Labaro Viola

Notizie Nuovo Stadio Fiorentina

"A Venezia hanno lavorato insieme comune e opposizioni per ottenere il risultato, a Firenze no"

25 novembre 2023 13:25

Fiorentina obbligata a giocare 2 anni senza Franchi. Per il club viola non c'è mai stata altra scelta

27 luglio 2023 15:32

Arriva l'anticipazione: "L'Europa non pagherà gli stadi Firenze e di Venezia. Poche speranze per il Franchi"

07 aprile 2023 14:24

La Fiorentina dovrà comunicare alla Lega entro febbraio 2024 in quale stadio giocherà nel 2024/2025

22 marzo 2023 13:26

Torna Ale Fiorentina, rivista dei Viola Club. Pucci: "Nuovo Stadio? Convinto fosse l'unico non vincesse"

09 marzo 2022 15:27

Stadio Fiorentina a Campi? Politica dice no, opzione terreni quasi scaduta, sarà restyling Franchi

31 ottobre 2021 11:42

Se Firenze piange, Roma non ride. La società rinuncia al nuovo stadio: "Non ci sono presupposti"

26 febbraio 2021 22:33

Stadio della Fiorentina a Campi, Giani gela Commisso «La decisione spetta ai Comuni»

04 febbraio 2021 15:38

Sindaco Campi: "Con Commisso incontro normale. Tocca alla Fiorentina decidere se fare lo stadio"

22 gennaio 2021 15:14

Dal Pino sta con Commisso: "Adesso il Franchi sarà abbandonato, burocrazia blocca investimenti"

15 gennaio 2021 19:26

Video, le condizioni imbarazzanti dello stadio Franchi. Piove dentro e sicurezza inesistente

06 dicembre 2020 17:31

"Fallo con i soldi tuoi" ha detto Commisso. E il ministro Franceschini non l'ha presa bene...

20 novembre 2020 13:09

"Il Governo aveva deciso di commissariare Pessina per agevolare la Fiorentina sullo stadio. Ma Commisso..."

19 novembre 2020 23:06

Commisso: "Juric non meglio di Iachini. Sarri? Non posso negare incontri. Pedro non torna"

18 novembre 2020 12:58

Bucchioni: "Commisso esagera con le parole. Solo a Campi può fare lo stadio come vuole lui"

26 settembre 2020 15:47

Accordo tra Firenze e Campi Bisenzio: "Aspettiamo la decisione della Fiorentina per lo stadio, poi sarà unione di intenti"

24 settembre 2020 19:07

Sindaco C. Bisenzio: "Inizio dei lavori per il nuovo stadio a Campi a inizio gennaio. I costi..."

23 settembre 2020 16:31

Commisso: "A Campi Bisenzio tempi più brevi per il nuovo stadio. Adesso andiamo a Roma. I costi sono diversi"

23 settembre 2020 12:36

Commisso: "Voglio abbattere il Franchi e farlo da capo. Andrò dal ministro"

22 settembre 2020 19:36

Nuovo stadio Franchi, la Fiorentina giovedì 24 presenta lo studio degli impatti economici

22 settembre 2020 16:52

Commisso: "Squadra già fatta. Obiettivo far meglio del decimo posto"

01 settembre 2020 22:08

Accordo PD e Italia Viva sul Franchi. Sarà possibile modificarlo senza vincoli della soprintendenza

01 settembre 2020 20:06

Soprintendenza vs Fiorentina, adesso anche continuare sul Franchi sarebbe ridicolo

22 luglio 2020 00:11

Salvini contro il nuovo stadio della Fiorentina: "No a Campi Bisenzio, unica soluzione è il Franchi"

07 luglio 2020 16:03

Sind. Sesto: "Nuovo stadio? Politica impreparata alla proposta della Fiorentina"

24 giugno 2020 09:26

Nasce il comitato 'Fiorentini per il Franchi', accuse a Commisso: "Sei uno speculatore". Le 10 domande a Rocco contro il nuovo stadio a Campi

20 giugno 2020 22:57

Commisso commenta l'iniziativa dei tifosi viola: "Unici e incredibili, ci batteremo per lo stadio!"

