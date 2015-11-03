Notizie Calendario Serie A Fiorentina

Collovati: “Partite alle 12? Una vergogna, gare falsate, il calcio è in mano agli incompetenti”
15 maggio 2026 23:17
Ufficiale Juventus Fiorentina si giocherà lunedì 18 alle 20.45 allo Stadium di Torino
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Sarà Parma-Fiorentina la prima giornata di Serie A, poi Fiorentina-Venezia; la terza con il Monza
04 luglio 2024 12:19
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Dalle 12 sorteggio calendario Serie A in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina: sarà asimmetrico
05 luglio 2023 11:05
La prima partita sarà Fiorentina-Cremonese. Alla seconda si va Empoli, alla terza il Napoli al Franchi
24 giugno 2022 12:18
Iachini commenta il calendario viola: "Contro il Torino sarà impegnativo"
02 settembre 2020 13:24
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29 luglio 2019 20:06
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15 aprile 2019 15:45
La Nazione, poteva andare peggio, inizio abbordabile. Le big a Firenze e le date da ricordare
27 luglio 2018 09:59
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