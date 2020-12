Toccafondi (IV): “Da come ne parla, Pessina non ha mai visto il Franchi. Le domande che sorgono…”

“Dopo aver letto le dichiarazioni rilasciate dal Soprintendente Pessina le domande sorgono spontanee: se l’Artemio Franchi è estremamente ben conservato perché è considerato inagibile dall’Università di Firenze? Perché si staccano pezzi di cemento, come quello che ha sfiorato Commisso? Perché quando piove ci sono abbondanti infiltrazioni ovunque?” così Gabriele Toccafondi, deputato fiorentino di Italia Viva.

“Il tema è proprio questo: occorre vedere la realtà per quella che è e non immaginarsela. È necessario capire bene quanto costa ogni anno ai fiorentini quella struttura, conoscere quanto grava ai cittadini renderlo agibile, comprendere qual è effettivamente lo stato della struttura. È per questo che ho chiesto al sindaco di andare a vedere l’impianto e capire quali siano i costi che annualmente sia per la manutenzione ordinaria che per quella straordinaria la collettività deve affrontare. Poi ognuno se ne farà una idea. Viste le dichiarazioni di Pessina, inviterei a venire con me a questo punto anche il Sovrintendente. Da quanto capisco non ha mai visto da vicino l’Artemio Franchi” conclude Toccafondi.

LEGGI ANCHE, PESSINA: “IL FRANCHI È UN MONUMENTO BEN CONSERVATO, HA MANTENUTO IL FASCINO CHE GLI HA DATO NERVI”