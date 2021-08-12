Labaro Viola

CorSport, Caceres può restare in A: c'è la Salernitana ma l'ostacolo è l'ingaggio e la durata del contratto

Salernitana su Caceres, ma l'ingaggio è un grande ostacolo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 agosto 2021 09:56
CorSport, Caceres può restare in A: c'è la Salernitana ma l'ostacolo è l'ingaggio e la durata del contratto -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Caceres
Salernitana
Condividi
Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©

Per la difesa la Salernitana ha sondato la disponibilità di Martin Caceres, svincolatosi dalla Fiorentina. Ovviamente l'ostacolo da superare è l'ingaggio dell'ex Juve, che comunque non si accontenterebbe di un contratto annuale con opzione. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, CORSPORT, VLAHOVIC, LA FIRMA NON ARRIVA: TRATTATIVA COMPLICATA MA LA FIORENTINA VUOLE TENERLO

https://www.labaroviola.com/corsport-vlahovic-la-firma-non-arriva-trattativa-complicata-ma-la-fiorentina-vuole-tenerlo/147938/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok