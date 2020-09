La Fiorentina sorride, approvato questa notte l’emendamento sugli stadi. Sì al restyling senza vincoli

La Fiorentina sorride. Ieri l’accordo tra il Partito Democratico ed Italia Viva per il restyling totale del Franchi, sarà possibile modificarlo senza vincoli della Soprintendenza (LEGGI QUI). Questa notte l’emendamento è stato votato. In un tweet la conferma dell’approvazione da parte di Massimo Basile, giornalista e corrispondente da New York: “È arrivato il sì in commissione sul’emendamento stadi. Ora si fa sul serio”.

