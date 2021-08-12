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CorSport, Vlahovic, la firma non arriva: trattativa complicata ma la Fiorentina vuole tenerlo

Vlahovic, la Fiorentina vuole blindarlo ma le tempistiche della firma si allungano

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 agosto 2021 09:52
CorSport, Vlahovic, la firma non arriva: trattativa complicata ma la Fiorentina vuole tenerlo - Moena, stadio Benatti, 31.07.2021, allenamento mattutino, foto Lisa Grelloni. Copyright Labaroviola.com
Moena, stadio Benatti, 31.07.2021, allenamento mattutino, foto Lisa Grelloni. Copyright Labaroviola.com
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Moena, stadio Benatti, 30.07.2021, amichevole Fiorentina, foto Lisa Grelloni. Copyright Labaroviola.com

Vlahovic, i giorni scorrono ma questa firma non arriva. Tempistica comunque prevedibile per le difficoltà di una trattativa di per sé in salita, poi complicata e non poco dal giro di attaccanti che si è innescato a livello europeo. Però tutto ciò non sposta d'una virgola la determinazione della Fiorentina di tenere Vlahovic e di allungargli il contratto, neppure di fronte ai contatti ovvi tra alcuni club e l'entourage. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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