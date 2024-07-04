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Sarà Parma-Fiorentina la prima giornata di Serie A, poi Fiorentina-Venezia; la terza con il Monza

Inizia a prendere forma la nuova Serie A Enilive con l'estrazione del calendario per la Fiorentina di Palladino

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 luglio 2024 12:19
Sarà Parma-Fiorentina la prima giornata di Serie A, poi Fiorentina-Venezia; la terza con il Monza -
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Calendario Serie A
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Inizia a prendere forma la prossima Serie A con l'estrazione del calendario per la prossima stagione che inizia oggi a 12:00, il calendario sarà assimetrico tra andata e ritorno. La Serie A quest'anno comincerà il prossimo 17 Agosto e si chiuderà il 25 Maggio 2025, non ci sarà la sosta invernale con le squadre che scenderanno in campo anche il 22 Dicembre, mentre le soste per le nazionali inizieranno l'8 Settembre, il 13 Ottobre, il 17 Novembre e il 3 Marzo. Questo il calendario della Fiorentina:

  • Parma-Fiorentina
  • Fiorentina-Venezia
  • Fiorentina-Monza
  • Atalanta- Fiorentina
  • Fiorentina-Lazio
  • Empoli-Fiorentina
  • Fiorentina-Milan
  • Lecce-Fiorentina
  • Fiorentina-Roma
  • Genoa-Fiorentina
  • Torino-Fiorentina
  • Fiorentina-Hellas Verona
  • Como-Fiorentina
  • Fiorentina-Inter
  • Fiorentina-Cagliari
  • Bologna-Fiorentina
  • Fiorentina-Udinese
  • Juventus-Fiorentina
  • Fiorentina-Napoli
  • Monza-Fiorentina
  • Fiorentina-Torino
  • Lazio-Fiorentina
  • Fiorentina-Genoa
  • Inter-Fiorentina
  • Fiorentina-Como
  • Verona-Fiorentina
  • Fiorentina-Lecce
  • Napoli-Fiorentina
  • Fiorentina-Juventus
  • Fiorentina-Atalanta
  • Milan-Fiorentina
  • Fiorentina-Parma
  • Cagliari-Fiorentina
  • Fiorentina-Empoli
  • Roma-Fiorentina
  • Fiorentina-Venezia
  • Fiorentina-Bologna
  • Udinese-Fiorentina

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