Tragedia Astori, Renzi: "Sono incredulo, piango con la sua famiglia e con la Fiorentina"

(ANSA) - ROMA, 4 MAR - "Mi sembra impossibile. Sono incredulo e piango con la sua famiglia e con tutta la Fiorentina. Ciao Capitano. Astori". Lo scrive su Twitter il segretario del Pd Matteo Renzi. Il...

A cura di Redazione Labaroviola 04 marzo 2018 13:38

Condividi