Notizie Stadio Fiorentina

Funaro in visita al Franchi: "Le imprese stanno rispettando i tempi, premi per l'accelerazione dei lavori"
09 gennaio 2026 21:54
Commisso: "La situazione stadio ci danneggia ed è un danno per tutti, servono tempi certi e idee chiare"
11 dicembre 2025 08:39
Il progetto Franchi convince l'Uefa ma è corsa contro il tempo per trovare i finanziamenti per ultimare i lavori
21 novembre 2025 08:46
L'Europa apre la porta al Franchi per Euro3032: il progetto del Comune di Firenze convince l'Uefa
21 novembre 2025 08:19
Casini: "Lo stadio non penso che sarà pronto prima del 2030, alla fine dovrà metterci mano Commisso"
19 novembre 2025 20:25
C'era una volta il fortino...Fiorentina a caccia della prima vittoria in campionato contro un Bologna agguerrito
26 ottobre 2025 08:21
Commisso: "Cosa stanno combinando?" E Rocco rivaluta la possibilità di spostare la Fiorentina
23 ottobre 2025 07:54
La nuova Curva Fiesole non sarà pronta per il Centenario: la sentenza del Comune gela la Fiorentina
23 ottobre 2025 07:38
Suwarso: "Vogliamo rendere gratuiti i biglietti della curva, le persone non devono spendere per andare allo stadio"
26 luglio 2025 18:48
Il Napoli avrà nuovo stadio prima della fine del restyling del Franchi? De Laurentiis sicuro: "Pronto in 3 anni"
17 luglio 2025 17:44
Corriere Fiorentino: "Fiorentina al Franchi durante i lavori, salgono costi e si allunga il tempo del restyling"
05 aprile 2025 09:35
Nazione: “Restyling Franchi, il primo lotto a ottobre 2026, proroga di 198 giorni. Il calendario dei lavori”
02 gennaio 2025 10:12
Casini (Italia Viva): "Il termine lavori al Franchi previsto nel 2029 è solo una falsa speranza per i tifosi e per la città"
21 ottobre 2024 22:35
Nel giorno del centenario della Fiorentina capienza Franchi 34 mila posti. Fine lavori primavera 2029
04 ottobre 2024 19:47
Calcio e Finanza: "Lavori agli stadi incidono sul calendario: Fiorentina, Atalanta e Como costrette a iniziare in trasferta"
04 luglio 2024 10:37
Primo incontro tra ACF e Comune per lo stadio. Capienza netta e posizione del settore ospiti ancora incerta
27 giugno 2024 10:57
Pierguidi: "La Fiorentina fa campagna elettorale, è evidente e i fiorentini l'hanno capito"
17 giugno 2024 14:24
Tuttosport: "Grazie alla Fiorentina l'Italia domina il ranking, ma le nostre infrastrutture sono da quinto mondo"
09 maggio 2024 10:33
Tifosi fiorentini e belgi uniti sui social per ironizzare contro il Franchi: "Relitto di stadio, da serie C"
02 maggio 2024 13:57
Poco più di 15mila biglietti venduti per Fiorentina-Viktoria Plzen, numeri bassi per un quarto di finale europeo
17 aprile 2024 13:07
Sale la febbre per l'andata in Repubblica Ceca: previsti 730 tifosi viola in trasferta
09 aprile 2024 13:54
Riconoscimento facciale negli stadi, tra dubbi e scetticismo è realtà concreta
24 febbraio 2024 22:21
Stadio Franchi: iniziati i lavori alla Curva Ferrovia, primo capitolo del progetto per il restyling
20 febbraio 2024 17:42
Nardella: "Abbiamo dato una risposta alla Fiorentina, i lavori per il Franchi inizieranno a breve"
13 febbraio 2024 12:40
Fiorentina-Frosinone, al via la vendita libera dei biglietti: la curva Ferrovia sarà aperta
31 gennaio 2024 12:29
Corriere Fiorentino, la Lega suggerisce la caserma Perotti per il nuovo stadio della Fiorentina
26 gennaio 2024 12:04
Sale la febbre per Fiorentina-Inter, già 30 mila persone attese al Franchi. L'obiettivo è il record stagionale
25 gennaio 2024 11:56
Fiorentina, che paradosso! Squadra da Champions League ma senza uno stadio
31 dicembre 2023 10:04
Cesena e Modena vorrebbero la Fiorentina ma si va verso la permanenza al Franchi durante i lavori
18 dicembre 2023 19:57
La grande sorpresa: i 55 milioni che mancano per il Franchi ce li potrebbe mettere la Fiorentina
12 dicembre 2023 10:18
Lo stadio della Fiorentina secondo l'intelligenza artificiale. Il disegno che lo rende parte integrante di Firenze
17 novembre 2023 13:24
La Repubblica, il Firenze Rugby è disposto a traslocare per far posto alla Fiorentina
15 giugno 2023 10:08
La Repubblica, avanti con il progetto restyling, ricorso al TAR del nipote Marco Nervi
13 giugno 2023 09:54
Commisso smonta Renzi: "Perchè certe cose non le ha detto 4 anni fa? Questa è la politica..."
