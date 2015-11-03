Labaro Viola

Notizie Basile Fiorentina

Basile: “Sette anni fa ci siamo salvati con un pareggio noioso concludendo una stagione triste”

08 maggio 2026 15:32

Basile: “Fiorentina: concentrato di incompetenza e mediocrità, mai vista tanta assenza di fiorentinità”

03 marzo 2026 10:00

Basile: "Con Paratici la Fiorentina dei Commisso è destinata a parlare più inglese che italiano"

22 gennaio 2026 22:26

"Fiorentina ultima e senza identità, esempio di incompetenza avidità ed arroganza"

04 dicembre 2025 00:23

Basile: "Non ci saranno anticipazioni sulla vendita della Fiorentina, avverrà tutto in un lampo come con l'acquisto"

11 novembre 2025 14:23

"Questa proprietà rappresenta la perfida rivincita dei DV sulla città, contestati per molto meno"

30 ottobre 2025 22:35

Basile attacca la Fiesole: “Il coro meritiamo di più è stata la cosa più ingiusta della giornata”

22 settembre 2025 15:27

Basile: "Commisso non è qui per fare calcio. Le ambizioni sventolate da Pradè e Ferrari? Non ci credo."

05 giugno 2024 22:10

Basile: "Un mese fa la Fiesole promuoveva la vendita dei biglietti, ora dice «basta» con un comunicato?"

31 maggio 2024 15:42

Basile contro Mourinho: "Rispecchia l'Italia, un Paese di piagnoni. Inventerà qualcosa anche per la Fiorentina"

06 dicembre 2023 15:10

Basile punge: "Era dal tempo dei Medici che non stavamo così sotto all'Empoli a questo punto della stagione"

20 febbraio 2023 17:40

Basile rivela: "Rossi voleva chiudere carriera a Firenze, contratto in beneficenza. Gli è stato detto no"

18 febbraio 2023 00:05

Basile punge la Fiorentina: "Dunque Nico non fingeva. Troveranno un altro osso da dare in pasto agli adepti"

17 novembre 2022 21:39

Basile duro: "Mettere i tifosi della Fiorentina contro Gonzalez serve a autorizzare un'altra cessione"

14 novembre 2022 12:46

Basile attacca: "Fiorentina umiliata dagli arbitri. Commisso difenda la viola come fa col suo patrimonio"

14 novembre 2022 12:36

Basile: "Voci sulla vendita della Fiorentina sembrano frutto della voglia dei tifosi di avere un 'salvatore'"

23 giugno 2022 12:28

Lo sfogo di Basile: "A Firenze si parla solo di soldi, non più di calcio. Tutti infuriati, pochi sorrisi"

16 giugno 2022 16:31

Basile: "I soldi sono dei presidenti ma i club dei tifosi, chi pensa il contrario è un cliente non un tifoso"

31 maggio 2022 12:40

Basile: "Rapporti con la Juventus ottimi, ma niente regali. Meglio perderla che doverli ringraziare alla fine"

17 maggio 2022 17:11

Basile onesto: "I rapporti tra Fiorentina e Juve ottimi, ma preferirei perdere che avere la gara regalata"

17 maggio 2022 12:47

Il messaggio di Basile: "Applaudiamo Chiellini per celebrare Astori. L'odio per la Juventus ha radici diverse"

06 maggio 2022 22:05

Basile annuncia con un tweet: "A New York mi dicono che Commisso presto sarà in Italia"

07 marzo 2022 10:35

Basile difende Milenkovic: "Ha qualche pausa letale, ma è uno dei pochi giocatori a due dimensioni"

06 marzo 2022 22:11

Gasperini show, Basile ironizza: "La prima tv che offrirà la Gasp Cam avrà i miei soldi"

10 febbraio 2022 21:56

Basile esalta le punizioni di Biraghi: "Migliorarsi a 29 anni gran segnale per i compagni. Capitano"

17 gennaio 2022 23:11

Basile scherza: "Kokorin? Se Capello ci consigliasse un altro russo non è obbligatorio ascoltarlo"

16 dicembre 2021 13:40

Basile: "Senza Gonzalez giochiamo come lo scorso anno. Non più di 4 viola giocherebbero nelle prime 7"

28 ottobre 2021 13:35

Basile: "Tutti sapevano che servivano due esterni come Gonzalez. Adesso la Fiorentina è piatta"

21 ottobre 2021 13:22

Basile: "Se a Roma i romanisti sono innamorati di Mourinho a Firenze adorano Italiano"

23 settembre 2021 16:56

Basile: "Bella Fiorentina e bel clima. Siamo mendicanti di bellezza dopo essere stati anni in gabbia"

