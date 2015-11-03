Notizie Caceres Fiorentina

Dal Messico: Fiorentina interessata a Caceres, centrale del Club America. Concorrenza dell'Aston Villa
22 dicembre 2023 15:30
Caceres: "A Firenze ho giocato con Vlahovic e alla Fiorentina era davvero un centravanti forte"
10 maggio 2023 23:15
Giulini attacca Caceres: "Non aveva la testa qui" Ferrara lo difende: "L'ho avuto, è un professionista"
21 febbraio 2022 21:37
La Fiorentina lo aveva scaricato, ora Caceres flop anche a Cagliari. Può finire al Pisa in serie B
14 gennaio 2022 18:57
Caceres fuori rosa a Cagliari non sorprende la Fiorentina, fu tra quelli che fecero fuori Prandelli
20 dicembre 2021 14:09
Caos Cagliari, l'ex viola Caceres sbattuto fuori dai convocati. Dalbert, anche lui nel mirino
20 dicembre 2021 10:50
TMW, l'ex difensore viola Caceres è a un passo dal Cagliari di Giulini
28 agosto 2021 14:51
Ex viola, la Salernitana di Lotito ha offerto a Caceres un contratto biennale
14 agosto 2021 19:34
Dalla Turchia: l'ex viola Caceres potrebbe andare al Besiktas in Super Lig
12 agosto 2021 18:11
CorSport, Caceres può restare in A: c'è la Salernitana ma l'ostacolo è l'ingaggio e la durata del contratto
12 agosto 2021 09:56
CDS, la Salernitana ha offerto un contratto a Caceres. I campani sono in attesa di una risposta
10 agosto 2021 16:15
TMW, la Fiorentina sposa la linea verde. Borja, Ribéry e Caceres via, in arrivo tanti giovani di qualità
05 luglio 2021 11:51
Ufficiale, Caceres non è più un giocatore della Fiorentina. Il saluto del club: "Grazie Martin"
01 luglio 2021 13:04
Di Marzio, dopo Ribery anche Caceres saluta la Fiorentina, il contratto non sarà rinnovato
01 luglio 2021 00:22
D.Lippi: "Caceres? Non penso che resterà alla Fiorentina. Stiamo lavorando per trovare delle soluzioni"
30 giugno 2021 22:49
Nazione, Ribery resta alla Fiorentina, Caceres andrà via. Vlahovic va blindato
23 giugno 2021 10:35
Gazzetta, Caceres, la Fiorentina lo lascerà libero: il suo futuro potrebbe essere ancora in A
14 giugno 2021 09:27
Di Marzio: "Caceres, idea del Torino se non rinnova con la Fiorentina. Anche il Cagliari alla finestra"
11 giugno 2021 09:41
Gazzetta, Borja Valero verso il ritiro, Caceres vorrebbe restare un altro anno. Fiorentina chiede tempo
06 giugno 2021 10:01
Dalla Spagna, Caceres nel mirino del Cadice: il difensore uruguaiano è in scadenza con la Fiorentina
24 maggio 2021 21:40
Caceres: "In quest'ultimo periodo le gare contano molto. Con la Lazio..."
07 maggio 2021 18:35
Gazzetta, la difesa della Fiorentina verrà rivoluzionata: Pezzella e Milenkovic e Caceres sarà addio
30 aprile 2021 08:36
Pronti a fermare Ronaldo e compagni. Tutti i difensori della Fiorentina sono disponibili
23 aprile 2021 09:06
Caceres è l'amuleto della Fiorentina: ha segnato sempre da ex. Rinnovo? Potrebbe arrivare
22 aprile 2021 09:53
La Fiorentina raddoppia contro l'Hellas Verona. In gol Caceres
20 aprile 2021 22:11
Caceres: "Oggi un punto d'oro. La squadra è tranquilla e consapevole, daremo il massimo come sempre"
03 aprile 2021 21:49
Caceres, finora nessun contatto ma probabile il rinnovo di un anno con opzione sul secondo
28 marzo 2021 12:07
Gazzetta, Milenkovic, Ribery e Pezzella, a giugno sarà addio. Caceres e Biraghi, futuro in bilico
15 marzo 2021 09:37
Ds Penarol: "Caceres? Solo una fake news, non è un giocatore che ci interessa"
25 febbraio 2021 19:36
Dalla Spagna, Caceres dirà addio alla Fiorentina, tornerà in Uruguay al Penarol. Le ultime
24 febbraio 2021 18:24
Repubblica, Biraghi la certezza sulla sinistra. A destra? Malcuit prova a scalzare Venuti e Caceres
24 febbraio 2021 09:55
Gazzetta, Vlahovic offerta di rinnovo. Milenkovic-Pezzella via, Ribery-Caceres futuro in bilico
17 febbraio 2021 10:02
Radio Bruno, Caceres e Ribery sono di nuovo in gruppo, saranno disponibili contro la Sampdoria
11 febbraio 2021 14:19
Schira: "Prove di rinnovo tra Caceres e la Fiorentina: può restare un'altra stagione a Firenze"
09 febbraio 2021 18:45
Martinez Quarta: "Oggi faremo bene, abbiamo già mostrato in coppa di poterli mettere in difficoltà"
05 febbraio 2021 20:22
Caceres ko durante la rifinitura: siederà in tribuna contro l'Inter. Giocherà Venuti dal 1'
05 febbraio 2021 20:17
CorSport, probabile formazione: torna Igor dal 1', a destra in pole Caceres. Eysseric al posto di Ribery
05 febbraio 2021 09:48
Brovarone: "Pezzella è un problema. Milenkovic? Se trovi un Belotti che fa la sceneggiata..."
