Notizie Nuovo Stadio Fiorentina

"A Venezia hanno lavorato insieme comune e opposizioni per ottenere il risultato, a Firenze no"
25 novembre 2023 13:25
Fiorentina obbligata a giocare 2 anni senza Franchi. Per il club viola non c'è mai stata altra scelta
27 luglio 2023 15:32
Arriva l'anticipazione: "L'Europa non pagherà gli stadi Firenze e di Venezia. Poche speranze per il Franchi"
07 aprile 2023 14:24
La Fiorentina dovrà comunicare alla Lega entro febbraio 2024 in quale stadio giocherà nel 2024/2025
22 marzo 2023 13:26
Torna Ale Fiorentina, rivista dei Viola Club. Pucci: "Nuovo Stadio? Convinto fosse l'unico non vincesse"
09 marzo 2022 15:27
Stadio Fiorentina a Campi? Politica dice no, opzione terreni quasi scaduta, sarà restyling Franchi
31 ottobre 2021 11:42
Se Firenze piange, Roma non ride. La società rinuncia al nuovo stadio: "Non ci sono presupposti"
26 febbraio 2021 22:33
Stadio della Fiorentina a Campi, Giani gela Commisso «La decisione spetta ai Comuni»
04 febbraio 2021 15:38
Sindaco Campi: "Con Commisso incontro normale. Tocca alla Fiorentina decidere se fare lo stadio"
22 gennaio 2021 15:14
Dal Pino sta con Commisso: "Adesso il Franchi sarà abbandonato, burocrazia blocca investimenti"
15 gennaio 2021 19:26
Video, le condizioni imbarazzanti dello stadio Franchi. Piove dentro e sicurezza inesistente
06 dicembre 2020 17:31
"Fallo con i soldi tuoi" ha detto Commisso. E il ministro Franceschini non l'ha presa bene...
20 novembre 2020 13:09
"Il Governo aveva deciso di commissariare Pessina per agevolare la Fiorentina sullo stadio. Ma Commisso..."
19 novembre 2020 23:06
Commisso: "Juric non meglio di Iachini. Sarri? Non posso negare incontri. Pedro non torna"
18 novembre 2020 12:58
Bucchioni: "Commisso esagera con le parole. Solo a Campi può fare lo stadio come vuole lui"
26 settembre 2020 15:47
Accordo tra Firenze e Campi Bisenzio: "Aspettiamo la decisione della Fiorentina per lo stadio, poi sarà unione di intenti"
24 settembre 2020 19:07
Sindaco C. Bisenzio: "Inizio dei lavori per il nuovo stadio a Campi a inizio gennaio. I costi..."
23 settembre 2020 16:31
Commisso: "A Campi Bisenzio tempi più brevi per il nuovo stadio. Adesso andiamo a Roma. I costi sono diversi"
23 settembre 2020 12:36
Commisso: "Voglio abbattere il Franchi e farlo da capo. Andrò dal ministro"
22 settembre 2020 19:36
Nuovo stadio Franchi, la Fiorentina giovedì 24 presenta lo studio degli impatti economici
22 settembre 2020 16:52
Commisso: "Squadra già fatta. Obiettivo far meglio del decimo posto"
01 settembre 2020 22:08
Accordo PD e Italia Viva sul Franchi. Sarà possibile modificarlo senza vincoli della soprintendenza
01 settembre 2020 20:06
Soprintendenza vs Fiorentina, adesso anche continuare sul Franchi sarebbe ridicolo
22 luglio 2020 00:11
Salvini contro il nuovo stadio della Fiorentina: "No a Campi Bisenzio, unica soluzione è il Franchi"
07 luglio 2020 16:03
Sind. Sesto: "Nuovo stadio? Politica impreparata alla proposta della Fiorentina"
24 giugno 2020 09:26
Nasce il comitato 'Fiorentini per il Franchi', accuse a Commisso: "Sei uno speculatore". Le 10 domande a Rocco contro il nuovo stadio a Campi
20 giugno 2020 22:57
Commisso commenta l'iniziativa dei tifosi viola: "Unici e incredibili, ci batteremo per lo stadio!"
