La prima partita sarà Fiorentina-Cremonese. Alla seconda si va Empoli, alla terza il Napoli al Franchi

La Lega Serie A ha presentato oggi i calendari relativi alla prossima stagione di Serie A TIM che partirà il 14 agosto. La Fiorentina partirà in casa contro la Cremonese. Alla seconda giornata ci sarà il derby in trasferta molto vicina contro l’Empoli . Alla terza la viola ospiterà il Napoli di Spalletti. Alla quarta la Fiorentina sarà di scena a Udine, dopo di che ci sarà la gara delle gare contro la Juventus alla quinta al Franchi. Alla sesta la viola andrà a Bologna mentre la settima sarà in casa col Verona In aggiornamento…

IL PUNTO SUI PORTIERI