Labaro Viola

Notizie Caceres Fiorentina

Dal Messico: Fiorentina interessata a Caceres, centrale del Club America. Concorrenza dell'Aston Villa

22 dicembre 2023 15:30

Caceres: "A Firenze ho giocato con Vlahovic e alla Fiorentina era davvero un centravanti forte"

10 maggio 2023 23:15

Giulini attacca Caceres: "Non aveva la testa qui" Ferrara lo difende: "L'ho avuto, è un professionista"

21 febbraio 2022 21:37

La Fiorentina lo aveva scaricato, ora Caceres flop anche a Cagliari. Può finire al Pisa in serie B

14 gennaio 2022 18:57

Caceres fuori rosa a Cagliari non sorprende la Fiorentina, fu tra quelli che fecero fuori Prandelli

20 dicembre 2021 14:09

Caos Cagliari, l'ex viola Caceres sbattuto fuori dai convocati. Dalbert, anche lui nel mirino

20 dicembre 2021 10:50

TMW, l'ex difensore viola Caceres è a un passo dal Cagliari di Giulini

28 agosto 2021 14:51

Ex viola, la Salernitana di Lotito ha offerto a Caceres un contratto biennale

14 agosto 2021 19:34

Dalla Turchia: l'ex viola Caceres potrebbe andare al Besiktas in Super Lig

12 agosto 2021 18:11

CorSport, Caceres può restare in A: c'è la Salernitana ma l'ostacolo è l'ingaggio e la durata del contratto

12 agosto 2021 09:56

CDS, la Salernitana ha offerto un contratto a Caceres. I campani sono in attesa di una risposta

10 agosto 2021 16:15

TMW, la Fiorentina sposa la linea verde. Borja, Ribéry e Caceres via, in arrivo tanti giovani di qualità

05 luglio 2021 11:51

Ufficiale, Caceres non è più un giocatore della Fiorentina. Il saluto del club: "Grazie Martin"

01 luglio 2021 13:04

Di Marzio, dopo Ribery anche Caceres saluta la Fiorentina, il contratto non sarà rinnovato

01 luglio 2021 00:22

D.Lippi: "Caceres? Non penso che resterà alla Fiorentina. Stiamo lavorando per trovare delle soluzioni"

30 giugno 2021 22:49

Nazione, Ribery resta alla Fiorentina, Caceres andrà via. Vlahovic va blindato

23 giugno 2021 10:35

Gazzetta, Caceres, la Fiorentina lo lascerà libero: il suo futuro potrebbe essere ancora in A

14 giugno 2021 09:27

Di Marzio: "Caceres, idea del Torino se non rinnova con la Fiorentina. Anche il Cagliari alla finestra"

11 giugno 2021 09:41

Gazzetta, Borja Valero verso il ritiro, Caceres vorrebbe restare un altro anno. Fiorentina chiede tempo

06 giugno 2021 10:01

Dalla Spagna, Caceres nel mirino del Cadice: il difensore uruguaiano è in scadenza con la Fiorentina

24 maggio 2021 21:40

Caceres: "In quest'ultimo periodo le gare contano molto. Con la Lazio..."

07 maggio 2021 18:35

Gazzetta, la difesa della Fiorentina verrà rivoluzionata: Pezzella e Milenkovic e Caceres sarà addio

30 aprile 2021 08:36

Pronti a fermare Ronaldo e compagni. Tutti i difensori della Fiorentina sono disponibili

23 aprile 2021 09:06

Caceres è l'amuleto della Fiorentina: ha segnato sempre da ex. Rinnovo? Potrebbe arrivare

22 aprile 2021 09:53

La Fiorentina raddoppia contro l'Hellas Verona. In gol Caceres

20 aprile 2021 22:11

Caceres: "Oggi un punto d'oro. La squadra è tranquilla e consapevole, daremo il massimo come sempre"

03 aprile 2021 21:49

Caceres, finora nessun contatto ma probabile il rinnovo di un anno con opzione sul secondo

28 marzo 2021 12:07

Gazzetta, Milenkovic, Ribery e Pezzella, a giugno sarà addio. Caceres e Biraghi, futuro in bilico

15 marzo 2021 09:37

Ds Penarol: "Caceres? Solo una fake news, non è un giocatore che ci interessa"

25 febbraio 2021 19:36

Dalla Spagna, Caceres dirà addio alla Fiorentina, tornerà in Uruguay al Penarol. Le ultime

24 febbraio 2021 18:24

Repubblica, Biraghi la certezza sulla sinistra. A destra? Malcuit prova a scalzare Venuti e Caceres

24 febbraio 2021 09:55

Gazzetta, Vlahovic offerta di rinnovo. Milenkovic-Pezzella via, Ribery-Caceres futuro in bilico

17 febbraio 2021 10:02

Radio Bruno, Caceres e Ribery sono di nuovo in gruppo, saranno disponibili contro la Sampdoria

11 febbraio 2021 14:19

Schira: "Prove di rinnovo tra Caceres e la Fiorentina: può restare un'altra stagione a Firenze"

09 febbraio 2021 18:45

Martinez Quarta: "Oggi faremo bene, abbiamo già mostrato in coppa di poterli mettere in difficoltà"

05 febbraio 2021 20:22

Caceres ko durante la rifinitura: siederà in tribuna contro l'Inter. Giocherà Venuti dal 1'

05 febbraio 2021 20:17

CorSport, probabile formazione: torna Igor dal 1', a destra in pole Caceres. Eysseric al posto di Ribery

05 febbraio 2021 09:48

Brovarone: "Pezzella è un problema. Milenkovic? Se trovi un Belotti che fa la sceneggiata..."

29 gennaio 2021 23:10

Dal centro sportivo, ballottaggio Caceres-Venuti. Callejon in panchina

28 gennaio 2021 14:12

Caceres: "Sappiamo che abbiamo il supporto di Commisso"

26 gennaio 2021 15:16

Caceres: "Non ci sono scuse per questo momento, dobbiamo fare bene e vincere"

23 gennaio 2021 20:40

Quel punto di forza tanto nascosto quanto necessario: la difesa a 3 nel futuro della Fiorentina

15 gennaio 2021 10:41

Milenkovic, Borja Valero e Caceres fuori per scelta tecnica. Nessun infortunato dell'ultimo minuto

06 gennaio 2021 14:31

VIDEO, Prete esulta sull'altare per la Fiorentina: "I Re Magi si chiamano Vlahovic, Alex Sandro e Caceres"

25 dicembre 2020 16:43

Fiorentina, quadra trovata in difesa? Con Igor e Caceres terzino sembra essere un'altra squadra...

25 dicembre 2020 14:01

PAGELLE VIOLA: VLAHOVIC, RIBERY E CACERES SCHIANTANO LA JUVE. PRANDELLI EROE

22 dicembre 2020 22:37

All'80' la Fiorentina trova il terzo gol contro la Juventus. In gol Caceres sull'ottimo cross di Biraghi

22 dicembre 2020 22:29

CorSport, probabile formazione: torna Biraghi, ballottaggio Caceres-Igor. In avanti ancora Vlahovic

21 dicembre 2020 10:21

CorSport, Fiorentina, Prandelli ritrova i suoi senatori: Caceres, Callejon e Ribery partono dal 1'

16 dicembre 2020 08:31

CorFio probabile formazione, c'è Bonaventura, Castrovilli in panchina, ballottaggio Caceres-Lirola

13 dicembre 2020 09:07

Caceres a Sky: "Partita importante vedendo la classifica. E' un periodo dove non arrivano punti"

07 dicembre 2020 20:29

CorSport, Pezzella, Ribery e Caceres, Prandelli oggi si affida ai tre senatori della Fiorentina

22 novembre 2020 09:56

CorSport, Fiorentina, ottime notizie. I sei Nazionali sono negativi, si allenano con il gruppo

21 novembre 2020 13:00

Gazzetta, probabile formazione Fiorentina: 4-3-3, a destra Caceres. Torna Pulgar, in attacco...

21 novembre 2020 09:56

Sky, Caceres è tra gli over 30 più utilizzati in Serie A in questa stagione

15 novembre 2020 22:49

Gazzetta, Caceres terzino destro, Prandelli studia il 4-3-3 con Kouamè ala destra e Pulgar regista

12 novembre 2020 09:47

CorSport, Fiorentina, la Asl aprirà un procedimento per i Nazionali che hanno violato la "bolla"

11 novembre 2020 08:20

Furia Sud America: "La Fiorentina faccia partire Pulgar, Martinez Quarta e Caceres immediatamente"

09 novembre 2020 15:25

Caceres e l'elogio a Castrovilli: "Vivere con il talento aiuta ma non smette mai di chiedere"

29 ottobre 2020 18:41

Moviola CorSport, il gol di Verde è regolare, Caceres sana il fuorigioco. Manganiello da 6,5

19 ottobre 2020 13:04

CorSport, Fiorentina, oggi torna la difesa titolare. Martinez Quarta e Callejon partono dalla panchina

18 ottobre 2020 10:12

CorFio, la difesa della Fiorentina del futuro preoccupa: Milenkovic andrà via, Pezzella rinnovo lontano. Caceres...

11 ottobre 2020 09:36

"Quarta è più forte di Passarella, può mangiarsi vivi Milenkovic e Pezzella"

09 ottobre 2020 14:24

PAGELLE VIOLA: CECCHERINI-CACERES DA HORROR. AMRABAT FUORI RUOLO, OK VLAHOVIC

02 ottobre 2020 22:37

Caceres a Sky: "Samp è più di quello visto. Chiesa? Tutti voglio fare il salto, l'importante è che faccia bene oggi"

02 ottobre 2020 20:21

Moviola Gazzetta, Calvarese sbaglia a fischiare rigore su Lautaro poi il VAR corregge tutto

27 settembre 2020 10:08

Caceres, la Fiorentina ha esercitato l'opzione, firmerà un nuovo contratto annuale

06 agosto 2020 08:57

Formazione, Kouamè titolare! Escluso Chiesa, gioca Sottil. Igor prende il posto di Caceres