29 gennaio 2021 23:10
Dal centro sportivo, ballottaggio Caceres-Venuti. Callejon in panchina
28 gennaio 2021 14:12
Caceres: "Sappiamo che abbiamo il supporto di Commisso"
26 gennaio 2021 15:16
Caceres: "Non ci sono scuse per questo momento, dobbiamo fare bene e vincere"
23 gennaio 2021 20:40
Quel punto di forza tanto nascosto quanto necessario: la difesa a 3 nel futuro della Fiorentina
15 gennaio 2021 10:41
Milenkovic, Borja Valero e Caceres fuori per scelta tecnica. Nessun infortunato dell'ultimo minuto
06 gennaio 2021 14:31
VIDEO, Prete esulta sull'altare per la Fiorentina: "I Re Magi si chiamano Vlahovic, Alex Sandro e Caceres"
25 dicembre 2020 16:43
Fiorentina, quadra trovata in difesa? Con Igor e Caceres terzino sembra essere un'altra squadra...
25 dicembre 2020 14:01
PAGELLE VIOLA: VLAHOVIC, RIBERY E CACERES SCHIANTANO LA JUVE. PRANDELLI EROE
22 dicembre 2020 22:37
All'80' la Fiorentina trova il terzo gol contro la Juventus. In gol Caceres sull'ottimo cross di Biraghi
22 dicembre 2020 22:29
CorSport, probabile formazione: torna Biraghi, ballottaggio Caceres-Igor. In avanti ancora Vlahovic
21 dicembre 2020 10:21
CorSport, Fiorentina, Prandelli ritrova i suoi senatori: Caceres, Callejon e Ribery partono dal 1'
16 dicembre 2020 08:31
CorFio probabile formazione, c'è Bonaventura, Castrovilli in panchina, ballottaggio Caceres-Lirola
13 dicembre 2020 09:07
Caceres a Sky: "Partita importante vedendo la classifica. E' un periodo dove non arrivano punti"
07 dicembre 2020 20:29
CorSport, Pezzella, Ribery e Caceres, Prandelli oggi si affida ai tre senatori della Fiorentina
22 novembre 2020 09:56
CorSport, Fiorentina, ottime notizie. I sei Nazionali sono negativi, si allenano con il gruppo
21 novembre 2020 13:00
Gazzetta, probabile formazione Fiorentina: 4-3-3, a destra Caceres. Torna Pulgar, in attacco...
21 novembre 2020 09:56
Sky, Caceres è tra gli over 30 più utilizzati in Serie A in questa stagione
15 novembre 2020 22:49
Gazzetta, Caceres terzino destro, Prandelli studia il 4-3-3 con Kouamè ala destra e Pulgar regista
12 novembre 2020 09:47
CorSport, Fiorentina, la Asl aprirà un procedimento per i Nazionali che hanno violato la "bolla"
11 novembre 2020 08:20
Furia Sud America: "La Fiorentina faccia partire Pulgar, Martinez Quarta e Caceres immediatamente"
09 novembre 2020 15:25
Caceres e l'elogio a Castrovilli: "Vivere con il talento aiuta ma non smette mai di chiedere"
29 ottobre 2020 18:41
Moviola CorSport, il gol di Verde è regolare, Caceres sana il fuorigioco. Manganiello da 6,5
19 ottobre 2020 13:04
CorSport, Fiorentina, oggi torna la difesa titolare. Martinez Quarta e Callejon partono dalla panchina
18 ottobre 2020 10:12
CorFio, la difesa della Fiorentina del futuro preoccupa: Milenkovic andrà via, Pezzella rinnovo lontano. Caceres...
11 ottobre 2020 09:36
"Quarta è più forte di Passarella, può mangiarsi vivi Milenkovic e Pezzella"
09 ottobre 2020 14:24
PAGELLE VIOLA: CECCHERINI-CACERES DA HORROR. AMRABAT FUORI RUOLO, OK VLAHOVIC
02 ottobre 2020 22:37
Caceres a Sky: "Samp è più di quello visto. Chiesa? Tutti voglio fare il salto, l'importante è che faccia bene oggi"
02 ottobre 2020 20:21
Moviola Gazzetta, Calvarese sbaglia a fischiare rigore su Lautaro poi il VAR corregge tutto
27 settembre 2020 10:08
Caceres, la Fiorentina ha esercitato l'opzione, firmerà un nuovo contratto annuale
06 agosto 2020 08:57
Formazione, Kouamè titolare! Escluso Chiesa, gioca Sottil. Igor prende il posto di Caceres
12 luglio 2020 18:37
I convocati della Fiorentina per la sfida contro il Parma. Finalmente Kouame, torna Caceres
04 luglio 2020 17:41
CorSport, la Fiorentina non ha dubbi, Caceres verrà confermato: lui vorrebbe finire la carriera a Firenze
02 luglio 2020 08:43
Cellino grida: "Siamo stati sfavoriti contro la Fiorentina. Dalbert e Caceres andavano espulsi nel 1° tempo"
29 giugno 2020 12:30
Skriniar come Caceres e Iachini, squalificato per frasi blasfeme, tre giornate fuori
25 giugno 2020 13:22
D.Lippi: "Ribery esempio di voglia e abnegazione. Vuol ricambiare l'amore dei fiorentini. Caceres.."
