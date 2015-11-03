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Notizie Orsolini Fiorentina

Sky Sport: "Al Franchi Italiano non rinuncia ad Orsolini, l'azzurro parte titolare dall'inizio"

18 maggio 2025 15:05

Viviano risponde ad Orsolini: "Italiano ha trovato delle basi solide su cui costruire rispetto a Palladino"

25 marzo 2025 22:45

Orsolini: "Italiano è il migliore che c'è in Italia, per lui mi butterei nel fuoco"

25 marzo 2025 13:41

Gazzetta: “Italiano vuole Ikonè al Bologna per sostituire Orsolini. La Fiorentina vuole monetizzare”

23 gennaio 2025 08:36

Orsolini salta la Fiorentina. L'esterno del Bologna si è infortunato e resterà fuori per 3 settimane

05 dicembre 2024 12:34

Ansia in casa Bologna: Orsolini potrebbe saltare anche la Fiorentina. A rischio anche Dallinga

04 dicembre 2024 14:45

Il Bologna vince ancora, segna Orsolini, Lecce ko. Italiano ha gli stessi punti di Thiago Motta dopo 10 giornate

02 novembre 2024 17:01

Italia, la lista ufficiale dei convocati di Spalletti per Euro2024: c'è Fagioli, escluso Orsolini

06 giugno 2024 17:36

Orsolini: "Dissi che eravamo all'altezza della Fiorentina e mi hanno insultato, ma avevo ragione!"

17 maggio 2024 11:55

Orsolini non smette di pensarci: "Il gol contro la Fiorentina lo abbiamo fatto in 25 mila"

23 febbraio 2024 21:45

Inspiegabile la posizione di Biraghi sul gol di Orsolini così come il fallo in attacco fischiato a Belotti 

15 febbraio 2024 09:46

Repubblica: “Sfida Ikone-Orsolini, oggi avrebbero potuto giocare a maglie invertite. Nel mezzo poteva finirci Karlsson”

14 febbraio 2024 09:17

Corriere Fiorentino: “Italiano voleva un esterno in estate, timido tentativo per Berardi-Orsolini, un sondaggio per Zaniolo”

21 novembre 2023 09:43

Non tutti la pensano come Orsolini, sentite Posch: "Voglio qualcosa di più grande del Bologna"

16 novembre 2023 18:45

Caro Orsolini, volevi restare cosi tanto al Bologna che hai rinnovato a fine mercato perchè nessuno t'ha voluto

11 novembre 2023 12:53

Orsolini punge la Fiorentina: “Io alla Fiorentina? No, non sarebbe un passo in avanti. Poi mai stato qualcosa di concreto”

10 novembre 2023 08:42

Fiorentina sparita su Dominguez dopo richiesta Bologna di 15 milioni. Thiago Motta furioso con Sartori

26 luglio 2023 23:37

Gazzetta: "Orsolini si sta ancora curando. C'è il mercato dietro? Piace a Fiorentina e Napoli"

14 luglio 2023 09:14

Per ora nessun contatto tra Bologna e Fiorentina per Dominguez. Su Orsolini ultimi dialoghi 1 mese fa

12 luglio 2023 14:21

Nazione: "Ikoné via ed Orsolini dentro? Ecco l'idea della Fiorentina sulla base di 15 milioni"

12 luglio 2023 09:34

Gazzetta: "Orsolini, il primo che arriva lo prende. C'è la Fiorentina, concorrenza Napoli e Lazio"

07 luglio 2023 09:25

Nazione, Ikoné riflette sull'offerta dall'Arabia. La Fiorentina torna su Orsolini?

