lo sport non è solo Juventus e Fiorentina, devono ripartire tutte le attività"
23 aprile 2020 15:52
Renzi: "Il calcio deve ripartire. Chiesa-Inter? Fake news. Sogno Castrovilli con la maglia numero 10"
14 aprile 2020 20:02
Commisso: "Renzi ha detto che Chiesa va all'Inter? Pensi alla politica. Convinto che i migliori calciatori resteranno"
07 aprile 2020 21:10
Cala il sipario sulla Mercafir: l'idea venne lanciata da Renzi dopo la richiesta dei Della Valle
06 marzo 2020 11:26
Renzi a cena con il suo partito, il ristoratore: "Hanno cantato cori contro la Juventus"
20 febbraio 2020 13:57
Renzi siparietto con Immobile: "Gli ho già detto che non deve più segnare a Firenze all’ultimo minuto"
07 novembre 2019 09:13
I vertici politici di Firenze hanno offerto la Fiorentina in Qatar, la risposta...
11 aprile 2019 10:49
Renzi: "C'è rimpianto per Zaniolo ma vedere Chiesa capitano mi emoziona"
15 febbraio 2019 19:04
Renzi: "Fossi Gattuso farei un'assicurazione anti-Salvini. Deve chiedere scusa perchè..."
19 dicembre 2018 18:47
Renzi: "Indegni di Firenze e idioti gli autori delle scritte su Heysel e Scirea"
01 dicembre 2018 19:43
Bonolis: "Solo come il portiere della Fiorentina" Renzi: "Ci avete rubato un rigore". Il video
01 dicembre 2018 12:50
Renzi: "Chiesa non farà come Baggio, resterà a Firenze. Ecco la mia Fiorentina ideale. I Della Valle..."
01 dicembre 2018 10:56
Renzi: "C'è un investitore che vuole mettere 370 milioni per l'aeroporto di Firenze"
12 ottobre 2018 16:12
Dieci anni fa Diego presentava il nuovo stadio viola. Tutto quello che è successo in dieci anni a Firenze
18 settembre 2018 11:08
Salvini ironico: “Tavolo con Renzi? Sì, ma per parlare di calcio e di Fiorentina”
02 maggio 2018 12:56
Renzi ironico: "Non mi sarei aspettato che la Fiorentina avrebbe favorito la Juve"
30 aprile 2018 09:34
Renzi: "Firenze è una città che sa amare in modo straordinario. Un pensiero per la piccola Vittoria"
08 marzo 2018 16:08
Funerali Astori, arrivati anche Diego Della Valle e Matteo Renzi in santa Croce
08 marzo 2018 10:32
Tragedia Astori, Renzi: "Sono incredulo, piango con la sua famiglia e con la Fiorentina"
04 marzo 2018 13:38
Cognigni: "Dite a Renzi che la Fiorentina gode di ottima salute. Mai stati così bene"
24 febbraio 2018 14:52
Renzi: "Lo stadio della Fiorentina si farà ma prima viene l'aeroporto. Spero che i Della Valle..."
22 gennaio 2018 13:59
Renzi su Twitter: "Appena quell'interista di Delrio è andato via la Fiorentina ha segnato"
06 gennaio 2018 13:25
Diego Della Valle: "Renzi di recente è di buon umore perché la Fiorentina sta vincendo ultimamente"
22 dicembre 2017 11:53
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