CorFio, Commisso in settimana torna negli USA. Come andrà a finire la questione stadio?

Commisso, scrive oggi il Corriere Fiorentino, aveva chiesto un regalo, una vittoria per celebrare l’anniversario di matrimonio, e anche se nel finale non è mancata la sofferenza il presidente è stato accontentato. Se sotto il profilo del gioco la Fiorentina non ha entusiasmato si è rivista coesione in campo, ed è da qui che riparte Commisso per analizzare la vittoria. Il presidente farà ritorno in Usa in settimana ma non concede anticipazione sule questioni inerenti lo stadio.