20 giugno 2020 14:29

Le voci dal Comune di Firenze "Non c'è ostilità, la priorità dei tifosi sembra essere il Franchi"

20 giugno 2020 12:10

Franchi o Campi Bisenzio? Nessuno si vuole esporre, ma spunta uno striscione contro Nardella e maglie per Campi

20 giugno 2020 10:33

I tifosi della Fiorentina sono chiari "Vogliamo lo stadio!" Al Franchi ruspe e striscione con curve demolite

19 giugno 2020 21:47

Nazione, Campi spinge per iniziare i lavori del nuovo stadio: entro un anno e mezzo l'apertura del cantiere

18 giugno 2020 11:09

Nazione, la Fiorentina fa sul serio per l'opzione Campi: l'obiettivo è il nuovo stadio finito nel 2024

17 giugno 2020 10:06

LA FIORENTINA HA SCELTO, QUALCUNO NON CAPISCE. PERCHÉ SI É CAMBIATA IDEA?

17 giugno 2020 00:53

Alcuni tifosi della Fiorentina venerdì scenderanno in strada per il Franchi: "É la nostra casa"

16 giugno 2020 14:38

Legambiente contro la costruzione del nuovo stadio a Campi Bisenzio, è uno spreco di suolo

12 giugno 2020 19:44

Pierguidi pare non aver capito: "Per Commisso la priorità è il restyling del Franchi. No ad altre opzioni"

12 giugno 2020 17:32

Graziani: "Nuovo stadio? Anche Isolotto o a Pontassieve, basta farlo. Petrachi in viola? Solo chiacchiere"

10 giugno 2020 18:52

Commisso a Nardella e Pierguidi: "Senza stadio non sarà grande Fiorentina. Non spendo sul Franchi con vincoli della soprintendenza"

06 giugno 2020 18:02

Commisso: "A Campi Bisenzio 36 ettari per lo stadio. Franchi? Troppi vincoli. Mercafir? 75 milioni di tasse"

06 giugno 2020 16:44

QUATTRO DOMANDE A NARDELLA SULLO STADIO DELLA FIORENTINA DOPO LA SCENEGGIATA DELLO STRISCIONE

04 giugno 2020 14:24

Nardella: "Anche io sto con Rocco, Fiorentina libera di costruire dove vuole. Io dò la priorità a Firenze, a Campo di Marte"

03 giugno 2020 13:58

Nazione, Stadio a Campi? Lo schiaffo di Commisso all'immobilismo e alla burocrazia italiana

01 giugno 2020 12:02

La politica di Firenze non vuole il nuovo stadio della Fiorentina. Ripicca a Commisso per il no alla Mercafir

30 maggio 2020 16:04

La Fiorentina punta Campi Bisenzio: il nuovo stadio può essere inaugurato nella stagione 2023-2024

29 maggio 2020 09:22

Nazione, stadio a Campi? Il “sì” è vicino. Ieri nuovo incontro tra Barone e la famiglia Casini

29 maggio 2020 09:00

La Fiorentina ha scelto Campi Bisenzio per il nuovo stadio. Ecco il ruolo che avrebbe Nardella

28 maggio 2020 14:23

Repubblica, oggi scade il bando Mercafir. L'unica opzione per il nuovo stadio è Campi Bisenzio

28 maggio 2020 11:09

Rai, oggi Joe Barone ha incontrato i proprietari dei terreni di Campi Bisenzio per il nuovo stadio della Fiorentina

27 maggio 2020 22:42

Il restyling del Franchi una vittoria di Pirro. Inutile. Nardella e il suo orgoglio, guerra vicina anche nel suo partito

27 maggio 2020 14:22

Nardella contro lo stadio a Campi: "La storia della Fiorentina è Firenze, tifosi legati alla città. Problema urbanistico"

26 maggio 2020 10:17

Commisso vuole uno stadio moderno ma gli serve una nuova legge. Sta rivalutando il Franchi

18 marzo 2020 11:26

Pres. Architetti Firenze: "Franchi? Restauro necessario. Nuovo stadio? Bisogna uscire dalla mentalità provinciale"

07 marzo 2020 19:08

Sind. Campi: "Nuovo stadio? Firenze e i Comuni della città metropolitana devono collaborare"