12 luglio 2020 18:37

I convocati della Fiorentina per la sfida contro il Parma. Finalmente Kouame, torna Caceres

04 luglio 2020 17:41

CorSport, la Fiorentina non ha dubbi, Caceres verrà confermato: lui vorrebbe finire la carriera a Firenze

02 luglio 2020 08:43

Cellino grida: "Siamo stati sfavoriti contro la Fiorentina. Dalbert e Caceres andavano espulsi nel 1° tempo"

29 giugno 2020 12:30

Skriniar come Caceres e Iachini, squalificato per frasi blasfeme, tre giornate fuori

25 giugno 2020 13:22

D.Lippi: "Ribery esempio di voglia e abnegazione. Vuol ricambiare l'amore dei fiorentini. Caceres.."

25 giugno 2020 13:08

Flachi: "Iachini ha sbagliato i cambi nel finale. Caceres errore imperdonabile. Ribery e Castrovilli.."

24 giugno 2020 12:59

Nazione, Milenkovic e Igor contro la Lazio saranno titolari. Iachini verso il 3-5-2

24 giugno 2020 12:27

Due giornate di squalifica a Caceres: "espressioni blesfeme". Una giornata per Iachini e Chiesa

23 giugno 2020 15:37

Moviola CorSport, ok il rosso a Caceres. Rischia Dalbert ma il rosso non c'è. Giusto annullare i due gol viola

23 giugno 2020 11:15

Moviola Gazzetta, il rigore per il Brescia c'era. Giusto annullare i due gol della Fiorentina

23 giugno 2020 10:23

Iachini: "Sono molto dispiaciuto per Ghezzal. Per Ribery non era facile. Su Thiago Silva..."

22 giugno 2020 22:20

Fiorentina-Brescia termina 1-1. I viola sprecano diverse occasioni da gol e deludono i loro tifosi

22 giugno 2020 21:33

Caceres prende al 69' il secondo giallo e viene espulso. La Fiorentina resta in dieci. Espulso anche Iachini

22 giugno 2020 21:05

Al 14' Caceres atterra in area Dessena, calcio di rigore per il Brescia. Donnarumma fa 1-0 dal dischetto

22 giugno 2020 19:54

Repubblica, Iachini pensa al 4-3-1-2. Ribery? Il suo ritorno in campo sarà graduale

16 giugno 2020 11:41

Repubblica, Ceceres, c'è l'accordo. Dalbert-Biraghi? Idea nuovo prestito. Badelj, Terzic e Ghezzal lasceranno Firenze

15 giugno 2020 12:50

Corriere Fiorentino, la Fiorentina ha deciso, Caceres rinnoverà per un altro anno

05 giugno 2020 11:12

La Fiorentina é pronta a ripartire in attesa di recuperare Caceres come da protocollo post Covid

30 maggio 2020 15:03

CorSport, Caceres va di corsa, il suo obiettivo è tornare a disposizione per Fiorentina-Brescia

30 maggio 2020 11:59

Nazione, Caceres resterà alla Fiorentina? Il rinnovo sembrava vicino ma ora tutto è in bilico

25 maggio 2020 12:27

Nazione, La situazione dei prestiti alla Fiorentina: la deadline verrà posposta. Amrabat? Sarà viola a settembre

22 maggio 2020 11:19

CorSport, Caceres guarito dal Coronavirus, scalpita per tornare al c.s. Il rinnovo per lui si avvicina

19 maggio 2020 10:27

Caceres su Instagram: "Ho avuto il Coronavirus, ora sono negativo. È stato in corpo per 60 giorni"

18 maggio 2020 12:26

Esclusiva Pucci Viola: "Vi racconto la mia storia da Youtuber. Allenatore? Allegri andrei a prenderlo a piedi"

07 maggio 2020 14:04

Caceres, l'allenatore Arteta lo ha richiesto per il suo Arsenal. Il contratto scade il 30 giugno, la situazione...

23 aprile 2020 12:07

Caceres: "Non sarà facile giocare ogni tre giorni ma siamo professionisti. Sarà strano giocare senza tifosi"

21 aprile 2020 12:41

Caceres: "La proprietà viola ha grandi ambizioni. Qui la gente vive per il calcio. Voglio restare alla Fiorentina"

21 aprile 2020 12:25

Caceres: "I tifosi viola mi hanno accolto benissimo. Spero di restare alla Fiorentina, vorrei vincere ancora"

20 aprile 2020 12:02

Caceres: "La Fiorentina è un grande club, resterò qui a lungo. Vorrei essere vicino alla mia famiglia ma non posso"

04 aprile 2020 12:10

Nazione, Aprile è un mese importante: inizia il pagamento di Amrabat e scatta la clausola di Caceres

01 aprile 2020 12:29

(FOTO) Caceres si rilassa col mate in terrazza, sullo sfondo..Firenze! La sua buonanotte nelle stories

30 marzo 2020 23:51

La chat di gruppo unisce lo spogliatoio viola: Pezzella vero capitano, Ribery è il faro. Badelj...

26 marzo 2020 12:30

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