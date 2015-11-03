Notizie Orsolini Fiorentina

Sky Sport: "Al Franchi Italiano non rinuncia ad Orsolini, l'azzurro parte titolare dall'inizio"
18 maggio 2025 15:05
Viviano risponde ad Orsolini: "Italiano ha trovato delle basi solide su cui costruire rispetto a Palladino"
25 marzo 2025 22:45
Orsolini: "Italiano è il migliore che c'è in Italia, per lui mi butterei nel fuoco"
25 marzo 2025 13:41
Gazzetta: “Italiano vuole Ikonè al Bologna per sostituire Orsolini. La Fiorentina vuole monetizzare”
23 gennaio 2025 08:36
Orsolini salta la Fiorentina. L'esterno del Bologna si è infortunato e resterà fuori per 3 settimane
05 dicembre 2024 12:34
Ansia in casa Bologna: Orsolini potrebbe saltare anche la Fiorentina. A rischio anche Dallinga
04 dicembre 2024 14:45
Il Bologna vince ancora, segna Orsolini, Lecce ko. Italiano ha gli stessi punti di Thiago Motta dopo 10 giornate
02 novembre 2024 17:01
Italia, la lista ufficiale dei convocati di Spalletti per Euro2024: c'è Fagioli, escluso Orsolini
06 giugno 2024 17:36
Orsolini: "Dissi che eravamo all'altezza della Fiorentina e mi hanno insultato, ma avevo ragione!"
17 maggio 2024 11:55
Orsolini non smette di pensarci: "Il gol contro la Fiorentina lo abbiamo fatto in 25 mila"
23 febbraio 2024 21:45
Inspiegabile la posizione di Biraghi sul gol di Orsolini così come il fallo in attacco fischiato a Belotti
15 febbraio 2024 09:46
Repubblica: “Sfida Ikone-Orsolini, oggi avrebbero potuto giocare a maglie invertite. Nel mezzo poteva finirci Karlsson”
14 febbraio 2024 09:17
Corriere Fiorentino: “Italiano voleva un esterno in estate, timido tentativo per Berardi-Orsolini, un sondaggio per Zaniolo”
21 novembre 2023 09:43
Non tutti la pensano come Orsolini, sentite Posch: "Voglio qualcosa di più grande del Bologna"
16 novembre 2023 18:45
Caro Orsolini, volevi restare cosi tanto al Bologna che hai rinnovato a fine mercato perchè nessuno t'ha voluto
11 novembre 2023 12:53
Orsolini punge la Fiorentina: “Io alla Fiorentina? No, non sarebbe un passo in avanti. Poi mai stato qualcosa di concreto”
10 novembre 2023 08:42
Fiorentina sparita su Dominguez dopo richiesta Bologna di 15 milioni. Thiago Motta furioso con Sartori
26 luglio 2023 23:37
Gazzetta: "Orsolini si sta ancora curando. C'è il mercato dietro? Piace a Fiorentina e Napoli"
14 luglio 2023 09:14
Per ora nessun contatto tra Bologna e Fiorentina per Dominguez. Su Orsolini ultimi dialoghi 1 mese fa
12 luglio 2023 14:21
Nazione: "Ikoné via ed Orsolini dentro? Ecco l'idea della Fiorentina sulla base di 15 milioni"
12 luglio 2023 09:34
Gazzetta: "Orsolini, il primo che arriva lo prende. C'è la Fiorentina, concorrenza Napoli e Lazio"
07 luglio 2023 09:25
Nazione, Ikoné riflette sull'offerta dall'Arabia. La Fiorentina torna su Orsolini?
