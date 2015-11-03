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Notizie Stadio Fiorentina

Funaro in visita al Franchi: "Le imprese stanno rispettando i tempi, premi per l'accelerazione dei lavori"

09 gennaio 2026 21:54

Commisso: "La situazione stadio ci danneggia ed è un danno per tutti, servono tempi certi e idee chiare"

11 dicembre 2025 08:39

Il progetto Franchi convince l'Uefa ma è corsa contro il tempo per trovare i finanziamenti per ultimare i lavori

21 novembre 2025 08:46

L'Europa apre la porta al Franchi per Euro3032: il progetto del Comune di Firenze convince l'Uefa

21 novembre 2025 08:19

Casini: "Lo stadio non penso che sarà pronto prima del 2030, alla fine dovrà metterci mano Commisso"

19 novembre 2025 20:25

C'era una volta il fortino...Fiorentina a caccia della prima vittoria in campionato contro un Bologna agguerrito

26 ottobre 2025 08:21

Commisso: "Cosa stanno combinando?" E Rocco rivaluta la possibilità di spostare la Fiorentina

23 ottobre 2025 07:54

La nuova Curva Fiesole non sarà pronta per il Centenario: la sentenza del Comune gela la Fiorentina

23 ottobre 2025 07:38

Suwarso: "Vogliamo rendere gratuiti i biglietti della curva, le persone non devono spendere per andare allo stadio"

26 luglio 2025 18:48

Il Napoli avrà nuovo stadio prima della fine del restyling del Franchi? De Laurentiis sicuro: "Pronto in 3 anni"

17 luglio 2025 17:44

Corriere Fiorentino: "Fiorentina al Franchi durante i lavori, salgono costi e si allunga il tempo del restyling"

05 aprile 2025 09:35

Nazione: “Restyling Franchi, il primo lotto a ottobre 2026, proroga di 198 giorni. Il calendario dei lavori”

02 gennaio 2025 10:12

Casini (Italia Viva): "Il termine lavori al Franchi previsto nel 2029 è solo una falsa speranza per i tifosi e per la città"

21 ottobre 2024 22:35

Nel giorno del centenario della Fiorentina capienza Franchi 34 mila posti. Fine lavori primavera 2029

04 ottobre 2024 19:47

Calcio e Finanza: "Lavori agli stadi incidono sul calendario: Fiorentina, Atalanta e Como costrette a iniziare in trasferta"

04 luglio 2024 10:37

Primo incontro tra ACF e Comune per lo stadio. Capienza netta e posizione del settore ospiti ancora incerta

27 giugno 2024 10:57

Pierguidi: "La Fiorentina fa campagna elettorale, è evidente e i fiorentini l'hanno capito"

17 giugno 2024 14:24

Tuttosport: "Grazie alla Fiorentina l'Italia domina il ranking, ma le nostre infrastrutture sono da quinto mondo"

09 maggio 2024 10:33

Tifosi fiorentini e belgi uniti sui social per ironizzare contro il Franchi: "Relitto di stadio, da serie C"

02 maggio 2024 13:57

Poco più di 15mila biglietti venduti per Fiorentina-Viktoria Plzen, numeri bassi per un quarto di finale europeo

17 aprile 2024 13:07

Sale la febbre per l'andata in Repubblica Ceca: previsti 730 tifosi viola in trasferta

09 aprile 2024 13:54

Riconoscimento facciale negli stadi, tra dubbi e scetticismo è realtà concreta

24 febbraio 2024 22:21

Stadio Franchi: iniziati i lavori alla Curva Ferrovia, primo capitolo del progetto per il restyling

20 febbraio 2024 17:42

Nardella: "Abbiamo dato una risposta alla Fiorentina, i lavori per il Franchi inizieranno a breve"

13 febbraio 2024 12:40

Fiorentina-Frosinone, al via la vendita libera dei biglietti: la curva Ferrovia sarà aperta

31 gennaio 2024 12:29

Corriere Fiorentino, la Lega suggerisce la caserma Perotti per il nuovo stadio della Fiorentina

26 gennaio 2024 12:04

Sale la febbre per Fiorentina-Inter, già 30 mila persone attese al Franchi. L'obiettivo è il record stagionale

25 gennaio 2024 11:56

Fiorentina, che paradosso! Squadra da Champions League ma senza uno stadio  

31 dicembre 2023 10:04

Cesena e Modena vorrebbero la Fiorentina ma si va verso la permanenza al Franchi durante i lavori

18 dicembre 2023 19:57

La grande sorpresa: i 55 milioni che mancano per il Franchi ce li potrebbe mettere la Fiorentina

12 dicembre 2023 10:18

Lo stadio della Fiorentina secondo l'intelligenza artificiale. Il disegno che lo rende parte integrante di Firenze

17 novembre 2023 13:24

La Repubblica, il Firenze Rugby è disposto a traslocare per far posto alla Fiorentina

15 giugno 2023 10:08

La Repubblica, avanti con il progetto restyling, ricorso al TAR del nipote Marco Nervi

13 giugno 2023 09:54

Commisso smonta Renzi: "Perchè certe cose non le ha detto 4 anni fa? Questa è la politica..."

