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Di Marzio: "Fiorentina, obiettivo rifondare il centrocampo, fari puntati su Bove e Vranckx"

L'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio fa il punto sul mercato della Fiorentina, focus sulle grandi manovre a centrocampo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 luglio 2024 00:21
Di Marzio: "Fiorentina, obiettivo rifondare il centrocampo, fari puntati su Bove e Vranckx" -
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Dopo aver concluso l'operazione per Moise Kean, la Fiorentina vuole continuare a rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Per il centrocampo piace Edoardo Bove della Roma: un profilo che interessa da diverso tempo ai viola. Nelle ultime ore, ci sono stati i primi contatti.

Non solo Bove. Come detto nelle ultime oreAster Vranckx è l'altro obiettivo su cui si sta lavorando. Per la Fiorentina c'è la volontà di chiudere l'operazione per il centrocampista belga classe 2002 del Wolfsburg. Nell'ultima stagione, Vranckx ha chiuso con 26 presenze tra campionato e coppa.

Lo riporta gianlucadimarzio.com

Da Manchester sicuri: “Amrabat resta allo United, pronti 4 anni di contratto per lui”

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