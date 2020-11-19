"Il Governo aveva deciso di commissariare Pessina per agevolare la Fiorentina sullo stadio. Ma Commisso..."
Il tweet del giornalista Massimo Basile sulla questione del nuovo stadio della Fiorentina dopo le parole di Rocco Commisso
Questo ciò che scrive il giornalista del Corriere dello Sport e della Repubblica Massimo Basile su Twitter riguardo il nuovo stadio della Fiorentina: "Da Roma avevano deciso di “commissariare” il sovrintendente Pessina, per agevolare Commisso sul Franchi. L’ultimo attacco del presidente ha irritato il ministro Franceschini. Per Friedkin strategia diversa: livello più alto di confronto e silenzio. Vediamo chi avrà ragione"
Ecco il tweet di Massimo Basile
LEGGI ANCHE, SCONCERTI: "COMMISSO NON È UNO DI NOI. CUTRONE MEGLIO DI VLAHOVIC"
https://www.labaroviola.com/sconcerti-commisso-non-e-uno-di-noi-ma-il-padrone-della-fiorentina-cutrone-meglio-di-vlahovic/121236/