20 giugno 2020 14:29
Le voci dal Comune di Firenze "Non c'è ostilità, la priorità dei tifosi sembra essere il Franchi"
20 giugno 2020 12:10
Franchi o Campi Bisenzio? Nessuno si vuole esporre, ma spunta uno striscione contro Nardella e maglie per Campi
20 giugno 2020 10:33
I tifosi della Fiorentina sono chiari "Vogliamo lo stadio!" Al Franchi ruspe e striscione con curve demolite
19 giugno 2020 21:47
Nazione, Campi spinge per iniziare i lavori del nuovo stadio: entro un anno e mezzo l'apertura del cantiere
18 giugno 2020 11:09
Nazione, la Fiorentina fa sul serio per l'opzione Campi: l'obiettivo è il nuovo stadio finito nel 2024
17 giugno 2020 10:06
LA FIORENTINA HA SCELTO, QUALCUNO NON CAPISCE. PERCHÉ SI É CAMBIATA IDEA?
17 giugno 2020 00:53
Alcuni tifosi della Fiorentina venerdì scenderanno in strada per il Franchi: "É la nostra casa"
16 giugno 2020 14:38
Legambiente contro la costruzione del nuovo stadio a Campi Bisenzio, è uno spreco di suolo
12 giugno 2020 19:44
Pierguidi pare non aver capito: "Per Commisso la priorità è il restyling del Franchi. No ad altre opzioni"
12 giugno 2020 17:32
Graziani: "Nuovo stadio? Anche Isolotto o a Pontassieve, basta farlo. Petrachi in viola? Solo chiacchiere"
10 giugno 2020 18:52
Commisso a Nardella e Pierguidi: "Senza stadio non sarà grande Fiorentina. Non spendo sul Franchi con vincoli della soprintendenza"
06 giugno 2020 18:02
Commisso: "A Campi Bisenzio 36 ettari per lo stadio. Franchi? Troppi vincoli. Mercafir? 75 milioni di tasse"
06 giugno 2020 16:44
QUATTRO DOMANDE A NARDELLA SULLO STADIO DELLA FIORENTINA DOPO LA SCENEGGIATA DELLO STRISCIONE
04 giugno 2020 14:24
Nardella: "Anche io sto con Rocco, Fiorentina libera di costruire dove vuole. Io dò la priorità a Firenze, a Campo di Marte"
03 giugno 2020 13:58
Nazione, Stadio a Campi? Lo schiaffo di Commisso all'immobilismo e alla burocrazia italiana
01 giugno 2020 12:02
La politica di Firenze non vuole il nuovo stadio della Fiorentina. Ripicca a Commisso per il no alla Mercafir
30 maggio 2020 16:04
La Fiorentina punta Campi Bisenzio: il nuovo stadio può essere inaugurato nella stagione 2023-2024
29 maggio 2020 09:22
Nazione, stadio a Campi? Il “sì” è vicino. Ieri nuovo incontro tra Barone e la famiglia Casini
29 maggio 2020 09:00
La Fiorentina ha scelto Campi Bisenzio per il nuovo stadio. Ecco il ruolo che avrebbe Nardella
28 maggio 2020 14:23
Repubblica, oggi scade il bando Mercafir. L'unica opzione per il nuovo stadio è Campi Bisenzio
28 maggio 2020 11:09
Rai, oggi Joe Barone ha incontrato i proprietari dei terreni di Campi Bisenzio per il nuovo stadio della Fiorentina
27 maggio 2020 22:42
Il restyling del Franchi una vittoria di Pirro. Inutile. Nardella e il suo orgoglio, guerra vicina anche nel suo partito
27 maggio 2020 14:22
Nardella contro lo stadio a Campi: "La storia della Fiorentina è Firenze, tifosi legati alla città. Problema urbanistico"
26 maggio 2020 10:17
Commisso vuole uno stadio moderno ma gli serve una nuova legge. Sta rivalutando il Franchi
18 marzo 2020 11:26
