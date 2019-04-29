Tuttosport, agente di Orsolini: "Non sarà merce di scambio. È un giocatore importante e di uno dei migliori talenti italiani"

Secondo quanto riportato da Tuttosport di questa mattina, Riccardo Orsolini l'attaccante del Bologna ma di propietà della Juventus, negli ultimi giorni era stato accostato alla Fiorentina come una pro...

Secondo quanto riportato da Tuttosport di questa mattina, Riccardo Orsolini l'attaccante del Bologna ma di propietà della Juventus, negli ultimi giorni era stato accostato alla Fiorentina come una probabile contropartita tecnica dei bianconeri per arrivare a Federico Chiesa. Di seguito le parole dell’agente Donato Di Campli, che escludere questa possibilità: "Orsolini non sarà merce di scambio. Parliamo di un giocatore importante e di uno dei migliori talenti italiani assieme a Chiesa e Zaniolo".