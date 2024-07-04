Sarà Parma-Fiorentina la prima giornata di Serie A, poi Fiorentina-Venezia; la terza con il Monza

Inizia a prendere forma la nuova Serie A Enilive con l'estrazione del calendario per la Fiorentina di Palladino

Inizia a prendere forma la prossima Serie A con l'estrazione del calendario per la prossima stagione che inizia oggi a 12:00, il calendario sarà assimetrico tra andata e ritorno. La Serie A quest'anno comincerà il prossimo 17 Agosto e si chiuderà il 25 Maggio 2025, non ci sarà la sosta invernale con le squadre che scenderanno in campo anche il 22 Dicembre, mentre le soste per le nazionali inizieranno l'8 Settembre, il 13 Ottobre, il 17 Novembre e il 3 Marzo. Questo il calendario della Fiorentina:

Parma-Fiorentina

Fiorentina-Venezia

Fiorentina-Monza

Atalanta- Fiorentina

Fiorentina-Lazio

Empoli-Fiorentina

Fiorentina-Milan

Lecce-Fiorentina

Fiorentina-Roma

Genoa-Fiorentina

Torino-Fiorentina

Fiorentina-Hellas Verona

Como-Fiorentina

Fiorentina-Inter

Fiorentina-Cagliari

Bologna-Fiorentina

Fiorentina-Udinese

Juventus-Fiorentina

Fiorentina-Napoli

Monza-Fiorentina

Fiorentina-Torino

Lazio-Fiorentina

Fiorentina-Genoa

Inter-Fiorentina

Fiorentina-Como

Verona-Fiorentina

Fiorentina-Lecce

Napoli-Fiorentina

Fiorentina-Juventus

Fiorentina-Atalanta

Milan-Fiorentina

Fiorentina-Parma

Cagliari-Fiorentina

Fiorentina-Empoli

Roma-Fiorentina

Fiorentina-Venezia

Fiorentina-Bologna

Udinese-Fiorentina

DI MARZIO SU VRANCKX

https://www.labaroviola.com/di-marzio-fiorentina-obiettivo-rifondare-il-centrocampo-fari-puntati-su-bove-e-vranckx/259474/