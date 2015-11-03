Notizie Basile Fiorentina

Basile: “Sette anni fa ci siamo salvati con un pareggio noioso concludendo una stagione triste”
08 maggio 2026 15:32
Basile: “Fiorentina: concentrato di incompetenza e mediocrità, mai vista tanta assenza di fiorentinità”
03 marzo 2026 10:00
Basile: "Con Paratici la Fiorentina dei Commisso è destinata a parlare più inglese che italiano"
22 gennaio 2026 22:26
"Fiorentina ultima e senza identità, esempio di incompetenza avidità ed arroganza"
04 dicembre 2025 00:23
Basile: "Non ci saranno anticipazioni sulla vendita della Fiorentina, avverrà tutto in un lampo come con l'acquisto"
11 novembre 2025 14:23
"Questa proprietà rappresenta la perfida rivincita dei DV sulla città, contestati per molto meno"
30 ottobre 2025 22:35
Basile attacca la Fiesole: “Il coro meritiamo di più è stata la cosa più ingiusta della giornata”
22 settembre 2025 15:27
Basile: "Commisso non è qui per fare calcio. Le ambizioni sventolate da Pradè e Ferrari? Non ci credo."
05 giugno 2024 22:10
Basile: "Un mese fa la Fiesole promuoveva la vendita dei biglietti, ora dice «basta» con un comunicato?"
31 maggio 2024 15:42
Basile contro Mourinho: "Rispecchia l'Italia, un Paese di piagnoni. Inventerà qualcosa anche per la Fiorentina"
06 dicembre 2023 15:10
Basile punge: "Era dal tempo dei Medici che non stavamo così sotto all'Empoli a questo punto della stagione"
20 febbraio 2023 17:40
Basile rivela: "Rossi voleva chiudere carriera a Firenze, contratto in beneficenza. Gli è stato detto no"
18 febbraio 2023 00:05
Basile punge la Fiorentina: "Dunque Nico non fingeva. Troveranno un altro osso da dare in pasto agli adepti"
17 novembre 2022 21:39
Basile duro: "Mettere i tifosi della Fiorentina contro Gonzalez serve a autorizzare un'altra cessione"
14 novembre 2022 12:46
Basile attacca: "Fiorentina umiliata dagli arbitri. Commisso difenda la viola come fa col suo patrimonio"
14 novembre 2022 12:36
Basile: "Voci sulla vendita della Fiorentina sembrano frutto della voglia dei tifosi di avere un 'salvatore'"
23 giugno 2022 12:28
Lo sfogo di Basile: "A Firenze si parla solo di soldi, non più di calcio. Tutti infuriati, pochi sorrisi"
16 giugno 2022 16:31
Basile: "I soldi sono dei presidenti ma i club dei tifosi, chi pensa il contrario è un cliente non un tifoso"
31 maggio 2022 12:40
Basile: "Rapporti con la Juventus ottimi, ma niente regali. Meglio perderla che doverli ringraziare alla fine"
17 maggio 2022 17:11
Basile onesto: "I rapporti tra Fiorentina e Juve ottimi, ma preferirei perdere che avere la gara regalata"
17 maggio 2022 12:47
Il messaggio di Basile: "Applaudiamo Chiellini per celebrare Astori. L'odio per la Juventus ha radici diverse"
06 maggio 2022 22:05
Basile annuncia con un tweet: "A New York mi dicono che Commisso presto sarà in Italia"
07 marzo 2022 10:35
Basile difende Milenkovic: "Ha qualche pausa letale, ma è uno dei pochi giocatori a due dimensioni"
06 marzo 2022 22:11
Gasperini show, Basile ironizza: "La prima tv che offrirà la Gasp Cam avrà i miei soldi"
10 febbraio 2022 21:56
Basile esalta le punizioni di Biraghi: "Migliorarsi a 29 anni gran segnale per i compagni. Capitano"
17 gennaio 2022 23:11
Basile scherza: "Kokorin? Se Capello ci consigliasse un altro russo non è obbligatorio ascoltarlo"
16 dicembre 2021 13:40
Basile: "Senza Gonzalez giochiamo come lo scorso anno. Non più di 4 viola giocherebbero nelle prime 7"
28 ottobre 2021 13:35
Basile: "Tutti sapevano che servivano due esterni come Gonzalez. Adesso la Fiorentina è piatta"
21 ottobre 2021 13:22
Basile: "Se a Roma i romanisti sono innamorati di Mourinho a Firenze adorano Italiano"
23 settembre 2021 16:56
Basile: "Bella Fiorentina e bel clima. Siamo mendicanti di bellezza dopo essere stati anni in gabbia"
12 settembre 2021 23:23
Basile: "Tre anni di lotta salvezza e nessuno della Fiorentina ammette di aver sbagliato. Tutto torna"
29 luglio 2021 17:49
Basile: "Joe Barone vero vincitore della rottura con Gattuso, non vuole che altri comandino"
22 giugno 2021 19:29
Basile: "Gattuso sarà il primo tecnico ad allenare al Viola Park"
15 giugno 2021 19:52
Basile: "Elenco aggiornato di quelli che spingono Vlahovic alla Juve"
08 giugno 2021 18:37
Basile: "La Fiorentina ha troppe gestioni familiari"
03 giugno 2021 22:01
Basile: "Le dichiarazioni di Vlahovic non sono casuali"
03 giugno 2021 21:19
Basile: "Gattuso svolgerà il ruolo di manager all'inglese"
28 maggio 2021 21:37
Basile: "Gattuso è un colpo di scena grandioso. Cambia tutto, abbiamo un progetto da sviluppare"
25 maggio 2021 22:11
Basile: "La Fiorentina non si è scansata ed ha dato il massimo. Il Napoli ha un grande allenatore"
16 maggio 2021 19:46
Basile: "I toni toccati da Commisso sono stati così bassi da non..."