06 luglio 2023 09:43

Gazzetta: "Lazio e Fiorentina si sfidano per Orsolini ed il Bologna già si sfrega le mani"

05 luglio 2023 09:41

Giorgetti rivela: "Da quanto mi risulta la Fiorentina come primo acquisto vuole Orsolini"

04 luglio 2023 18:19

Gazzetta, Fiorentina pronta all'assalto per Orsolini: il Bologna non fa sconti, vuole 15 milioni

25 giugno 2023 08:39

Orsolini costa 12 milioni, per la Fiorentina è sempre il primo nome. Kouamè resterà a Firenze

24 giugno 2023 15:59

Venerato: "Il Napoli non si è inserito per Orsolini, lo vuole la Fiorentina e la Lazio se salta Berardi"

20 giugno 2023 21:43

Repubblica: Lukebakio piace alla Fiorentina, ma se Orsolini va in viola, su di lui c'è il Bologna

18 giugno 2023 09:14

Da Bologna, Napoli si inserisce per Orsolini. Fiorentina continua a seguire anche Dominguez

16 giugno 2023 19:48

Bazzani: "Arnautovic sarebbe perfetto per la Fiorentina. Un difetto? Vuole sentire la leadership"

16 giugno 2023 15:11

Corriere dello Sport, per Ngonge servono 5-7 milioni. Orsolini? Il Bologna vuole 10-12 milioni

16 giugno 2023 09:20

Di Marzio: "Orsolini piace alla Fiorentina, in Serie A su di lui c'è anche il Napoli"

15 giugno 2023 00:29

Gazzetta: "Orsolini piace alla Fiorentina ma viola frenati dal rinnovo e dall'avere già due mancini"

14 giugno 2023 09:32

Sartori: "Terzic è un giocatore che amiamo e stimiamo, ci penseremo per quest'estate"

12 giugno 2023 14:59

La Fiorentina inizia a trattare con il Bologna per Orsolini. Si può chiudere con 10/12 milioni

12 giugno 2023 12:50

Da Bologna, Orsolini chiede 2 milioni per il rinnovo di contratto. La Fiorentina sfida Lazio e Salernitana

11 giugno 2023 15:07

Fiorentina chiama il procuratore di Orsolini per inserirsi sul rinnovo. Nessuna trattativa con il Bologna

29 maggio 2023 22:48

Da Bologna: "Orsolini non rinnova, la Fiorentina per averlo offre Sottil come contropartita"

18 maggio 2023 13:32

Si complica la rincorsa europea della Fiorentina, il Bologna batte l'Inter grazie ad un gol Orsolini

26 febbraio 2023 14:30

Corriere dello Sport, Gonzalez e Sottil ko: la Fiorentina piomba su Boga, è in uscita dall’Atalanta

24 novembre 2022 09:29

Il retroscena da Bologna: la Fiorentina aveva cercato Orsolini in estate. Adesso puntano al rinnovo

07 novembre 2022 21:57

La Fiorentina aveva deciso di non prendere Orsolini ma la società viola continua a seguirlo

16 marzo 2022 13:04

Da Bologna non ci stanno: "Fiorentina abbordabile, senza quel palo di Orsolini niente espulsione"

13 marzo 2022 19:35

Di Gennaro: "Farei lo scambio Orsolini-Amrabat. A Firenze il fratello di quello visto a Verona"

18 novembre 2021 21:36

Nazione, Berardi alla Fiorentina? Servono 30 milioni. Orsolini può arrivare in prestito 

14 novembre 2021 09:58

CorSport, Berardi il sogno, Orsolini l'alternativa. Amrabat verrà inserito nell'operazione?

12 novembre 2021 11:15

Sconcerti: "Mayoral promesso sposo alla Fiorentina. Il salto di qualità è Berardi, non Orsolini"

11 novembre 2021 21:56

Schira: "Prima scelta Berardi, Orsolini l'alternativa. Mayoral? Si, ma non come erede di Vlahovic"

11 novembre 2021 14:52

Fiorentina sempre più "Made In Italy": da Scamacca a Orsolini tutti i nomi sul taccuino viola

11 novembre 2021 11:12

Retroscena Orsolini, la Fiorentina aveva offerto 12 milioni. Saltato per colpa di Tomiyasu

26 settembre 2021 12:27

Radio Bruno, Joe Barone incontra Minieri, si è parlato anche di Orsolini in vista gennaio?