29 aprile 2023 22:04

Commisso a Firenze per la Cremonese. Parlerà contro la politica italiana. Possibile conferenza stampa?

25 aprile 2023 15:55

Campi si divide sul tema stadio: "Se Commisso vorrà, faremo di tutto". La risposta: "Solo fumo negli occhi"

01 aprile 2023 13:40

Monti: "Non condivido la scelta di giocare fuori Firenze, come del resto quasi tutti i tifosi viola"

30 marzo 2023 23:27

Vicepres. Consiglio Comunale: "Nuovo stadio della Fiorentina? Alle Cascine è possibile"

29 marzo 2023 16:36

"Lo stadio temporaneo del Cagliari ci è costato 8 milioni e lo abbiamo fatto in 127 giorni"

24 marzo 2023 14:42

La Fiorentina dovrà comunicare alla Lega entro febbraio 2024 in quale stadio giocherà nel 2024/2025

22 marzo 2023 13:26

Sandrelli: "Senza stadio sarà un disagio, mancherà calore. La Fiorentina dovrà stringere i denti"

21 marzo 2023 22:39

Fossi: "Il Franchi è patrimonio dei fiorentini. Riqualificarlo è una scelta importante"

20 marzo 2023 19:56

Bucchioni attacca Nardella: "Ha pensato solo a se stesso ed ha fatto il male della Fiorentina"

21 febbraio 2023 14:14

Nardella festeggia il via libera per lo stadio: "Poche parole, stanno parlando i fatti. Avanti spediti"

18 febbraio 2023 14:10

Finalmente è finita, da maggio non serviranno più green pass e mascherina per entrare allo stadio

26 aprile 2022 23:53

Costa 27 euro il biglietto nel settore ospiti per Juventus-Fiorentina. In altri settori vietati i toscani

08 aprile 2022 13:26

L'annuncio del Governo che aspettavamo: "Da fine mese la capienza dello stadio sarà al 100%"

14 marzo 2022 20:50

Architetto Nuovo Franchi: "Tolta la forma a 'D' per quella rettangolare per dare l'idea di stadio"

11 marzo 2022 09:18

Dallo stadio del Bayern a quello di Pechino, Apple Park e bosco verticale. Chi farà il Nuovo Franchi

09 marzo 2022 14:53

Nuovo stadio, l'architetto: ''Progetto rispettoso, abbiamo lavorato per stadi migliori del mondo''

08 marzo 2022 17:30

Lotti sicuro: ''Leggi come la mia e di Nardella aiuteranno a fare più investimenti come questo''

08 marzo 2022 17:09

Dall'area di Castello al restyling quindici anni di ipotesi e di bluff, da Della Valle a Commisso

05 marzo 2022 09:46

Adesso è ufficiale, torna il 75% di capienza allo stadio, contro l'Atalanta torna la Curva Fiesole

19 febbraio 2022 12:05

Al teatro Ariston di Sanremo il 100% di capienza. Allo stadio il 50%. Una barzelletta italiana

05 febbraio 2022 15:49

A Sanremo 100% di capienza al Teatro Ariston. L'ennesima mancanza di rispetto verso il calcio

21 gennaio 2022 13:20

Per le giornate di serie A del 16 e 23 gennaio allo stadio potranno entrare solo 5 mila tifosi

08 gennaio 2022 17:38

Il 2022 sarà il nostro anno, risorgeremo dalle ceneri del passato, buttandoci alle spalle annate difficili

30 dicembre 2021 12:56

Governo salva il calcio, stadi restano aperti al 75%, si aggiunge solo l'obbligo di mascherina FFP2

23 dicembre 2021 14:44

Il governo vuole il tampone obbligatorio per chi va allo stadio, furia tifosi: "Costa diversi soldi"

19 dicembre 2021 18:43

Malagò: "Vogliamo la massima capienza degli stadi. È un diritto del mondo dello sport"

27 settembre 2021 20:51

Vezzali: "Impegno per tornare al 100% della capienza degli stadi. Monitoreremo situazione epidemiologica"

14 settembre 2021 21:53

Barone: "Nastasic ci porterà in alto. Aspettiamo i tifosi allo stadio, non vediamo l'ora di ritrovarli"

26 agosto 2021 15:52

Corriere dello Sport, Callejon rimarrà alla Fiorentina. Lo spagnolo è pronto al rilancio con Italiano

11 luglio 2021 09:44

Corriere dello Sport, ricambio generazionale Viola: sarà una Fiorentina giovane e spregiudicata

03 luglio 2021 09:27

Salvini: "La Fiorentina ha ragione sullo stadio, sono operazioni a costo zero che aiuterebbero il calcio"

22 aprile 2021 10:59

Sconcerti: "La Fiorentina ha perso l'occasione di prendere Sarri. Doveva parlarci Commisso, non Pradè"

01 aprile 2021 21:59

Giorgetti: "Fiorentina assente al sopralluogo del Franchi? È tipica la loro assenza, è il loro modus operandi"

21 febbraio 2021 23:16

Nardella: "I lavori inizieranno entro il 2023. Sarà uno stadio innovativo, ma starà a Commisso sfruttarlo"

08 febbraio 2021 19:53

Sconcerti: "Basta con l'Artemio Franchi: non può più essere lo stadio della Fiorentina"

02 febbraio 2021 20:58

Stadio, Commisso tentato da Campi Bisenzio ma resta il problema aeroporto. L'alternativa...

