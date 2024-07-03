Da Manchester sicuri: "Amrabat resta allo United, pronti 4 anni di contratto per lui"
Lo United si sarebbe convinto a non mollare Sofyan Amrabat. Le ultime prestazioni hanno convinto Ten Haag ad approvarne il riscatto
In Inghilterra filtrano buone notizie per le casse della Fiorentina. Secondo il portale Manchester United Forever il centrocampista marocchino contrariamente a quanto previsto sarebbe pronto a firmare un accordo definitivo con gli inglesi. Il riscatto ricordiamo è fissato in 20 milioni+5 di bonus oltre i 10 milioni già pagati per il prestito oneroso. Le definizione dell'operazione potrebbe così regalare nuovo slancio al mercato viola
"Come riportato il mese scorso, Sofyan Amrabat dovrebbe rimanere al Manchester United. Trattativa con la Fiorentina per definire l'accordo prima dell'8 luglio, quando la squadra tornerà ad allenarsi"
Per Romano è sfumato un altro possibile obiettivo della Fiorentina, Theate va in Arabia
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