14 maggio 2021 17:22
Basile: "Kouamè dà l'idea di non prendere il calcio sul serio"
12 maggio 2021 20:33
Basile: "Serve un dirigente forte per costruire la Fiorentina. Vlahovic..."
06 maggio 2021 22:13
Basile: "Brava viola. Con questo spirito saremmo anche quinti"
25 aprile 2021 17:11
Basile: "Erano anni che non spengevo la tv per la troppa ansia. Benedico il fatto di essere tifoso della Fiorentina"
20 aprile 2021 22:50
Basile: "Spero che il modello Mediacom venga esportato nella Fiorentina"
13 aprile 2021 19:33
Basile: "Sono perplesso sull'aspetto tecnico di Gattuso"
12 aprile 2021 22:31
Basile: "Fiorentina-Atalanta sarà trasmessa in diretta in USA. Grande occasione per il brand Viola"
11 aprile 2021 12:33
Basile: "Venuti ricorda me a scuola con i finti mal di stomaco"
03 aprile 2021 17:48
Basile: "Capitolo zero: ripartiamo da Vlahovic e Quarta. Sono nostri, non esiste Fair Play per privarsene"
13 marzo 2021 20:58
Basile: "Chiesa migliora tecnicamente. A Firenze servono i progetti"
10 marzo 2021 14:09
Basile: "I giocatori stanno dando tutto ed io sto con loro. La squadra è stata oggettivamente peggiorata"
07 marzo 2021 18:31
Basile: "I cambi si confermano infelici. Spinazzola ha segnato come..."
04 marzo 2021 12:42
Basile: "La modestia della squadra con il 7' monte ingaggi ha una spiegazione, bisogna cambiare management"
02 marzo 2021 13:57
Basile: "Se vale il principio della meritocrazia da oggi si svolta pagina"
28 febbraio 2021 17:41
Basile: "L'abbraccio collettivo a Eysseric è una delle cose più belle"
19 febbraio 2021 21:06
Basile, Ribery disse: "Il rinnovo del contratto dipende dalla società"
16 febbraio 2021 16:51
Basile: "La gara l'ha vinta Ranieri con Candreva e Quagliarella"
14 febbraio 2021 17:18
Basile: "Mai visto il Torino fare così tante sceneggiate"
29 gennaio 2021 23:10
Basile: "Giugno momento chiave per il futuro della Fiorentina. Vlahovic? Vorrei che avesse la rabbia di Batistuta"
27 gennaio 2021 21:29
Basile: "La viola è da Serie A. Teniamo gli investimenti per giugno"
24 gennaio 2021 13:48
Basile: "Vorrei dirigenti capaci di portare grandi idee alla proprietà. Rivoluzione totale in estate"
20 gennaio 2021 20:58
Basile: "L'Inter aveva mancato gol fatti. Se poi lasci Lukaku in area..."
