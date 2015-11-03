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Notizie Italia Viva Fiorentina

Italia Viva: “Ora si rimedia a una scelta sbagliata. Con la società viola lo stadio sarebbe già pronto”

12 marzo 2026 10:26

Il PD vuole mettere 10 milioni sul Padovani per convincere la Fiorentina a giocarci, Italia Viva fa muro

24 ottobre 2023 12:34

Toccafondi (IV): "Da come ne parla, Pessina non ha mai visto il Franchi. Le domande che sorgono..."

18 dicembre 2020 11:13

La Fiorentina sorride, approvato questa notte l'emendamento sugli stadi. Sì al restyling senza vincoli

02 settembre 2020 07:31

Accordo PD e Italia Viva sul Franchi. Sarà possibile modificarlo senza vincoli della soprintendenza

01 settembre 2020 20:06

Toccafondi e Grazzini, Iv: "Intervento sui vincoli del Franchi? Risposta MIBACT ambigua"

25 giugno 2020 18:25

Renzi, prosegue la scalata nel calcio del figlio Francesco. Il Pordenone in B lo vuole per rinforzare l'attacco

12 maggio 2020 00:20

Renzi a cena con il suo partito, il ristoratore: "Hanno cantato cori contro la Juventus"

20 febbraio 2020 13:57

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