29 aprile 2023 22:04
Commisso a Firenze per la Cremonese. Parlerà contro la politica italiana. Possibile conferenza stampa?
25 aprile 2023 15:55
Campi si divide sul tema stadio: "Se Commisso vorrà, faremo di tutto". La risposta: "Solo fumo negli occhi"
01 aprile 2023 13:40
Monti: "Non condivido la scelta di giocare fuori Firenze, come del resto quasi tutti i tifosi viola"
30 marzo 2023 23:27
Vicepres. Consiglio Comunale: "Nuovo stadio della Fiorentina? Alle Cascine è possibile"
29 marzo 2023 16:36
"Lo stadio temporaneo del Cagliari ci è costato 8 milioni e lo abbiamo fatto in 127 giorni"
24 marzo 2023 14:42
La Fiorentina dovrà comunicare alla Lega entro febbraio 2024 in quale stadio giocherà nel 2024/2025
22 marzo 2023 13:26
Sandrelli: "Senza stadio sarà un disagio, mancherà calore. La Fiorentina dovrà stringere i denti"
21 marzo 2023 22:39
Fossi: "Il Franchi è patrimonio dei fiorentini. Riqualificarlo è una scelta importante"
20 marzo 2023 19:56
Bucchioni attacca Nardella: "Ha pensato solo a se stesso ed ha fatto il male della Fiorentina"
21 febbraio 2023 14:14
Nardella festeggia il via libera per lo stadio: "Poche parole, stanno parlando i fatti. Avanti spediti"
18 febbraio 2023 14:10
Finalmente è finita, da maggio non serviranno più green pass e mascherina per entrare allo stadio
26 aprile 2022 23:53
Costa 27 euro il biglietto nel settore ospiti per Juventus-Fiorentina. In altri settori vietati i toscani
08 aprile 2022 13:26
L'annuncio del Governo che aspettavamo: "Da fine mese la capienza dello stadio sarà al 100%"
14 marzo 2022 20:50
Architetto Nuovo Franchi: "Tolta la forma a 'D' per quella rettangolare per dare l'idea di stadio"
11 marzo 2022 09:18
Dallo stadio del Bayern a quello di Pechino, Apple Park e bosco verticale. Chi farà il Nuovo Franchi
09 marzo 2022 14:53
Nuovo stadio, l'architetto: ''Progetto rispettoso, abbiamo lavorato per stadi migliori del mondo''
08 marzo 2022 17:30
Lotti sicuro: ''Leggi come la mia e di Nardella aiuteranno a fare più investimenti come questo''
08 marzo 2022 17:09
Dall'area di Castello al restyling quindici anni di ipotesi e di bluff, da Della Valle a Commisso
05 marzo 2022 09:46
Adesso è ufficiale, torna il 75% di capienza allo stadio, contro l'Atalanta torna la Curva Fiesole
19 febbraio 2022 12:05
Al teatro Ariston di Sanremo il 100% di capienza. Allo stadio il 50%. Una barzelletta italiana
05 febbraio 2022 15:49
A Sanremo 100% di capienza al Teatro Ariston. L'ennesima mancanza di rispetto verso il calcio
21 gennaio 2022 13:20
Per le giornate di serie A del 16 e 23 gennaio allo stadio potranno entrare solo 5 mila tifosi
08 gennaio 2022 17:38
Il 2022 sarà il nostro anno, risorgeremo dalle ceneri del passato, buttandoci alle spalle annate difficili
30 dicembre 2021 12:56
Governo salva il calcio, stadi restano aperti al 75%, si aggiunge solo l'obbligo di mascherina FFP2
23 dicembre 2021 14:44
Il governo vuole il tampone obbligatorio per chi va allo stadio, furia tifosi: "Costa diversi soldi"
19 dicembre 2021 18:43
Malagò: "Vogliamo la massima capienza degli stadi. È un diritto del mondo dello sport"
27 settembre 2021 20:51
Vezzali: "Impegno per tornare al 100% della capienza degli stadi. Monitoreremo situazione epidemiologica"
14 settembre 2021 21:53
Barone: "Nastasic ci porterà in alto. Aspettiamo i tifosi allo stadio, non vediamo l'ora di ritrovarli"
26 agosto 2021 15:52
Corriere dello Sport, Callejon rimarrà alla Fiorentina. Lo spagnolo è pronto al rilancio con Italiano
11 luglio 2021 09:44
Corriere dello Sport, ricambio generazionale Viola: sarà una Fiorentina giovane e spregiudicata
03 luglio 2021 09:27
Salvini: "La Fiorentina ha ragione sullo stadio, sono operazioni a costo zero che aiuterebbero il calcio"
22 aprile 2021 10:59
Sconcerti: "La Fiorentina ha perso l'occasione di prendere Sarri. Doveva parlarci Commisso, non Pradè"
01 aprile 2021 21:59
Giorgetti: "Fiorentina assente al sopralluogo del Franchi? È tipica la loro assenza, è il loro modus operandi"
21 febbraio 2021 23:16
Nardella: "I lavori inizieranno entro il 2023. Sarà uno stadio innovativo, ma starà a Commisso sfruttarlo"
08 febbraio 2021 19:53
Sconcerti: "Basta con l'Artemio Franchi: non può più essere lo stadio della Fiorentina"
02 febbraio 2021 20:58
Stadio, Commisso tentato da Campi Bisenzio ma resta il problema aeroporto. L'alternativa...
