Calcio e Finanza: "Lavori agli stadi incidono sul calendario: Fiorentina, Atalanta e Como costrette a iniziare in trasferta"

Nella giornata di oggi verrà stilato il nuovo calendario della stagione 24/25 della Serie A. Molte squadre costrette a iniziare in trasferta

I problemi infrastrutturali che avvolgono molti club di Serie A – alcuni in via di definizione, altri decisamente lontani dall’essere risolti – avranno un impatto sul calendario della prossima stagione calcistica. Calendario che sarà compilato nella giornata odierna a Roma (a partire dalle ore 12.00) e che parte già con alcuni “limiti” imposti dalle condizioni di alcuni stadi.

La Fiorentina ha fatto richiesta alla Lega di poter disputare (come lo scorso campionato) la prima giornata in trasferta per questioni di natura organizzativa. Dunque, il cammino di Biraghi e soci inizierà lontano dai cantieri dello stadio Franchi, con il primo turno casalingo che sarà invece previsto per la seconda giornata. Sono molti i quesiti ai quali la Fiorentina sta aspettando di avere risposta: il primo nodo da sciogliere sarà quello legato all’effettiva capienza dell’impianto durante la prima fase di restyling, visto che ad oggi i 24mila posti “lordi” di cui ha parlato il Comune non chiariscono quanti biglietti potranno essere nel concreto venduti per ogni singola partita. Decisivo in tal senso sarà l’incontro che avverrà nelle prossime settimane tra la società e il nuovo sindaco di Firenze Funaro: prima di quello, infatti, la campagna abbonamenti non potrà partire.

Anche altri club di Serie A si sono ritrovati costretti a chiedere alla Lega Serie A di giocare in trasferta le prime partite. L'Atalanta infatti dovrebbe giocare le prime 3 giornate di campionato tutte in trasferta, per il Como situazione simile alla Fiorentina, la prima sarà in trasferta in modo da non far perdere nessuna partita casalinga ai tifosi lariani. L'ultima squadra coinvolta in questo "problema stadio" è il Venezia che si ritroverà costretta a giocare le prime due di campionato lontane dal Penzo. Lo riporta Calcio e Finanza.

Corriere Fiorentino: "Slitta di un'altra settimana l'inizio della campagna abbonamenti della Fiorentina"

https://www.labaroviola.com/corriere-fiorentino-fiorentina-che-pasticcio-per-gli-abbonamenti-unaltra-settimana-prima-del-via-alla-campagna/259495/