13 gennaio 2021 17:52
Basile: "Commisso renda pubblico il messaggio privato che lo ha offeso"
31 dicembre 2020 15:33
Basile: "L'espulsione di Cuadrado ha svoltato la partita"
23 dicembre 2020 21:18
Basile: "Se fosse stato espulso Chiesa non si sentiva la differenza"
22 dicembre 2020 22:50
Basile: "L'importante è non perdere per la seconda volta di fila"
19 dicembre 2020 18:01
Basile: "La Fiorentina va protetta, l'Italia sportiva ci vuole in Serie B. Ieri visti segnali positivi"
17 dicembre 2020 19:35
Basile: "Punto utile. In estate bisogna comprare gente utile"
16 dicembre 2020 23:03
Basile: "La viola mi sembra guidata dal mio prof di matematica al liceo"
30 novembre 2020 21:34
Basile: "Manca Vlahovic, quello che segna anche di stinco o di orecchio"
22 novembre 2020 15:39
"Il Governo aveva deciso di commissariare Pessina per agevolare la Fiorentina sullo stadio. Ma Commisso..."
19 novembre 2020 23:06
Basile: "È stato Commisso a volermi conoscere. Se avrò notizie non positive continuerò a darle"
19 novembre 2020 21:25
Calamai: "Prima i calciatori avevano l'alibi di Iachini, con Prandelli adesso non hanno più scuse"
13 novembre 2020 13:54
Basile: "Pradè parla di scelte condivise, ma lo fa perchè è sotto esame e vuole alleggerire il peso su Commisso"
13 novembre 2020 13:44
Basile: "Pradè e Barone avevano visto in Juric l'allenatore con cui ripartire"
09 novembre 2020 12:00
Basile: "Abbiamo 6-7 calciatori fuori ruolo, la squadra gioca..."
08 novembre 2020 20:26
Basile: "La Fiorentina rischia di passare dal risparmioso vivacchiare..."
03 novembre 2020 16:53
Basile: "Vi svelo perchè Commisso è tornato in America. Il Covid ha rallentato la crescita viola, il motivo..."
29 ottobre 2020 19:38
Basile sui social: "Non è facile giocare contro una squadra di Serie C"
28 ottobre 2020 19:36
Basile scherza: "Potremmo ingaggiare Mourinho e Guardiola e alternarli"
26 ottobre 2020 14:54
Basile: "I giocatori della Fiorentina non volevano la conferma di Iachini. Strano l'incontro in hotel"
20 ottobre 2020 19:20
Basile: "Siamo al vero bivio. E stavolta non c'entrano Nardella, Pessina..."
19 ottobre 2020 09:48
Basile: "Dopo 4' con una squadra neopromossa giochi palla indietro..."
18 ottobre 2020 17:24
Basile: "Pradè? Non è un segreto che avrebbe voluto un allenatore diverso"
13 ottobre 2020 20:23
Basile: "Callejon è meglio di Chiesa, vede di più la porta. Iachini deve cambiare modulo"
07 ottobre 2020 20:14
Basile a Chiesa: "Un conto era sbagliare il decimo cross per Vlahovic..."
06 ottobre 2020 20:48
Basile: "Quando i giocatori non vorranno lasciare Firenze, sarà un bel segnale"
03 ottobre 2020 15:53
Basile: "Ranieri spiegò il calcio a Vittorio e insieme costruirono la viola"
02 ottobre 2020 23:00
Basile: "Commisso? Non deve dimenticare il progetto tecnico, sta parlando solo di stadio"
29 settembre 2020 20:31
Basile: "Vlahovic va fatto maturare in Bulgaria. Rocco porti un centravanti"
26 settembre 2020 23:17
Basile: "Della Valle prese la Fiorentina a 0, Commisso a 150 milioni"
26 settembre 2020 17:20
Basile: "Un anno fa Commisso era più sognatore e meno rabbioso"
24 settembre 2020 20:02
Basile: "L'unica volta che Chiesa ha alzato lo sguardo, l'ha messa sul piede di Castrovilli"
19 settembre 2020 20:52
Basile: "Commisso dice che non è arrivato in Italia per arrivare decimo"
18 settembre 2020 07:50
Basile: "Kumbulla alla Roma è un grande colpo. Vendere Milenkovic non..."
15 settembre 2020 20:04
Basile, Commisso è più ricco di Friedkin della Roma e di Singer del Milan
08 settembre 2020 19:59
La Fiorentina sorride, approvato questa notte l'emendamento sugli stadi. Sì al restyling senza vincoli
02 settembre 2020 07:31
Basile: "Fissati gli obiettivi di mercato, prima le cessioni. Commisso pretende di più da Barone e Pradè"
31 agosto 2020 23:06
Basile: "Emendamento Pd sugli stadi dichiarato ammissibile"
11 agosto 2020 20:36
Basile: "Pirlo ha il patentino Uefa Pro o glielo daranno in via straordinaria?" Chiedo per De Rossi
09 agosto 2020 19:14
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