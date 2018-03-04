Tragedia Astori, Renzi: "Sono incredulo, piango con la sua famiglia e con la Fiorentina"
(ANSA) - ROMA, 4 MAR - "Mi sembra impossibile. Sono incredulo e piango con la sua famiglia e con tutta la Fiorentina. Ciao Capitano. Astori". Lo scrive su Twitter il segretario del Pd Matteo Renzi. Il...
A cura di Redazione Labaroviola
04 marzo 2018 13:38
(ANSA) - ROMA, 4 MAR - "Mi sembra impossibile. Sono incredulo e piango con la sua famiglia e con tutta la Fiorentina. Ciao Capitano. Astori". Lo scrive su Twitter il segretario del Pd Matteo Renzi. Il sindaco di Firenze, Dario Nardella: "Sgomento e profondo dolore per la terribile notizia della scomparsa improvvisa di Davide Astori. Tutta Firenze si stringe intorno alla sua famiglia e alla Fiorentina. Ciao capitano".