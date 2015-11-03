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Notizie Belgio Fiorentina

Nations League: in Belgio l'Italia prima domina poi sa soffrire, una vittoria che vale i quarti

14 novembre 2024 22:59

Nazionale: con il Belgio è 2-2. L'Italia paga la sciocchezza di Pellegrini, espulso e fischiato dall'Olimpico

10 ottobre 2024 23:07

Dal Belgio: Stroeykens vuole più spazio e la Fiorentina è pronta ad accontentarlo

31 luglio 2024 09:59

Per Romano è sfumato un altro possibile obiettivo della Fiorentina, Theate va in Arabia

03 luglio 2024 22:37

Il Club Brugge annuncia il sold out per il ritorno con la Fiorentina. I belgi credono nell'impresa

03 maggio 2024 18:40

Clamoroso in Belgio, grave errore del Var e la partita dovrà essere rigiocata

26 gennaio 2024 21:34

Attentato in Belgio, ammazzati due tifosi della Svezia a colpi di kalashnikov. Partita sospesa

16 ottobre 2023 22:42

VIDEO, tifosi del Genk attaccano i tifosi della Fiorentina prima della partita. Scontri e intervento polizia

21 settembre 2023 18:10

Il Marocco vince, Amrabat gongola: "Non è facile farci gol, ma ora dobbiamo vincere l'ultima"

27 novembre 2022 22:53

Il Marocco manda all'inferno il Belgio. Esulta Amrabat. A segno Sabiri (accostato alla Fiorentina)

27 novembre 2022 16:05

Hazard sulla protesta della Germania: "Pensino a giocare. Meglio non farla e vincere la partita"

24 novembre 2022 20:38

Dragowski e Zurkowski titolari contro il Belgio in Nations League. Piatek out dai convocati

08 giugno 2022 20:44

L'ira di Courtois: "Non siamo robot, troppe partite provocano infortuni. Le vacanze sono poche"

11 ottobre 2021 14:24

Kouamè parte con il botto, doppietta all'esordio dal primo minuto con l'Anderlecht

12 settembre 2021 17:45

Cabrini: "Francia favorita. Subito dietro Belgio e poi Italia"

21 giugno 2021 12:21

Dall'Inghilterra confermano, Vertonghen possibile nuovo acquisto della Fiorentina in estate. I dettagli

03 giugno 2020 19:03

Agente Pjaca: "Marko ha ancora un altro anno di prestito con l'Anderlecht, vedremo se resterà"

13 aprile 2020 17:50

Ct Belgio: “Ho visto l’Under 21 sono rimasto colpito dal talento di Chiesa”

23 ottobre 2019 18:24

Mirallas: "Un giorno vorrei tornare in Belgio ma per adesso non ci penso perchè..."

07 febbraio 2019 18:10

Curioso in Belgio, scoppia Calciopoli e viene arrestato il dirigente Mogi

12 ottobre 2018 17:13

Patente ritirata a Nainggolan per guida in stato di ebrezza dopo una partita

28 marzo 2018 23:03

Ag. Hagi: "Ianis richiestissimo, abbiamo offerte da Italia, Spagna e Belgio. Era importante fare sei mesi in Romania..."

15 marzo 2018 14:19

Dal Belgio: la Fiorentina segue Benavente dello Charleroi, quanto costa il trequartista classe '94...

22 novembre 2017 13:12

La Roma blocca Nainggolan per la nazionale? Il belga adesso non può giocare in campionato..

10 ottobre 2016 01:11

Dal Belgio: la Fiorentina ha chiuso per Praet, la verità invece...

11 maggio 2016 08:59

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