CorSport, Vlahovic, la firma non arriva: trattativa complicata ma la Fiorentina vuole tenerlo

Vlahovic, la Fiorentina vuole blindarlo ma le tempistiche della firma si allungano

Moena, stadio Benatti, 30.07.2021, amichevole Fiorentina, foto Lisa Grelloni. Copyright Labaroviola.com

Vlahovic, i giorni scorrono ma questa firma non arriva. Tempistica comunque prevedibile per le difficoltà di una trattativa di per sé in salita, poi complicata e non poco dal giro di attaccanti che si è innescato a livello europeo. Però tutto ciò non sposta d'una virgola la determinazione della Fiorentina di tenere Vlahovic e di allungargli il contratto, neppure di fronte ai contatti ovvi tra alcuni club e l'entourage. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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