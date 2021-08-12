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Tuttosport, De Pena l'idea della Fiorentina per l'esterno. Orsolini del Bologna è l'alternativa

La Fiorentina cerca un altro esterno

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 agosto 2021 10:11
Tuttosport, De Pena l'idea della Fiorentina per l'esterno. Orsolini del Bologna è l'alternativa -
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L'ultimo nome accostato alla Fiorentina per la fascia è quello dell'uruguaiano Carlos De Pena, classe '92, in scadenza a dicembre con la Dinamo Kiev. Alternativa il bolognese Riccardo Orsolini. Lo scrive Tuttosport.

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