06 luglio 2023 09:43
Gazzetta: "Lazio e Fiorentina si sfidano per Orsolini ed il Bologna già si sfrega le mani"
05 luglio 2023 09:41
Giorgetti rivela: "Da quanto mi risulta la Fiorentina come primo acquisto vuole Orsolini"
04 luglio 2023 18:19
Gazzetta, Fiorentina pronta all'assalto per Orsolini: il Bologna non fa sconti, vuole 15 milioni
25 giugno 2023 08:39
Orsolini costa 12 milioni, per la Fiorentina è sempre il primo nome. Kouamè resterà a Firenze
24 giugno 2023 15:59
Venerato: "Il Napoli non si è inserito per Orsolini, lo vuole la Fiorentina e la Lazio se salta Berardi"
20 giugno 2023 21:43
Repubblica: Lukebakio piace alla Fiorentina, ma se Orsolini va in viola, su di lui c'è il Bologna
18 giugno 2023 09:14
Da Bologna, Napoli si inserisce per Orsolini. Fiorentina continua a seguire anche Dominguez
16 giugno 2023 19:48
Bazzani: "Arnautovic sarebbe perfetto per la Fiorentina. Un difetto? Vuole sentire la leadership"
16 giugno 2023 15:11
Corriere dello Sport, per Ngonge servono 5-7 milioni. Orsolini? Il Bologna vuole 10-12 milioni
16 giugno 2023 09:20
Di Marzio: "Orsolini piace alla Fiorentina, in Serie A su di lui c'è anche il Napoli"
15 giugno 2023 00:29
Gazzetta: "Orsolini piace alla Fiorentina ma viola frenati dal rinnovo e dall'avere già due mancini"
14 giugno 2023 09:32
Sartori: "Terzic è un giocatore che amiamo e stimiamo, ci penseremo per quest'estate"
12 giugno 2023 14:59
La Fiorentina inizia a trattare con il Bologna per Orsolini. Si può chiudere con 10/12 milioni
12 giugno 2023 12:50
Da Bologna, Orsolini chiede 2 milioni per il rinnovo di contratto. La Fiorentina sfida Lazio e Salernitana
11 giugno 2023 15:07
Fiorentina chiama il procuratore di Orsolini per inserirsi sul rinnovo. Nessuna trattativa con il Bologna
29 maggio 2023 22:48
Da Bologna: "Orsolini non rinnova, la Fiorentina per averlo offre Sottil come contropartita"
18 maggio 2023 13:32
Si complica la rincorsa europea della Fiorentina, il Bologna batte l'Inter grazie ad un gol Orsolini
26 febbraio 2023 14:30
Corriere dello Sport, Gonzalez e Sottil ko: la Fiorentina piomba su Boga, è in uscita dall’Atalanta
24 novembre 2022 09:29
Il retroscena da Bologna: la Fiorentina aveva cercato Orsolini in estate. Adesso puntano al rinnovo
07 novembre 2022 21:57
La Fiorentina aveva deciso di non prendere Orsolini ma la società viola continua a seguirlo
16 marzo 2022 13:04
Da Bologna non ci stanno: "Fiorentina abbordabile, senza quel palo di Orsolini niente espulsione"
13 marzo 2022 19:35
Di Gennaro: "Farei lo scambio Orsolini-Amrabat. A Firenze il fratello di quello visto a Verona"
18 novembre 2021 21:36
Nazione, Berardi alla Fiorentina? Servono 30 milioni. Orsolini può arrivare in prestito
14 novembre 2021 09:58
CorSport, Berardi il sogno, Orsolini l'alternativa. Amrabat verrà inserito nell'operazione?
12 novembre 2021 11:15
Sconcerti: "Mayoral promesso sposo alla Fiorentina. Il salto di qualità è Berardi, non Orsolini"
11 novembre 2021 21:56
Schira: "Prima scelta Berardi, Orsolini l'alternativa. Mayoral? Si, ma non come erede di Vlahovic"
11 novembre 2021 14:52
Fiorentina sempre più "Made In Italy": da Scamacca a Orsolini tutti i nomi sul taccuino viola
11 novembre 2021 11:12
Retroscena Orsolini, la Fiorentina aveva offerto 12 milioni. Saltato per colpa di Tomiyasu
26 settembre 2021 12:27
Radio Bruno, Joe Barone incontra Minieri, si è parlato anche di Orsolini in vista gennaio?