07 marzo 2020 18:17

Di Giorgi: "Proporrò una legge per ristrutturare il Franchi viste anche le sollecitazioni di Commisso"

06 marzo 2020 18:43

Nardella: “Lettera di Commisso inaspettata, devo rispettare le leggi. Stadio Franchi? Siamo con la Fiorentina”

05 marzo 2020 18:27

Barone e Pradè ieri hanno incontrato Malagò per parlare di stadio. Le ultime

05 marzo 2020 11:17

Sind. Signa: "Barone mi ha contattato, presto lo incontrerò per parlare di stadio"

04 marzo 2020 10:27

TgR, Commisso ha deciso di non fare lo stadio alla Mercafir, no ristrutturazione. Rimane solo Campi

02 marzo 2020 13:35

Nuovo stadio, Signa risponde presente. Il Sindaco Fossi: "L'area utilizzabile? Vicino a San Donnino"

01 marzo 2020 17:03

Mercafir o Campi Bisenzio, il nuovo stadio ci sarà. Investimento di 200 milioni di euro da parte di Commisso

27 febbraio 2020 19:24

Nuovo stadio si va verso l'addio. Mercafir? No. Opzione Campi? Troppe incertezze. E sul Franchi presto problemi?

27 febbraio 2020 11:51

Commisso: "Sono qui per vincere. Se Chiesa va via? Non lo so. Speriamo di fare lo stadio..."

24 febbraio 2020 11:39

Bando Mercafir, Commisso vuole dividere il 40-50% delle spese con il Comune. I costi? Forse anche a 100 milioni

23 febbraio 2020 11:17

La rivelazione, è 50 milioni la cifra che dovrebbe pagare la Fiorentina per l'area Mercafir. I motivi

22 febbraio 2020 13:20

Nuovo stadio a Campi Bisenzio? Soluzione né fast né economica

22 febbraio 2020 10:39

De Magistris: "Nuovo stadio? Mi dispiacerebbe se venisse fatto fuori Firenze. Franchi? Come si può considerare..."

21 febbraio 2020 21:17

Commisso: "Stadio? Non voglio costruirlo in 10 anni. Voglio un club forte il prossimo anno"

21 febbraio 2020 10:04

Sind. Campi: "L'ipotesi nuovo stadio è fattibile e realizzabile. Vogliamo risolvere un problema, non crearlo"

19 febbraio 2020 19:09

Ass. Urbanistica: "Sarà una nuova Mercafir a prescindere dallo stadio. Franchi? Continuano le manutenzioni..."

17 febbraio 2020 20:03

Nuovo Stadio? Commisso vuole trovare una valida alternativa a Firenze

17 febbraio 2020 09:51

Giani: "Il punto di riferimento della Fiorentina è il sindaco di Firenze. Mi fido di Nardella"

16 febbraio 2020 01:55

Sindaco Bagno a Ripoli: "Commisso vorrebbe realizzare lo stadio a Firenze. Per il centro sportivo si procede bene"

16 febbraio 2020 01:36

Chi si aggiudicherà il nuovo stadio? Dopo Figline si candidano anche Sesto Fiorentino e Signa

15 febbraio 2020 13:56

Commisso fa l'appello: dalla Piana nessuno risponde. Sind. Calenzano: "No allo stadio a Campi"

15 febbraio 2020 13:04

Stadio a Campi: vantaggi e svantaggi. Il nodo principale? Le infrastrutture

15 febbraio 2020 12:30

Sind. Borgo: "Nuovo stadio? Va fatto a Firenze. Nardella è in una situazione difficile, va supportato"

15 febbraio 2020 10:59

Cecchi Gori: "Commisso? Parla troppo. Nuovo stadio? Prima pensi alla squadra. Vedo un rischio..."

