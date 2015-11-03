Notizie Calendario Serie A Fiorentina

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Collovati: “Partite alle 12? Una vergogna, gare falsate, il calcio è in mano agli incompetenti”

15 maggio 2026 23:17

Ufficiale Juventus Fiorentina si giocherà lunedì 18 alle 20.45 allo Stadium di Torino

12 maggio 2026 14:08

Sarà Parma-Fiorentina la prima giornata di Serie A, poi Fiorentina-Venezia; la terza con il Monza

04 luglio 2024 12:19

Calcio e Finanza: "Lavori agli stadi incidono sul calendario: Fiorentina, Atalanta e Como costrette a iniziare in trasferta"

04 luglio 2024 10:37

Dalle 12 sorteggio calendario Serie A in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina: sarà asimmetrico

05 luglio 2023 11:05

La prima partita sarà Fiorentina-Cremonese. Alla seconda si va Empoli, alla terza il Napoli al Franchi

24 giugno 2022 12:18

Iachini commenta il calendario viola: "Contro il Torino sarà impegnativo"

02 settembre 2020 13:24

PRIMA GIORNATA FIORENTINA-NAPOLI, POI IL GENOA. ECCO IL CALENDARIO

29 luglio 2019 20:06

Ecco tutte le quattro partite della Fiorentina che saranno trasmesse su Dazn...

15 aprile 2019 15:45

La Nazione, poteva andare peggio, inizio abbordabile. Le big a Firenze e le date da ricordare

27 luglio 2018 09:59

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