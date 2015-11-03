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Notizie Dalbert Fiorentina

Ricordate Dalbert? Alla Fiorentina ha fatto il titolare per un anno, ora è finito in Serie B brasiliana

18 aprile 2024 13:33

L'Atalanta finalmente dura con i tifosi razzisti: "Condanniamo questi comportamenti non in linea col club"

04 aprile 2022 13:01

Caos Cagliari, l'ex viola Caceres sbattuto fuori dai convocati. Dalbert, anche lui nel mirino

20 dicembre 2021 10:50

Sky Sport, il terzino serbo Terzic della Fiorentina è nel mirino del Cagliari

17 luglio 2021 20:12

L'Inter non vuole cedere in prestito Dalbert soprattutto all'estero

15 settembre 2020 20:29

Nazione, Dalbert resta a Firenze ma l'accordo non c'è. Il brasiliano vuole la Fiorentina ed aspetta novità

01 settembre 2020 08:09

Pedullà, Dalbert, offerta ufficiale del Besaksehir all'Inter. Si aspetta la risposta. I dettagli

30 agosto 2020 20:31

CorSport, Biraghi può restare alla Fiorentina per Iachini ma serve il rinnovo. Le sue alternative...

30 agosto 2020 11:00

Nazione, Biraghi-Dalbert scambio di prestiti saltato? Nulla è ancora definitivo. Più avanti...

28 agosto 2020 08:23

CorSport, da Ken Sema a Todibo passando per Spinazzola tutti i nomi nel mirino della Fiorentina

27 agosto 2020 14:04

Gazzetta, Biraghi tornerà alla Fiorentina e resterà a Firenze. Dalbert...

27 agosto 2020 13:47

Pedullà, Biraghi verso il ritorno alla Fiorentina e Dalbert all'Inter. Le ultime...

26 agosto 2020 17:08

CorFio, Lirola resterà alla Fiorentina. Dalbert-Biraghi? Viola scettici sul brasiliano. Venuti...

26 agosto 2020 10:30

Repubblica, Dalbert-Biraghi? Si decide questa settimana ma Iachini li vorrebbe entrambi a Firenze

24 agosto 2020 10:05

Biraghi-Dalbert se ne parla dopo l'Europa League. Ecco la formula con cui la Fiorentina vorrebbe il brasiliano

15 agosto 2020 08:18

CorSport, Dalbert-Biraghi, accordo perfezionato con l'Inter. La Fiorentina vuole un altro esterno...

14 agosto 2020 10:31

Gazzetta, Torreira è il sogno della Fiorentina per la mediana. Commisso vuole trattenere i big

14 agosto 2020 08:01

Sky Sport, Biraghi-Dalbert, il rinnovo dello scambio per un anno è vicino. Viola anche su un altro esterno...

13 agosto 2020 17:44

CorSport, Sema, è lui l'obiettivo della Fiorentina per la fascia sinistra. Occhi anche su un altro calciatore dell'Udinese...

12 agosto 2020 10:23

Tuttosport, Dalbert-Biraghi vicini ad un nuovo prestito. La Fiorentina con l'Inter parlerà anche di...

11 agosto 2020 11:01

Nazione, la Fiorentina vuole Nainggolan per rinforzare il centrocampo. La carta che si può giocare...

10 agosto 2020 11:30

Dalbert continuerà la sua avventura in maglia viola

05 agosto 2020 18:43

Nazione, Dalbert-Biraghi: il prestito può essere rinnovato. Cistana idea concreta, spunta Paganini

02 agosto 2020 11:38

Dalbert, solo un semplice affaticamento. A Roma giocherà Terracciano, Dragowski non ancora al meglio

24 luglio 2020 17:10

Rischio stop per Dalbert, uscito a San Siro per guai muscolari. Oggi gli esami strumentali

24 luglio 2020 09:40

Buone notizie per la Fiorentina, Dalbert, Castrovilli e Pezzella hanno risolto i propri problemi fisici

18 luglio 2020 11:26

Dai campini, Dragowski sarà ancora fuori, Dalbert torna disponibile

17 luglio 2020 13:58

Infortunio nel riscaldamento per Dalbert, al suo posto Lirola. Ecco la nuova formazione

15 luglio 2020 21:36

Formazione Fiorentina, giocano Badelj e Caceres. Out Castrovilli e Dalbert. Gli undici viola

08 luglio 2020 18:47

Fiorentina, risolta questione prestiti: Dalbert, Ghezzal, Badelj e Caceres restano fino a fine stagione

29 giugno 2020 19:17

Cellino grida: "Siamo stati sfavoriti contro la Fiorentina. Dalbert e Caceres andavano espulsi nel 1° tempo"

29 giugno 2020 12:30

Iachini contro la Lazio passa di nuovo al 3-5-2. Ribery-Vlahovic sarà la coppia d'attacco

24 giugno 2020 09:42

Moviola CorSport, ok il rosso a Caceres. Rischia Dalbert ma il rosso non c'è. Giusto annullare i due gol viola

23 giugno 2020 11:15

Riprende il secondo tempo, la Fiorentina sostituisce Dalbert. Al suo posto entra Lirola

22 giugno 2020 20:39

CorSport, l'Inter deciderà ad agosto il futuro di Biraghi, non è da escludere un rinnovo di prestiti con Dalbert

18 giugno 2020 10:31

Repubblica, Ceceres, c'è l'accordo. Dalbert-Biraghi? Idea nuovo prestito. Badelj, Terzic e Ghezzal lasceranno Firenze

15 giugno 2020 12:50

Dalbert potrebbe restare alla Fiorentina un'altra stagione. Incontro oggi tra l'agente e Pradè

09 giugno 2020 16:01

Gazzetta, Asse Fiorentina-Roma: si lavora allo scambio di terzini Biraghi-Spinazzola

07 giugno 2020 14:54

Tuttosport, Inter e Juve vogliono strappare il sì di Rocco per Chiesa: ecco tutte le contropartite offerte ai viola

07 giugno 2020 13:20

Nazione, Biraghi tornerà a Firenze, su di lui c'è la Roma. Dalbert? La Fiorentina vorrebbe tenerlo ma l'Inter...