26 gennaio 2021 09:29

Commisso: "Oggi una grinta diversa. Tifosi eccezionali, finché sono con noi rimarrò qui"

23 gennaio 2021 23:10

Teotino: "Gli uomini di Commisso hanno complicato la vicenda stadio. Spero non perda entusiasmo"

16 gennaio 2021 22:32

Sconcerti: "A Firenze solo la Fiorentina, questo è bello ma brutto allo stesso tempo"

03 dicembre 2020 22:24

CorFio, Commisso in settimana torna negli USA. Come andrà a finire la questione stadio?

26 ottobre 2020 08:58

CorSport, centro sportivo, domani l'approvazione della variante. In standby la questione stadio

25 ottobre 2020 09:56

Repubblica, Commisso, entro due settimane la decisione sul nuovo stadio: Franchi o Campi?

14 ottobre 2020 09:24

Parla Commisso: "Chiesa gioca venerdi, ma non so cosa accadrà sul mercato. Vi spiego le mie parole sullo stadio"

30 settembre 2020 14:36

Commisso: "Grazie Tifosi Viola, "Vogliamo lo stadio", sintesi perfetta del lavoro che stiamo facendo"

28 settembre 2020 18:57

Repubblica, la Fiorentina pensa (troppo) al nuovo stadio ma ora non serve un centravanti?

28 settembre 2020 11:03

Sind. Campi: "Stop al campanilismo, alla Fiorentina serve uno stadio per fare il salto di qualità"

03 settembre 2020 13:46

De Siervo: "Emendamento sugli stadi? Necessario restyling impianti o costruzione di nuovi"

09 agosto 2020 16:45

Renzi: "Stadi? Propongo che basti l'ok del Comune. Se non lo approvano sarebbe uno scandalo"

01 agosto 2020 14:39

Nardella: "Tramvia? Ecco la linea stadio". I tempi? Finita nel 2025 ma il sindaco spera nel DL Semplificazione

07 luglio 2020 09:22

Gazzetta, dirigenza viola amareggiata dalle mosse della Sovrintendenza per la questione stadio

27 giugno 2020 09:06

Monti: "Sono due anni che non si vede giocare a calcio a Firenze, sono stufo"

24 giugno 2020 23:58

Ass. Regionale: "Stadio a Campi? Al via la copianificazione, necessaria volontà politica condivisa"

24 giugno 2020 10:20

Nazione, stadio a Campi? Prossimo passo la copianificazione, sono quattro le possibili strade

24 giugno 2020 09:18

Sconcerti: "La Fiorentina è poca cosa. Stadio? Se ne parla troppo, bisogna pensare alla squadra"

23 giugno 2020 19:45

Ieri incontro Barone-Nardella. Stadio? Il Decreto potrebbe snellire la burocrazia per Campi

23 giugno 2020 09:50

Joe Barone: "Lavoriamo per lo stadio nuovo. Thiago Silva? Sono nomi che si leggono sui giornali"

22 giugno 2020 19:31

Nazione, la Fiorentina fa sul serio per l'opzione Campi: l'obiettivo è il nuovo stadio finito nel 2024

17 giugno 2020 10:06

Sind. Scandicci: "Fiorentina? Serve un nuovo stadio. Soprintendenza? Va difesa, applica le leggi"

15 giugno 2020 19:55

Sind. Campi: "Stadio? Più facile realizzare qui le infrastrutture. La cosa peggiore sarebbe non farlo"

15 giugno 2020 12:11

CorSport, stadio? Vincerà l'opzione più veloce. Nuove ipotesi quando Commisso tornerà a Firenze?

14 giugno 2020 11:00

Nazione, Stadio a Campi: per viabilità e trasporti, chi paga tutti i milioni necessari?

12 giugno 2020 10:27

Fossi: "Commisso non vuole lasciare Firenze. Stadio a Campi? La Fiorentina fa sul serio"

11 giugno 2020 20:39

Pres. ordine architetti: "Restauro del Franchi? Siamo favorevoli ma con cautela, è un monumento storico"

10 giugno 2020 18:39

Fossi: "Stadio a Campi? Non siamo in competizione con Firenze. I tempi? Finirlo entro il 2024"

10 giugno 2020 18:13

Repubblica, stadio a Campi? L'incompatibilità con l'aeroporto non è l'unico ostacolo esistente

04 giugno 2020 20:04

Nazione, stadio? Oggi parla Nardella, sabato arriverà la replica di Commisso

03 giugno 2020 10:14

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