12 settembre 2021 23:23

Basile: "Tre anni di lotta salvezza e nessuno della Fiorentina ammette di aver sbagliato. Tutto torna"

29 luglio 2021 17:49

Basile: "Joe Barone vero vincitore della rottura con Gattuso, non vuole che altri comandino"

22 giugno 2021 19:29

Basile: "Gattuso sarà il primo tecnico ad allenare al Viola Park"

15 giugno 2021 19:52

Basile: "Elenco aggiornato di quelli che spingono Vlahovic alla Juve"

08 giugno 2021 18:37

Basile: "La Fiorentina ha troppe gestioni familiari"

03 giugno 2021 22:01

Basile: "Le dichiarazioni di Vlahovic non sono casuali"

03 giugno 2021 21:19

Basile: "Gattuso svolgerà il ruolo di manager all'inglese"

28 maggio 2021 21:37

Basile: "Gattuso è un colpo di scena grandioso. Cambia tutto, abbiamo un progetto da sviluppare"

25 maggio 2021 22:11

Basile: "La Fiorentina non si è scansata ed ha dato il massimo. Il Napoli ha un grande allenatore"

16 maggio 2021 19:46

Basile: "I toni toccati da Commisso sono stati così bassi da non..."

14 maggio 2021 17:22

Basile: "Kouamè dà l'idea di non prendere il calcio sul serio"

12 maggio 2021 20:33

Basile: "Serve un dirigente forte per costruire la Fiorentina. Vlahovic..."

06 maggio 2021 22:13

Basile: "Brava viola. Con questo spirito saremmo anche quinti"

25 aprile 2021 17:11

Basile: "Erano anni che non spengevo la tv per la troppa ansia. Benedico il fatto di essere tifoso della Fiorentina"

20 aprile 2021 22:50

Basile: "Spero che il modello Mediacom venga esportato nella Fiorentina"

13 aprile 2021 19:33

Basile: "Sono perplesso sull'aspetto tecnico di Gattuso"

12 aprile 2021 22:31

Basile: "Fiorentina-Atalanta sarà trasmessa in diretta in USA. Grande occasione per il brand Viola"

11 aprile 2021 12:33

Basile: "Venuti ricorda me a scuola con i finti mal di stomaco"

03 aprile 2021 17:48

Basile: "Capitolo zero: ripartiamo da Vlahovic e Quarta. Sono nostri, non esiste Fair Play per privarsene"

13 marzo 2021 20:58

Basile: "Chiesa migliora tecnicamente. A Firenze servono i progetti"

10 marzo 2021 14:09

Basile: "I giocatori stanno dando tutto ed io sto con loro. La squadra è stata oggettivamente peggiorata"

07 marzo 2021 18:31

Basile: "I cambi si confermano infelici. Spinazzola ha segnato come..."

04 marzo 2021 12:42

Basile: "La modestia della squadra con il 7' monte ingaggi ha una spiegazione, bisogna cambiare management"

02 marzo 2021 13:57

Basile: "Se vale il principio della meritocrazia da oggi si svolta pagina"

28 febbraio 2021 17:41

Basile: "L'abbraccio collettivo a Eysseric è una delle cose più belle"

19 febbraio 2021 21:06

Basile, Ribery disse: "Il rinnovo del contratto dipende dalla società"

16 febbraio 2021 16:51

Basile: "La gara l'ha vinta Ranieri con Candreva e Quagliarella"

14 febbraio 2021 17:18

Basile: "Mai visto il Torino fare così tante sceneggiate"

29 gennaio 2021 23:10

Basile: "Giugno momento chiave per il futuro della Fiorentina. Vlahovic? Vorrei che avesse la rabbia di Batistuta"

27 gennaio 2021 21:29

Basile: "La viola è da Serie A. Teniamo gli investimenti per giugno"

24 gennaio 2021 13:48

Basile: "Vorrei dirigenti capaci di portare grandi idee alla proprietà. Rivoluzione totale in estate"

20 gennaio 2021 20:58

Basile: "L'Inter aveva mancato gol fatti. Se poi lasci Lukaku in area..."

