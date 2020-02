Secondo quanto riporta La Repubblica oggi in edicola, Commisso ha bocciato la Mercafir e cerca un’alternativa fiorentina dove costruire il nuovo stadio. Commisso è convinto che bisogna approfondire sui terreni di Via Allende a Campi Bisenzio. I suoi tecnici hanno l’incarico di fare un’offerta condizionata per la Mercafir con termini economici e tempi diversi da quelli fissati dal bando. Inoltre dopo il suo appello ai comuni della Città Metropolitana i tecnici su mandato del presidente viola dovranno scandagliare ogni proposta che arriverà.