15 settembre 2021 19:31

Orsolini: "La Fiorentina mi voleva ma io non ho mai chiesto la cessione e pensato di andare via"

04 settembre 2021 12:05

Corriere dello Sport, Amrabat resta a Firenze. Orsolini? La Fiorentina non ha riprovato il colpo

01 settembre 2021 09:00

Dalla Spagna, Fiorentina pronta a piazzare il colpo Collado dal Barcellona. È l'alternativa a Orsolini

31 agosto 2021 12:06

Corriere dello Sport, Orsolini, la Fiorentina ha fatto un altro tentativo: il Bologna chiede ancora 15 milioni

31 agosto 2021 10:34

Gazzetta, Orsolini è l'esterno più accessibile per la Fiorentina. Berardi resterà un sogno

31 agosto 2021 10:23

Tuttosport, Orsolini resta al Bologna, troppi i 15 milioni richiesti: si defila la Fiorentina

31 agosto 2021 09:41

Orsolini vicino alla Fiorentina? No, anche Pedullà smentisce: "Società viola si sta defilando"

30 agosto 2021 20:04

Sky Sport, la Fiorentina punta dritto su Messias, no per Berardi ed Orsolini. Le ultime

30 agosto 2021 16:44

Orsolini alla Fiorentina? Il direttore sportivo Sabatini smentisce: "Credo rimarrà a Bologna"

30 agosto 2021 12:29

Gazzetta, Orsolini alla Fiorentina? Chiusura vicina. Accordo sul prestito, nodo cifre del riscatto

30 agosto 2021 09:41

Tuttosport, Messias, duello Fiorentina-Torino. Orsolini? Va verso la permanenza al Bologna

30 agosto 2021 09:32

Tuttosport, rispunta Politano. Sottil come contropartita per Berardi? No della Fiorentina. Orsolini resiste

29 agosto 2021 10:09

Tuttosport, Orsolini, la Fiorentina ha offerto 12 milioni, Torino pronto a rilanciare. Berardi il sogno

29 agosto 2021 10:03

Corriere dello Sport, Barone ha incontrato l'agente di Orsolini. Verrà presentata un'offerta?

29 agosto 2021 09:46

Corriere dello Sport, per Orsolini potrebbe scatenarsi un'asta: ci sono Fiorentina e Torino

29 agosto 2021 09:33

Tuttosport, il Torino incassa ed insiste per Orsolini. Potrebbe sorpassare la Fiorentina al fotofinish

28 agosto 2021 09:17

Tuttosport, Orsolini, la Fiorentina supera il Torino: il Bologna chiede 15 milioni per lasciarlo partire

27 agosto 2021 10:28

Gazzetta, Orsolini se salta Berardi: la Fiorentina ha bloccato l'esterno del Bologna

27 agosto 2021 10:22

Corriere dello Sport, Orsolini, la Fiorentina ha telefonato al Bologna. Berardi? Resta il sogno

27 agosto 2021 09:49

Pedullà: "Summit societario per Berardi. Il Sassuolo chiede 27 milioni: tutto in mano a Commisso"

26 agosto 2021 23:22

Di Gennaro: "Torreira è un piccolo Pizarro. Con Orsolini o Berardi è una Fiorentina da Europa"

26 agosto 2021 22:32

Mihajlovic chiude la porta per Orsolini: "Mi dispiacerebbe se partisse, ma non partirà"

26 agosto 2021 22:02

Berardi obiettivo numero uno della Fiorentina, se non arriva ecco Messias per costo e richieste

26 agosto 2021 22:02

Pedullà: "Italiano ha chiesto Berardi alla Fiorentina. Alternativa Messias, Orsolini pista fredda"