13 gennaio 2021 17:52

Basile: "Commisso renda pubblico il messaggio privato che lo ha offeso"

31 dicembre 2020 15:33

Basile: "L'espulsione di Cuadrado ha svoltato la partita"

23 dicembre 2020 21:18

Basile: "Se fosse stato espulso Chiesa non si sentiva la differenza"

22 dicembre 2020 22:50

Basile: "L'importante è non perdere per la seconda volta di fila"

19 dicembre 2020 18:01

Basile: "La Fiorentina va protetta, l'Italia sportiva ci vuole in Serie B. Ieri visti segnali positivi"

17 dicembre 2020 19:35

Basile: "Punto utile. In estate bisogna comprare gente utile"

16 dicembre 2020 23:03

Basile: "La viola mi sembra guidata dal mio prof di matematica al liceo"

30 novembre 2020 21:34

Basile: "Manca Vlahovic, quello che segna anche di stinco o di orecchio"

22 novembre 2020 15:39

"Il Governo aveva deciso di commissariare Pessina per agevolare la Fiorentina sullo stadio. Ma Commisso..."

19 novembre 2020 23:06

Basile: "È stato Commisso a volermi conoscere. Se avrò notizie non positive continuerò a darle"

19 novembre 2020 21:25

Calamai: "Prima i calciatori avevano l'alibi di Iachini, con Prandelli adesso non hanno più scuse"

13 novembre 2020 13:54

Basile: "Pradè parla di scelte condivise, ma lo fa perchè è sotto esame e vuole alleggerire il peso su Commisso"

13 novembre 2020 13:44

Basile: "Pradè e Barone avevano visto in Juric l'allenatore con cui ripartire"

09 novembre 2020 12:00

Basile: "Abbiamo 6-7 calciatori fuori ruolo, la squadra gioca..."

08 novembre 2020 20:26

Basile: "La Fiorentina rischia di passare dal risparmioso vivacchiare..."

03 novembre 2020 16:53

Basile: "Vi svelo perchè Commisso è tornato in America. Il Covid ha rallentato la crescita viola, il motivo..."

29 ottobre 2020 19:38

Basile sui social: "Non è facile giocare contro una squadra di Serie C"

28 ottobre 2020 19:36

Basile scherza: "Potremmo ingaggiare Mourinho e Guardiola e alternarli"

26 ottobre 2020 14:54

Basile: "I giocatori della Fiorentina non volevano la conferma di Iachini. Strano l'incontro in hotel"

20 ottobre 2020 19:20

Basile: "Siamo al vero bivio. E stavolta non c'entrano Nardella, Pessina..."

19 ottobre 2020 09:48

Basile: "Dopo 4' con una squadra neopromossa giochi palla indietro..."

18 ottobre 2020 17:24

Basile: "Pradè? Non è un segreto che avrebbe voluto un allenatore diverso"

13 ottobre 2020 20:23

Basile: "Callejon è meglio di Chiesa, vede di più la porta. Iachini deve cambiare modulo"

07 ottobre 2020 20:14

Basile a Chiesa: "Un conto era sbagliare il decimo cross per Vlahovic..."

06 ottobre 2020 20:48

Basile: "Quando i giocatori non vorranno lasciare Firenze, sarà un bel segnale"

03 ottobre 2020 15:53

Basile: "Ranieri spiegò il calcio a Vittorio e insieme costruirono la viola"

02 ottobre 2020 23:00

Basile: "Commisso? Non deve dimenticare il progetto tecnico, sta parlando solo di stadio"

29 settembre 2020 20:31

Basile: "Vlahovic va fatto maturare in Bulgaria. Rocco porti un centravanti"

26 settembre 2020 23:17

Basile: "Della Valle prese la Fiorentina a 0, Commisso a 150 milioni"

26 settembre 2020 17:20

Basile: "Un anno fa Commisso era più sognatore e meno rabbioso"

24 settembre 2020 20:02

Basile: "L'unica volta che Chiesa ha alzato lo sguardo, l'ha messa sul piede di Castrovilli"

19 settembre 2020 20:52

Basile: "Commisso dice che non è arrivato in Italia per arrivare decimo"

18 settembre 2020 07:50

Basile: "Kumbulla alla Roma è un grande colpo. Vendere Milenkovic non..."

15 settembre 2020 20:04

Basile, Commisso è più ricco di Friedkin della Roma e di Singer del Milan

08 settembre 2020 19:59

La Fiorentina sorride, approvato questa notte l'emendamento sugli stadi. Sì al restyling senza vincoli

02 settembre 2020 07:31

Basile: "Fissati gli obiettivi di mercato, prima le cessioni. Commisso pretende di più da Barone e Pradè"

31 agosto 2020 23:06

Basile: "Emendamento Pd sugli stadi dichiarato ammissibile"

11 agosto 2020 20:36

Basile: "Pirlo ha il patentino Uefa Pro o glielo daranno in via straordinaria?" Chiedo per De Rossi

09 agosto 2020 19:14

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