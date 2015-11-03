Notizie Belgio Fiorentina

Nations League: in Belgio l'Italia prima domina poi sa soffrire, una vittoria che vale i quarti
14 novembre 2024 22:59
Nazionale: con il Belgio è 2-2. L'Italia paga la sciocchezza di Pellegrini, espulso e fischiato dall'Olimpico
10 ottobre 2024 23:07
Dal Belgio: Stroeykens vuole più spazio e la Fiorentina è pronta ad accontentarlo
31 luglio 2024 09:59
Per Romano è sfumato un altro possibile obiettivo della Fiorentina, Theate va in Arabia
03 luglio 2024 22:37
Il Club Brugge annuncia il sold out per il ritorno con la Fiorentina. I belgi credono nell'impresa
03 maggio 2024 18:40
Clamoroso in Belgio, grave errore del Var e la partita dovrà essere rigiocata
26 gennaio 2024 21:34
Attentato in Belgio, ammazzati due tifosi della Svezia a colpi di kalashnikov. Partita sospesa
16 ottobre 2023 22:42
VIDEO, tifosi del Genk attaccano i tifosi della Fiorentina prima della partita. Scontri e intervento polizia
21 settembre 2023 18:10
Il Marocco vince, Amrabat gongola: "Non è facile farci gol, ma ora dobbiamo vincere l'ultima"
27 novembre 2022 22:53
Il Marocco manda all'inferno il Belgio. Esulta Amrabat. A segno Sabiri (accostato alla Fiorentina)
27 novembre 2022 16:05
Hazard sulla protesta della Germania: "Pensino a giocare. Meglio non farla e vincere la partita"
24 novembre 2022 20:38
Dragowski e Zurkowski titolari contro il Belgio in Nations League. Piatek out dai convocati
08 giugno 2022 20:44
L'ira di Courtois: "Non siamo robot, troppe partite provocano infortuni. Le vacanze sono poche"
11 ottobre 2021 14:24
Kouamè parte con il botto, doppietta all'esordio dal primo minuto con l'Anderlecht
12 settembre 2021 17:45
Cabrini: "Francia favorita. Subito dietro Belgio e poi Italia"
21 giugno 2021 12:21
Dall'Inghilterra confermano, Vertonghen possibile nuovo acquisto della Fiorentina in estate. I dettagli
03 giugno 2020 19:03
Agente Pjaca: "Marko ha ancora un altro anno di prestito con l'Anderlecht, vedremo se resterà"
13 aprile 2020 17:50
Ct Belgio: “Ho visto l’Under 21 sono rimasto colpito dal talento di Chiesa”
23 ottobre 2019 18:24
Mirallas: "Un giorno vorrei tornare in Belgio ma per adesso non ci penso perchè..."
07 febbraio 2019 18:10
Curioso in Belgio, scoppia Calciopoli e viene arrestato il dirigente Mogi
12 ottobre 2018 17:13
Patente ritirata a Nainggolan per guida in stato di ebrezza dopo una partita
28 marzo 2018 23:03
Ag. Hagi: "Ianis richiestissimo, abbiamo offerte da Italia, Spagna e Belgio. Era importante fare sei mesi in Romania..."
15 marzo 2018 14:19
Dal Belgio: la Fiorentina segue Benavente dello Charleroi, quanto costa il trequartista classe '94...
22 novembre 2017 13:12
La Roma blocca Nainggolan per la nazionale? Il belga adesso non può giocare in campionato..
10 ottobre 2016 01:11
Dal Belgio: la Fiorentina ha chiuso per Praet, la verità invece...
11 maggio 2016 08:59
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