26 agosto 2021 17:07

Sportitalia, la Fiorentina tenta il sorpasso per Orsolini: intensificati i contatti. Si prova a chiudere

26 agosto 2021 09:23

Nazione, Orsolini è il primo nome della Fiorentina per l'esterno: occhio però alle sorprese

22 agosto 2021 08:24

Nazione, Orsolini alla Fiorentina? Può arrivare la fumata bianca ad inizio settimana, contatti fitti

20 agosto 2021 12:48

Tuttosport, Orsolini, il Bologna chiede circa 15 milioni, c'è anche la Fiorentina. I viola sondano Verdi

20 agosto 2021 09:02

Sky Sport, Italiano vuole il quinto esterno: riallacciati i contatti con Orsolini. Attenzione a Berardi

19 agosto 2021 07:55

Di Marzio: "Alla Fiorentina piace Orsolini del Bologna. Si lavora anche a Kean e a Scamacca"

17 agosto 2021 00:19

Tuttosport, De Pena l'idea della Fiorentina per l'esterno. Orsolini del Bologna è l'alternativa

12 agosto 2021 10:11

La Nazione, Fiorentina in cerca di un'ala. Si fa forte la candidatura di Josip Brekalo del Wolfsburg

12 agosto 2021 09:20

CorSport, Orsolini piace alla Fiorentina ma il Bologna spara alto. Viola su Torreira, Sensi e Skhiri

08 agosto 2021 09:14

Tuttosport, Fiorentina e Torino sulle tracce di Orsolini: la richiesta del Bologna è di 12 milioni

04 agosto 2021 18:54

Nazione, Orsolini, il Bologna chiede almeno 20 milioni: manca un’offerta concreta della Fiorentina

04 agosto 2021 09:53

La Nazione, Orsolini sceglie Firenze. Adesso tocca a Fiorentina e Bologna chiudere l'affare

03 agosto 2021 10:00

TMW, Fiorentina in pole per Orsolini: è il primo nome per completare il tridente di mister Italiano

02 agosto 2021 23:06

Da Torino, Fiorentina in pole sui granata per Orsolini: è una precisa richiesta di Italiano

02 agosto 2021 22:31

Nazione, la Fiorentina cerca un esterno. Orsolini il nome, a lui piacerebbe trasferirsi a Firenze

02 agosto 2021 11:40

CorSport, Fiorentina su Orsolini ma la Lazio vuole bruciare la concorrenza. C'è anche il Torino

09 luglio 2021 10:15

CdS, il Bologna mette sul mercato Orsolini: 15 milioni la richiesta. Fiorentina interessata all'attaccante

04 luglio 2021 14:59

CorSport, Orsolini intriga la Fiorentina ma non è stata ancora aperta una trattativa

06 giugno 2021 09:05

Corriere di Bologna, Fiorentina interessata a Orsolini. L'esterno rossoblù piace molto a Gattuso

03 giugno 2021 16:10

CorFio, Politano è il primo obiettivo della Fiorentina. Berardi sarebbe l'ideale ma vale 30 milioni. Orsolini...

29 maggio 2021 10:44

Nazione, Kouame, Wolves pronti ad offrire 18 milioni. Orsolini può essere il suo sostituto

26 marzo 2021 09:32

Schira: "Orsolini non rinnoverà con il Bologna. Fiorentina vigile, su di lui però c'è anche il Milan"

24 marzo 2021 18:27

Moviola Corriere dello Sport, giusto annullare il gol di Orsolini. Manca il giallo a Schouten

04 gennaio 2021 10:03

Nazione, Chiesa resta o parte? Il futuro è ancora un'incognita. La Fiorentina continua a seguire...

17 agosto 2020 10:41

Repubblica, se parte Chiesa la prima scelta della Fiorentina è Berardi. Ecco il jolly che può sbloccare l'affare...

14 agosto 2020 07:49

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