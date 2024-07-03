Per Romano è sfumato un altro possibile obiettivo della Fiorentina, Theate va in Arabia

Secondo il giornalista esperto di mercato internazionale, il belga ha scelto di trasferirsi in Arabia alla corte di Pioli, 18 mln al Rennes

Altro possibile rinforzo sfumato per la Fiorentina. Si era parlato molto nelle scorse ore di un possibile approdo in viola di Arthur Theate ma come riportato da Fabrizio Romano sul suo profilo X il belga è destinato a raggiungere Pioli in Arabia

"Arthur Theate ad Al Ittihad, eccoci qua! Accordo in atto per € 18 milioni al Rennes, tutto fatto anche dal lato del giocatore. Prima mossa per il nuovo allenatore Pioli, acquisto intelligente per Ittihad perché molti club erano interessati, compreso il West Ham. Il 24enne nazionale belga ha completato le visite mediche"

Di Marzio annuncia: “Zaniolo, è fatta con l’Atalanta, le visite mediche già domani”

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