15 settembre 2021 19:31
Orsolini: "La Fiorentina mi voleva ma io non ho mai chiesto la cessione e pensato di andare via"
04 settembre 2021 12:05
Corriere dello Sport, Amrabat resta a Firenze. Orsolini? La Fiorentina non ha riprovato il colpo
01 settembre 2021 09:00
Dalla Spagna, Fiorentina pronta a piazzare il colpo Collado dal Barcellona. È l'alternativa a Orsolini
31 agosto 2021 12:06
Corriere dello Sport, Orsolini, la Fiorentina ha fatto un altro tentativo: il Bologna chiede ancora 15 milioni
31 agosto 2021 10:34
Gazzetta, Orsolini è l'esterno più accessibile per la Fiorentina. Berardi resterà un sogno
31 agosto 2021 10:23
Tuttosport, Orsolini resta al Bologna, troppi i 15 milioni richiesti: si defila la Fiorentina
31 agosto 2021 09:41
Orsolini vicino alla Fiorentina? No, anche Pedullà smentisce: "Società viola si sta defilando"
30 agosto 2021 20:04
Sky Sport, la Fiorentina punta dritto su Messias, no per Berardi ed Orsolini. Le ultime
30 agosto 2021 16:44
Orsolini alla Fiorentina? Il direttore sportivo Sabatini smentisce: "Credo rimarrà a Bologna"
30 agosto 2021 12:29
Gazzetta, Orsolini alla Fiorentina? Chiusura vicina. Accordo sul prestito, nodo cifre del riscatto
30 agosto 2021 09:41
Tuttosport, Messias, duello Fiorentina-Torino. Orsolini? Va verso la permanenza al Bologna
30 agosto 2021 09:32
Tuttosport, rispunta Politano. Sottil come contropartita per Berardi? No della Fiorentina. Orsolini resiste
29 agosto 2021 10:09
Tuttosport, Orsolini, la Fiorentina ha offerto 12 milioni, Torino pronto a rilanciare. Berardi il sogno
29 agosto 2021 10:03
Corriere dello Sport, Barone ha incontrato l'agente di Orsolini. Verrà presentata un'offerta?
29 agosto 2021 09:46
Corriere dello Sport, per Orsolini potrebbe scatenarsi un'asta: ci sono Fiorentina e Torino
29 agosto 2021 09:33
Tuttosport, il Torino incassa ed insiste per Orsolini. Potrebbe sorpassare la Fiorentina al fotofinish
28 agosto 2021 09:17
Tuttosport, Orsolini, la Fiorentina supera il Torino: il Bologna chiede 15 milioni per lasciarlo partire
27 agosto 2021 10:28
Gazzetta, Orsolini se salta Berardi: la Fiorentina ha bloccato l'esterno del Bologna
27 agosto 2021 10:22
Corriere dello Sport, Orsolini, la Fiorentina ha telefonato al Bologna. Berardi? Resta il sogno
27 agosto 2021 09:49
Pedullà: "Summit societario per Berardi. Il Sassuolo chiede 27 milioni: tutto in mano a Commisso"
26 agosto 2021 23:22
Di Gennaro: "Torreira è un piccolo Pizarro. Con Orsolini o Berardi è una Fiorentina da Europa"
26 agosto 2021 22:32
Mihajlovic chiude la porta per Orsolini: "Mi dispiacerebbe se partisse, ma non partirà"
26 agosto 2021 22:02
Berardi obiettivo numero uno della Fiorentina, se non arriva ecco Messias per costo e richieste
26 agosto 2021 22:02
Pedullà: "Italiano ha chiesto Berardi alla Fiorentina. Alternativa Messias, Orsolini pista fredda"
26 agosto 2021 17:07
Sportitalia, la Fiorentina tenta il sorpasso per Orsolini: intensificati i contatti. Si prova a chiudere
