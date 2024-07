Corriere Fiorentino: “Fiorentina, che pasticcio per gli abbonamenti! Un’altra settimana prima del via alla campagna”

Fiorentina, il pasticcio abbonamenti. Servirà aspettare un’altra settimana prima di veder partire la campagna abbonamenti viola. Ieri i tecnici di Palazzo Vecchio hanno effettuato un sopralluogo al Franchi e inviato in Prefettura una serie di ipotesi su come e dove spostare il settore ospiti all’interno del Franchi: le risposte però non si avranno prima dell’11 luglio. Prima di allora dunque sarà impossibile dare il via alle vendite. Lo scrive il Corriere Fiorentino.