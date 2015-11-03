Labaro Viola

Notizie Partito Democratico Fiorentina

Il PD vuole mettere 10 milioni sul Padovani per convincere la Fiorentina a giocarci, Italia Viva fa muro

24 ottobre 2023 12:34

L'improvvisa morte di David Sassoli, fiorentino e grande tifoso viola, era un orgoglio italiano

11 gennaio 2022 12:18

La Fiorentina sorride, approvato questa notte l'emendamento sugli stadi. Sì al restyling senza vincoli

02 settembre 2020 07:31

Accordo PD e Italia Viva sul Franchi. Sarà possibile modificarlo senza vincoli della soprintendenza

01 settembre 2020 20:06

Renzi: "C'è un investitore che vuole mettere 370 milioni per l'aeroporto di Firenze"

12 ottobre 2018 16:12

Archivio

Esplora l'archivio di Partito Democratico

Sett. 43
Sett. 2
Sett. 36
Sett. 41