Pres. Architetti Firenze: "Franchi? Restauro necessario. Nuovo stadio? Bisogna uscire dalla mentalità provinciale"
07 marzo 2020 19:08
Sind. Campi: "Nuovo stadio? Firenze e i Comuni della città metropolitana devono collaborare"
07 marzo 2020 18:17
Di Giorgi: "Proporrò una legge per ristrutturare il Franchi viste anche le sollecitazioni di Commisso"
06 marzo 2020 18:43
Nardella: “Lettera di Commisso inaspettata, devo rispettare le leggi. Stadio Franchi? Siamo con la Fiorentina”
05 marzo 2020 18:27
Barone e Pradè ieri hanno incontrato Malagò per parlare di stadio. Le ultime
05 marzo 2020 11:17
Sind. Signa: "Barone mi ha contattato, presto lo incontrerò per parlare di stadio"
04 marzo 2020 10:27
TgR, Commisso ha deciso di non fare lo stadio alla Mercafir, no ristrutturazione. Rimane solo Campi
02 marzo 2020 13:35
Nuovo stadio, Signa risponde presente. Il Sindaco Fossi: "L'area utilizzabile? Vicino a San Donnino"
01 marzo 2020 17:03
Mercafir o Campi Bisenzio, il nuovo stadio ci sarà. Investimento di 200 milioni di euro da parte di Commisso
27 febbraio 2020 19:24
Nuovo stadio si va verso l'addio. Mercafir? No. Opzione Campi? Troppe incertezze. E sul Franchi presto problemi?
27 febbraio 2020 11:51
Commisso: "Sono qui per vincere. Se Chiesa va via? Non lo so. Speriamo di fare lo stadio..."
24 febbraio 2020 11:39
Bando Mercafir, Commisso vuole dividere il 40-50% delle spese con il Comune. I costi? Forse anche a 100 milioni
23 febbraio 2020 11:17
La rivelazione, è 50 milioni la cifra che dovrebbe pagare la Fiorentina per l'area Mercafir. I motivi
22 febbraio 2020 13:20
Nuovo stadio a Campi Bisenzio? Soluzione né fast né economica
22 febbraio 2020 10:39
De Magistris: "Nuovo stadio? Mi dispiacerebbe se venisse fatto fuori Firenze. Franchi? Come si può considerare..."
21 febbraio 2020 21:17
Commisso: "Stadio? Non voglio costruirlo in 10 anni. Voglio un club forte il prossimo anno"
21 febbraio 2020 10:04
Sind. Campi: "L'ipotesi nuovo stadio è fattibile e realizzabile. Vogliamo risolvere un problema, non crearlo"
19 febbraio 2020 19:09
Ass. Urbanistica: "Sarà una nuova Mercafir a prescindere dallo stadio. Franchi? Continuano le manutenzioni..."
17 febbraio 2020 20:03
Nuovo Stadio? Commisso vuole trovare una valida alternativa a Firenze
17 febbraio 2020 09:51
Giani: "Il punto di riferimento della Fiorentina è il sindaco di Firenze. Mi fido di Nardella"
16 febbraio 2020 01:55
Sindaco Bagno a Ripoli: "Commisso vorrebbe realizzare lo stadio a Firenze. Per il centro sportivo si procede bene"
16 febbraio 2020 01:36
Chi si aggiudicherà il nuovo stadio? Dopo Figline si candidano anche Sesto Fiorentino e Signa
15 febbraio 2020 13:56
Commisso fa l'appello: dalla Piana nessuno risponde. Sind. Calenzano: "No allo stadio a Campi"
15 febbraio 2020 13:04
Stadio a Campi: vantaggi e svantaggi. Il nodo principale? Le infrastrutture
15 febbraio 2020 12:30
Sind. Borgo: "Nuovo stadio? Va fatto a Firenze. Nardella è in una situazione difficile, va supportato"
15 febbraio 2020 10:59
Cecchi Gori: "Commisso? Parla troppo. Nuovo stadio? Prima pensi alla squadra. Vedo un rischio..."
