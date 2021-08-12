Nazione, Amrabat può già dire addio alla Fiorentina. Torino in pressing ma punta al prestito
Amrabat lascerà già la Fiorentina?
A cura di Redazione Labaroviola
12 agosto 2021 10:05
Sofyan Amrabat è richiestissimo dal Torino, Juric lo rivuole con sé. I granata possono anche aggiudicarselo ma solo in prestito. Se invece la Fiorentina vorrebbe monetizzare subito dalla sua cessione, cercherebbe un altro club in grado di acquistarlo. Lo scrive La Nazione.
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