26 agosto 2021 09:23
Nazione, Orsolini è il primo nome della Fiorentina per l'esterno: occhio però alle sorprese
22 agosto 2021 08:24
Nazione, Orsolini alla Fiorentina? Può arrivare la fumata bianca ad inizio settimana, contatti fitti
20 agosto 2021 12:48
Tuttosport, Orsolini, il Bologna chiede circa 15 milioni, c'è anche la Fiorentina. I viola sondano Verdi
20 agosto 2021 09:02
Sky Sport, Italiano vuole il quinto esterno: riallacciati i contatti con Orsolini. Attenzione a Berardi
19 agosto 2021 07:55
Di Marzio: "Alla Fiorentina piace Orsolini del Bologna. Si lavora anche a Kean e a Scamacca"
17 agosto 2021 00:19
Tuttosport, De Pena l'idea della Fiorentina per l'esterno. Orsolini del Bologna è l'alternativa
12 agosto 2021 10:11
La Nazione, Fiorentina in cerca di un'ala. Si fa forte la candidatura di Josip Brekalo del Wolfsburg
12 agosto 2021 09:20
CorSport, Orsolini piace alla Fiorentina ma il Bologna spara alto. Viola su Torreira, Sensi e Skhiri
08 agosto 2021 09:14
Tuttosport, Fiorentina e Torino sulle tracce di Orsolini: la richiesta del Bologna è di 12 milioni
04 agosto 2021 18:54
Nazione, Orsolini, il Bologna chiede almeno 20 milioni: manca un’offerta concreta della Fiorentina
04 agosto 2021 09:53
La Nazione, Orsolini sceglie Firenze. Adesso tocca a Fiorentina e Bologna chiudere l'affare
03 agosto 2021 10:00
TMW, Fiorentina in pole per Orsolini: è il primo nome per completare il tridente di mister Italiano
02 agosto 2021 23:06
Da Torino, Fiorentina in pole sui granata per Orsolini: è una precisa richiesta di Italiano
02 agosto 2021 22:31
Nazione, la Fiorentina cerca un esterno. Orsolini il nome, a lui piacerebbe trasferirsi a Firenze
02 agosto 2021 11:40
CorSport, Fiorentina su Orsolini ma la Lazio vuole bruciare la concorrenza. C'è anche il Torino
09 luglio 2021 10:15
CdS, il Bologna mette sul mercato Orsolini: 15 milioni la richiesta. Fiorentina interessata all'attaccante
04 luglio 2021 14:59
CorSport, Orsolini intriga la Fiorentina ma non è stata ancora aperta una trattativa
06 giugno 2021 09:05
Corriere di Bologna, Fiorentina interessata a Orsolini. L'esterno rossoblù piace molto a Gattuso
03 giugno 2021 16:10
CorFio, Politano è il primo obiettivo della Fiorentina. Berardi sarebbe l'ideale ma vale 30 milioni. Orsolini...
29 maggio 2021 10:44
Nazione, Kouame, Wolves pronti ad offrire 18 milioni. Orsolini può essere il suo sostituto
26 marzo 2021 09:32
Schira: "Orsolini non rinnoverà con il Bologna. Fiorentina vigile, su di lui però c'è anche il Milan"
24 marzo 2021 18:27
Moviola Corriere dello Sport, giusto annullare il gol di Orsolini. Manca il giallo a Schouten
04 gennaio 2021 10:03
Nazione, Chiesa resta o parte? Il futuro è ancora un'incognita. La Fiorentina continua a seguire...
17 agosto 2020 10:41
Repubblica, se parte Chiesa la prima scelta della Fiorentina è Berardi. Ecco il jolly che può sbloccare l'affare...
14 agosto 2020 07:49
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