Notizie Agente Fiorentina

Agente Brekalo: "Fiorentina prima scelta, società lo ha voluto con forza, poi ci sarà il Viola Park"
30 gennaio 2023 13:33
Agente Vlahovic: "Malavita e potere serbo dietro Dusan? Voci messe in giro dalla Fiorentina"
06 dicembre 2021 23:40
Agente Pjaca: "Marko ha ancora un altro anno di prestito con l'Anderlecht, vedremo se resterà"
13 aprile 2020 17:50
Lunedì Veretout è andato a Napoli con il suo agente. I partenopei potrebbero inserire un giocatore
27 giugno 2019 17:03
Ag. Biglia: "Fiorentina? Nessun contatto. Fa comunque piacere. Ma nel calcio mai dire mai"
26 giugno 2019 21:05
Agente Pezzella: "I partenopei non mi hanno mai contattato, ve lo assicuro"
14 giugno 2019 18:47
Ag. Higuain: "Se Gonzalo giocherà ancora in Italia, lo farà solo per la Juventus..."
14 giugno 2019 17:42
Tuttosport, agente di Orsolini: "Non sarà merce di scambio. È un giocatore importante e di uno dei migliori talenti italiani"
29 aprile 2019 15:07
Cutrone, l'agente: "Patrick è concentrato sul Milan, rispetta la concorrenza e le scelte di Gattuso…"
24 marzo 2019 14:14
Ag.Gilardino: "Alberto ha ancora grande entusiasmo. Spezia una scelta di vita, presto lo vedremo al 100%..."
11 ottobre 2017 13:38
Ag.Zapata: "Nessun contatto diretto con la Fiorentina. Sampdoria? Sarebbe bello..."
11 agosto 2017 19:01
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