15 febbraio 2020 10:35
Tutti vogliono lo stadio della Fiorentina, sindaco Figline: "Commisso se vuole può farlo qui"
14 febbraio 2020 15:44
Nardella: "Incontro tra Commisso e il sindaco di Campi? Non posso parlare, c'è il bando"
14 febbraio 2020 13:44
Barone: "Incontro positivo ed interessante Fossi-Commisso sulla possibilità nuovo stadio"
14 febbraio 2020 11:19
Nardella: "A me piace fare non parlare. C'è il bando aperto, per i prossimi 58 giorni non posso dire niente"
13 febbraio 2020 16:10
Ecco perchè il comune di Firenze non può rispondere a Commisso. Le alternative alla Mercafir sono deboli
12 febbraio 2020 12:38
La spiegazione del costo di 22 milioni della Mercafir. La Fiorentina aumenterebbe i ricavi del 20%
07 febbraio 2020 13:01
Sind. Bagno a Ripoli: "Nuovo stadio qui? Lo escludo. Commisso ha una grande voglia di fare"
28 gennaio 2020 23:58
Nardella: "Informeremo la Fiorentina di tutte le tasse che ci sarebbero da pagare in caso di stadio alla Mercafir"
13 gennaio 2020 19:13
Nardella: "Pronto a tutto per la Fiorentina, ma non alla galera. Bisogna rispettare le leggi"
10 gennaio 2020 18:55
La spesa di cui nessuno parla sul nuovo stadio viola, servono 70 milioni per lo spostamento della Mercafir
10 gennaio 2020 10:07
Commisso: "In Italia troppi poteri e tanti titoli. Ho visto piu politici qui che in America in 25 anni"
10 gennaio 2020 09:42
Commisso su Campi: "Abbiamo parlato con i proprietari ed il costo è molto più basso di Mercafir"
08 gennaio 2020 19:48
Commisso: "Voglio fare lo stadio a Firenze ma il Comune deve aiutarci. Franchi una porcheria. Voglio investire ma sono deluso"
08 gennaio 2020 18:18
Incontro tra Nardella e Commisso per lo stadio: "Domani sveleremo tutto, non so se si costruirà lo stadio"
07 gennaio 2020 20:04
Nardella: "Commisso-DV molto diversi. Non accetto che la Mercafir venga vista come un ripiego"
03 gennaio 2020 10:49
Barone: "Per il Fair Play Finanziario avere un nuovo stadio è indispensabile. Commisso arriva domenica"
03 gennaio 2020 01:03
Commisso presto tornerà a Firenze. Prima l'incontro con Iachini poi la risposta sul bando della Mercafir
02 gennaio 2020 10:47
Sind. Campi: "Spero che il 2020 sia l'anno del nuovo stadio. Il Comune di Campi si farà trovare pronto se..."
29 dicembre 2019 19:35
Nardella: "Adesso tocca alla Fiorentina decidere sullo stadio, il prezzo è frutto di una perizia tecnica"
23 dicembre 2019 17:10
Il prezzo dei terreni per il nuovo stadio è di 22 milioni di euro. La spesa che Firenze chiede a Commisso. I dettagli
20 dicembre 2019 17:28
Nardella: "L'area Mercafir è la prima in Italia dove si può costruire lo stadio. Non parlerò più di Campi"
19 dicembre 2019 21:30
Nardella: "Stadio alla Mercafir? Non commento le dichiarazioni di Commisso"
19 dicembre 2019 15:20
Fuksas: "Non servono due stadi a Firenze. I vincoli sul Franchi ci sono ma possono essere superati..."
19 dicembre 2019 12:52
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