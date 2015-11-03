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Notizie Agente Fiorentina

Agente Brekalo: "Fiorentina prima scelta, società lo ha voluto con forza, poi ci sarà il Viola Park"

30 gennaio 2023 13:33

Agente Vlahovic: "Malavita e potere serbo dietro Dusan? Voci messe in giro dalla Fiorentina"

06 dicembre 2021 23:40

Agente Pjaca: "Marko ha ancora un altro anno di prestito con l'Anderlecht, vedremo se resterà"

13 aprile 2020 17:50

Lunedì Veretout è andato a Napoli con il suo agente. I partenopei potrebbero inserire un giocatore

27 giugno 2019 17:03

Ag. Biglia: "Fiorentina? Nessun contatto. Fa comunque piacere. Ma nel calcio mai dire mai"

26 giugno 2019 21:05

Agente Pezzella: "I partenopei non mi hanno mai contattato, ve lo assicuro"

14 giugno 2019 18:47

Ag. Higuain: "Se Gonzalo giocherà ancora in Italia, lo farà solo per la Juventus..."

14 giugno 2019 17:42

Tuttosport, agente di Orsolini: "Non sarà merce di scambio. È un giocatore importante e di uno dei migliori talenti italiani"

29 aprile 2019 15:07

Cutrone, l'agente: "Patrick è concentrato sul Milan, rispetta la concorrenza e le scelte di Gattuso…"

24 marzo 2019 14:14

Ag.Gilardino: "Alberto ha ancora grande entusiasmo. Spezia una scelta di vita, presto lo vedremo al 100%..."

11 ottobre 2017 13:38

Ag.Zapata: "Nessun contatto diretto con la Fiorentina. Sampdoria? Sarebbe bello..."

11 agosto 2017 19:01

Ag. Paletta: "Ho parlato con tante squadre, ma potrebbe anche rinnovare con il Milan"

13 giugno 2017 11:54

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