Notizie Partito Democratico Fiorentina

Il PD vuole mettere 10 milioni sul Padovani per convincere la Fiorentina a giocarci, Italia Viva fa muro
24 ottobre 2023 12:34
L'improvvisa morte di David Sassoli, fiorentino e grande tifoso viola, era un orgoglio italiano
11 gennaio 2022 12:18
La Fiorentina sorride, approvato questa notte l'emendamento sugli stadi. Sì al restyling senza vincoli
02 settembre 2020 07:31
Accordo PD e Italia Viva sul Franchi. Sarà possibile modificarlo senza vincoli della soprintendenza
01 settembre 2020 20:06
Renzi: "C'è un investitore che vuole mettere 370 milioni per l'aeroporto di Firenze"
12 ottobre 2018 16:12
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