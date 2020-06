Moviola CorSport, ok il rosso a Caceres. Rischia Dalbert ma il rosso non c’è. Giusto annullare i due gol viola

Ecco la moviola del Corriere dello Sport relativa a Fiorentina-Brescia: “Tanti episodi per La Penna, che riprende da dove ha lasciato. Rigore netto per il Brescia, che La Penna, fischia subito. Caceres abbatte l’avversario. L’arbitro di Roma 1 opta per il giallo, ha un senso, visto che l’intervento è genuino e non c’è possesso per l’attaccante. Caceres nella ripresa tirerà un calcione a Torregrossa: secondo giallo facile facile… Rischia molto Dalbert, per sua fortuna La Penna coglie il fatto che Tonali lisci completamente il pallone e che è il brasiliano a toccare il pallone. Si disperano Ribery e Vlahovic: ok da annullare”.