25 giugno 2020 13:08
Flachi: "Iachini ha sbagliato i cambi nel finale. Caceres errore imperdonabile. Ribery e Castrovilli.."
24 giugno 2020 12:59
Nazione, Milenkovic e Igor contro la Lazio saranno titolari. Iachini verso il 3-5-2
24 giugno 2020 12:27
Due giornate di squalifica a Caceres: "espressioni blesfeme". Una giornata per Iachini e Chiesa
23 giugno 2020 15:37
Moviola CorSport, ok il rosso a Caceres. Rischia Dalbert ma il rosso non c'è. Giusto annullare i due gol viola
23 giugno 2020 11:15
Moviola Gazzetta, il rigore per il Brescia c'era. Giusto annullare i due gol della Fiorentina
23 giugno 2020 10:23
Iachini: "Sono molto dispiaciuto per Ghezzal. Per Ribery non era facile. Su Thiago Silva..."
22 giugno 2020 22:20
Fiorentina-Brescia termina 1-1. I viola sprecano diverse occasioni da gol e deludono i loro tifosi
22 giugno 2020 21:33
Caceres prende al 69' il secondo giallo e viene espulso. La Fiorentina resta in dieci. Espulso anche Iachini
22 giugno 2020 21:05
Al 14' Caceres atterra in area Dessena, calcio di rigore per il Brescia. Donnarumma fa 1-0 dal dischetto
22 giugno 2020 19:54
Repubblica, Iachini pensa al 4-3-1-2. Ribery? Il suo ritorno in campo sarà graduale
16 giugno 2020 11:41
Repubblica, Ceceres, c'è l'accordo. Dalbert-Biraghi? Idea nuovo prestito. Badelj, Terzic e Ghezzal lasceranno Firenze
15 giugno 2020 12:50
Corriere Fiorentino, la Fiorentina ha deciso, Caceres rinnoverà per un altro anno
05 giugno 2020 11:12
La Fiorentina é pronta a ripartire in attesa di recuperare Caceres come da protocollo post Covid
30 maggio 2020 15:03
CorSport, Caceres va di corsa, il suo obiettivo è tornare a disposizione per Fiorentina-Brescia
30 maggio 2020 11:59
Nazione, Caceres resterà alla Fiorentina? Il rinnovo sembrava vicino ma ora tutto è in bilico
25 maggio 2020 12:27
Nazione, La situazione dei prestiti alla Fiorentina: la deadline verrà posposta. Amrabat? Sarà viola a settembre
22 maggio 2020 11:19
CorSport, Caceres guarito dal Coronavirus, scalpita per tornare al c.s. Il rinnovo per lui si avvicina
19 maggio 2020 10:27
Caceres su Instagram: "Ho avuto il Coronavirus, ora sono negativo. È stato in corpo per 60 giorni"
18 maggio 2020 12:26
Esclusiva Pucci Viola: "Vi racconto la mia storia da Youtuber. Allenatore? Allegri andrei a prenderlo a piedi"
07 maggio 2020 14:04
Caceres, l'allenatore Arteta lo ha richiesto per il suo Arsenal. Il contratto scade il 30 giugno, la situazione...
23 aprile 2020 12:07
Caceres: "Non sarà facile giocare ogni tre giorni ma siamo professionisti. Sarà strano giocare senza tifosi"
21 aprile 2020 12:41
Caceres: "La proprietà viola ha grandi ambizioni. Qui la gente vive per il calcio. Voglio restare alla Fiorentina"
21 aprile 2020 12:25
Caceres: "I tifosi viola mi hanno accolto benissimo. Spero di restare alla Fiorentina, vorrei vincere ancora"
20 aprile 2020 12:02
Caceres: "La Fiorentina è un grande club, resterò qui a lungo. Vorrei essere vicino alla mia famiglia ma non posso"
04 aprile 2020 12:10
Nazione, Aprile è un mese importante: inizia il pagamento di Amrabat e scatta la clausola di Caceres
01 aprile 2020 12:29
(FOTO) Caceres si rilassa col mate in terrazza, sullo sfondo..Firenze! La sua buonanotte nelle stories
30 marzo 2020 23:51
La chat di gruppo unisce lo spogliatoio viola: Pezzella vero capitano, Ribery è il faro. Badelj...
26 marzo 2020 12:30
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