15 febbraio 2020 10:35

Tutti vogliono lo stadio della Fiorentina, sindaco Figline: "Commisso se vuole può farlo qui"

14 febbraio 2020 15:44

Nardella: "Incontro tra Commisso e il sindaco di Campi? Non posso parlare, c'è il bando"

14 febbraio 2020 13:44

Barone: "Incontro positivo ed interessante Fossi-Commisso sulla possibilità nuovo stadio"

14 febbraio 2020 11:19

Nardella: "A me piace fare non parlare. C'è il bando aperto, per i prossimi 58 giorni non posso dire niente"

13 febbraio 2020 16:10

Ecco perchè il comune di Firenze non può rispondere a Commisso. Le alternative alla Mercafir sono deboli

12 febbraio 2020 12:38

La spiegazione del costo di 22 milioni della Mercafir. La Fiorentina aumenterebbe i ricavi del 20%

07 febbraio 2020 13:01

Sind. Bagno a Ripoli: "Nuovo stadio qui? Lo escludo. Commisso ha una grande voglia di fare"

28 gennaio 2020 23:58

Nardella: "Informeremo la Fiorentina di tutte le tasse che ci sarebbero da pagare in caso di stadio alla Mercafir"

13 gennaio 2020 19:13

Nardella: "Pronto a tutto per la Fiorentina, ma non alla galera. Bisogna rispettare le leggi"

10 gennaio 2020 18:55

La spesa di cui nessuno parla sul nuovo stadio viola, servono 70 milioni per lo spostamento della Mercafir

10 gennaio 2020 10:07

Commisso: "In Italia troppi poteri e tanti titoli. Ho visto piu politici qui che in America in 25 anni"

10 gennaio 2020 09:42

Commisso su Campi: "Abbiamo parlato con i proprietari ed il costo è molto più basso di Mercafir"

08 gennaio 2020 19:48

Commisso: "Voglio fare lo stadio a Firenze ma il Comune deve aiutarci. Franchi una porcheria. Voglio investire ma sono deluso"

08 gennaio 2020 18:18

Incontro tra Nardella e Commisso per lo stadio: "Domani sveleremo tutto, non so se si costruirà lo stadio"

07 gennaio 2020 20:04

Nardella: "Commisso-DV molto diversi. Non accetto che la Mercafir venga vista come un ripiego"

03 gennaio 2020 10:49

Barone: "Per il Fair Play Finanziario avere un nuovo stadio è indispensabile. Commisso arriva domenica"

03 gennaio 2020 01:03

Commisso presto tornerà a Firenze. Prima l'incontro con Iachini poi la risposta sul bando della Mercafir

02 gennaio 2020 10:47

Sind. Campi: "Spero che il 2020 sia l'anno del nuovo stadio. Il Comune di Campi si farà trovare pronto se..."

29 dicembre 2019 19:35

Nardella: "Adesso tocca alla Fiorentina decidere sullo stadio, il prezzo è frutto di una perizia tecnica"

23 dicembre 2019 17:10

Il prezzo dei terreni per il nuovo stadio è di 22 milioni di euro. La spesa che Firenze chiede a Commisso. I dettagli

20 dicembre 2019 17:28

Nardella: "L'area Mercafir è la prima in Italia dove si può costruire lo stadio. Non parlerò più di Campi"

19 dicembre 2019 21:30

Nardella: "Stadio alla Mercafir? Non commento le dichiarazioni di Commisso"

19 dicembre 2019 15:20

Fuksas: "Non servono due stadi a Firenze. I vincoli sul Franchi ci sono ma possono essere superati..."

19 dicembre 2019 12:52

Archivio

Esplora l'archivio di Nuovo Stadio

Sett. 47 Sett. 30 Sett. 14 Sett. 12
Sett. 10
Sett. 43 Sett. 8 Sett. 5 Sett. 3 Sett. 2
Sett. 49 Sett. 47 Sett. 39 Sett. 36 Sett. 30 Sett. 28 Sett. 26 Sett. 25 Sett. 24 Sett. 23 Sett. 22 Sett. 12 Sett. 10 Sett. 9 Sett. 8 Sett. 7 Sett. 6 Sett. 5 Sett. 3 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 52 Sett. 51 Sett. 50 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 38 Sett. 37 Sett. 32 Sett. 8 Sett. 7 Sett. 6
Sett. 49 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 38 Sett. 34 Sett. 26 Sett. 22 Sett. 16 Sett. 13 Sett. 10 Sett. 6 Sett. 4
Sett. 52 Sett. 51 Sett. 50 Sett. 49 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 26 Sett. 20 Sett. 17 Sett. 9 Sett. 7
Sett. 37 Sett. 24 Sett. 23