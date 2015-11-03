Notizie Italia Viva Fiorentina

Italia Viva: “Ora si rimedia a una scelta sbagliata. Con la società viola lo stadio sarebbe già pronto”
12 marzo 2026 10:26
Il PD vuole mettere 10 milioni sul Padovani per convincere la Fiorentina a giocarci, Italia Viva fa muro
24 ottobre 2023 12:34
Toccafondi (IV): "Da come ne parla, Pessina non ha mai visto il Franchi. Le domande che sorgono..."
18 dicembre 2020 11:13
La Fiorentina sorride, approvato questa notte l'emendamento sugli stadi. Sì al restyling senza vincoli
02 settembre 2020 07:31
Accordo PD e Italia Viva sul Franchi. Sarà possibile modificarlo senza vincoli della soprintendenza
01 settembre 2020 20:06
Toccafondi e Grazzini, Iv: "Intervento sui vincoli del Franchi? Risposta MIBACT ambigua"
25 giugno 2020 18:25
Renzi, prosegue la scalata nel calcio del figlio Francesco. Il Pordenone in B lo vuole per rinforzare l'attacco
12 maggio 2020 00:20
Renzi a cena con il suo partito, il ristoratore: "Hanno cantato cori contro la Juventus"
20 febbraio 2020 13:57
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