Su TuttoJuve.com ha parlato l’agente dell’attaccante croato Marko Pjaca reduce da un altro lungo stop:

“Marko ha ancora un altro anno di prestito con l’Anderlecht, per continuare il rapporto deve esserci l’accordo comune di entrambe le parti in causa. Abbiam anche una clausola che permette anche a lui di avere voce in capitolo. In più deve esser tenuto in considerazione il parere della Juventus.”