Il PD vuole mettere 10 milioni sul Padovani per convincere la Fiorentina a giocarci, Italia Viva fa muro

Lo stadio della Fiorentina continua a tenere banco nelle questioni politico cittadine, è polemica tra il Partito Democratico e Italia Viva

La Nazione racconta dei rapporti tesi tra Partito Democratico e Italia Viva. A Palazzo Vecchio ormai i due gruppi hanno divisioni importanti: Italia Viva resta al momento in maggioranza ma ogni giorno ci sono attriti, incomprensioni, polemiche. L’ultimo fronte è quello relativo al Padovani, l’impianto che il Comune vuole riqualificare con 10 milioni di euro per spingere sul rugby ma soprattutto sperare che la Fiorentina si convinca a giocare lì durante i lavori al Franchi. La delibera arriverà in Consiglio comunale lunedì prossimo e oggi ci sarà un dibattito, che si preannuncia teso, nella Commissione bilancio.

CAIRO SI DIFENDE SUI DIRITTI TELEVISIVI

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