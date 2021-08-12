CorSport, Caceres può restare in A: c'è la Salernitana ma l'ostacolo è l'ingaggio e la durata del contratto
Salernitana su Caceres, ma l'ingaggio è un grande ostacolo
A cura di Redazione Labaroviola
12 agosto 2021 09:56
Per la difesa la Salernitana ha sondato la disponibilità di Martin Caceres, svincolatosi dalla Fiorentina. Ovviamente l'ostacolo da superare è l'ingaggio dell'ex Juve, che comunque non si accontenterebbe di un contratto annuale con opzione. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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