26 gennaio 2021 09:29
Commisso: "Oggi una grinta diversa. Tifosi eccezionali, finché sono con noi rimarrò qui"
23 gennaio 2021 23:10
Teotino: "Gli uomini di Commisso hanno complicato la vicenda stadio. Spero non perda entusiasmo"
16 gennaio 2021 22:32
Sconcerti: "A Firenze solo la Fiorentina, questo è bello ma brutto allo stesso tempo"
03 dicembre 2020 22:24
CorFio, Commisso in settimana torna negli USA. Come andrà a finire la questione stadio?
26 ottobre 2020 08:58
CorSport, centro sportivo, domani l'approvazione della variante. In standby la questione stadio
25 ottobre 2020 09:56
Repubblica, Commisso, entro due settimane la decisione sul nuovo stadio: Franchi o Campi?
14 ottobre 2020 09:24
Parla Commisso: "Chiesa gioca venerdi, ma non so cosa accadrà sul mercato. Vi spiego le mie parole sullo stadio"
30 settembre 2020 14:36
Commisso: "Grazie Tifosi Viola, "Vogliamo lo stadio", sintesi perfetta del lavoro che stiamo facendo"
28 settembre 2020 18:57
Repubblica, la Fiorentina pensa (troppo) al nuovo stadio ma ora non serve un centravanti?
28 settembre 2020 11:03
Sind. Campi: "Stop al campanilismo, alla Fiorentina serve uno stadio per fare il salto di qualità"
03 settembre 2020 13:46
De Siervo: "Emendamento sugli stadi? Necessario restyling impianti o costruzione di nuovi"
09 agosto 2020 16:45
Renzi: "Stadi? Propongo che basti l'ok del Comune. Se non lo approvano sarebbe uno scandalo"
01 agosto 2020 14:39
Nardella: "Tramvia? Ecco la linea stadio". I tempi? Finita nel 2025 ma il sindaco spera nel DL Semplificazione
07 luglio 2020 09:22
Gazzetta, dirigenza viola amareggiata dalle mosse della Sovrintendenza per la questione stadio
27 giugno 2020 09:06
Monti: "Sono due anni che non si vede giocare a calcio a Firenze, sono stufo"
24 giugno 2020 23:58
Ass. Regionale: "Stadio a Campi? Al via la copianificazione, necessaria volontà politica condivisa"
24 giugno 2020 10:20
Nazione, stadio a Campi? Prossimo passo la copianificazione, sono quattro le possibili strade
24 giugno 2020 09:18
Sconcerti: "La Fiorentina è poca cosa. Stadio? Se ne parla troppo, bisogna pensare alla squadra"
23 giugno 2020 19:45
Ieri incontro Barone-Nardella. Stadio? Il Decreto potrebbe snellire la burocrazia per Campi
23 giugno 2020 09:50
Joe Barone: "Lavoriamo per lo stadio nuovo. Thiago Silva? Sono nomi che si leggono sui giornali"
22 giugno 2020 19:31
Nazione, la Fiorentina fa sul serio per l'opzione Campi: l'obiettivo è il nuovo stadio finito nel 2024
17 giugno 2020 10:06
Sind. Scandicci: "Fiorentina? Serve un nuovo stadio. Soprintendenza? Va difesa, applica le leggi"
15 giugno 2020 19:55
Sind. Campi: "Stadio? Più facile realizzare qui le infrastrutture. La cosa peggiore sarebbe non farlo"
15 giugno 2020 12:11
CorSport, stadio? Vincerà l'opzione più veloce. Nuove ipotesi quando Commisso tornerà a Firenze?
14 giugno 2020 11:00
Nazione, Stadio a Campi: per viabilità e trasporti, chi paga tutti i milioni necessari?
12 giugno 2020 10:27
Fossi: "Commisso non vuole lasciare Firenze. Stadio a Campi? La Fiorentina fa sul serio"
11 giugno 2020 20:39
Pres. ordine architetti: "Restauro del Franchi? Siamo favorevoli ma con cautela, è un monumento storico"
10 giugno 2020 18:39
Fossi: "Stadio a Campi? Non siamo in competizione con Firenze. I tempi? Finirlo entro il 2024"
10 giugno 2020 18:13
Repubblica, stadio a Campi? L'incompatibilità con l'aeroporto non è l'unico ostacolo esistente
04 giugno 2020 20:04
Nazione, stadio? Oggi parla Nardella, sabato arriverà la replica di Commisso
03 giugno 2020 10:14
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