30 maggio 2020 11:52

Repubblica, Spinazzola e Fares gli esterni sinistri nel mirino. Pezzella? Resterà a Firenze

25 maggio 2020 12:16

Nazione, La situazione dei prestiti alla Fiorentina: la deadline verrà posposta. Amrabat? Sarà viola a settembre

22 maggio 2020 11:19

Pasqual: "Ricordo ancora l'esordio in Nazionale al Franchi. Stadio? Mi sembra di essere tornati indietro..."

19 maggio 2020 16:27

Gazzetta, Fiorentina-Roma, che intrecci! Spinazzola e Florenzi in viola e Biraghi in giallorosso?

18 maggio 2020 11:41

Dalbert: "La vita vale più del calcio. Non ha senso forzare per riprendere il campionato"

08 maggio 2020 00:12

Quanti possibili intrecci di mercato tra Fiorentina e Inter! Da Chiesa a Nainggolan tutti i nomi

06 maggio 2020 11:11

Gazzetta, Biraghi- Dalbert, la Fiorentina all’Inter propone un rinnovo dei prestiti

05 maggio 2020 10:01

CorSport, Inter in pressing su Castrovilli, punta alla riconferma di Dalbert. Commisso però...

28 aprile 2020 10:46

Nazione, Situazione prestiti obbligatori: da qui al 2021 spesa da 75 milioni

28 aprile 2020 09:47

Schira: "Contatti Inter-Fiorentina per trasformare a titolo definitivo lo scambio Biraghi-Dalbert"

26 aprile 2020 17:50

Tuttosport, Il poker dell'Inter per prendere Chiesa: Dalbert, Nainggolan, Gagliardini e Pinamonti

25 aprile 2020 11:50

Tuttosport, Biraghi-Dalbert, futuri intrecciati: i riscatti sono fissati entrambi a 12 milioni

20 aprile 2020 13:08

"Fiorentina e Inter non vogliono riscattare Dalbert e Biraghi. Torneranno nelle loro squadre di appartenenza"

10 aprile 2020 00:08

Asse Inter-Fiorentina. Non solo Chiesa, Dalbert e Nainggolan, si parla di Esposito e Gagliardini

09 aprile 2020 14:56

Nazione, la Fiorentina ha deciso: vuole riscattare Dalbert dall’Inter

08 aprile 2020 10:14

Mediaset, alla viola intriga l'idea di soldi più Nainggolan e Dalbert per Chiesa. I dettagli

05 aprile 2020 16:38

L'Inter offre soldi più Nainggolan e Dalbert per avere Federico Chiesa. I dettagli dell'offerta

04 aprile 2020 14:42

Handanovic: "Ringrazio il mio ex compagno Dalbert. Presto ci rivedremo in campo.."

31 marzo 2020 14:27

Dalbert-Biraghi, l'Inter e la Fiorentina sarebbero pronte a prolungare i prestiti per un'altra stagione

31 marzo 2020 14:20

Repubblica, se si riprenderà il campionato serve una deroga dei prestiti. La situazione viola...

30 marzo 2020 11:12

Biraghi, troppi i 12 milioni per il riscatto. Dalbert? Fiorentina ed Inter cercheranno una soluzione

28 marzo 2020 12:22

Dalbert, si va verso il rinnovo del prestito fino al 2021. Biraghi tornerà in viola

27 marzo 2020 13:57

Dalbert avvisa Commisso: "A Firenze sto bene, la Fiorentina ha un progetto ambizioso. Ribery..."

25 marzo 2020 12:11

Galli: "Lirola e Dalbert inadatti per la difesa a 4. Campionati? Benevento e Monza devono salire.."

23 marzo 2020 16:05

Dalbert avverte il Brasile: "In Italia il Coronavirus sottovalutato. Solo ora gente allarmata.."

22 marzo 2020 17:28

CorSport, se Dalbert tornerà all'Inter, Biraghi verrà ceduto. Spunta così l'idea Spinazzola della Roma

20 marzo 2020 11:44

Castrovilli è in cima alla lista dell'Inter: sarà Dalbert la giusta contropartita per strapparlo ai viola?

17 marzo 2020 11:54

Campionato a maggio? Amrabat e Biraghi giocherebbero le ultime partite con la Fiorentina, Dalbert e Badelj via

16 marzo 2020 15:38

La Fiorentina vuole tenere Dalbert, sentirà le intenzioni dell'Inter. Trattativa legata a Biraghi

13 marzo 2020 13:01

L'Inter ha bocciato Biraghi, tornerà alla Fiorentina. Dalbert torna a Milano. Inter chiede Chiesa

03 marzo 2020 19:25

ACF, ecco la lista dei convocati della Fiorentina contro l'Udinese. Assenti Dalbert e Ribery

28 febbraio 2020 18:40

Bonfrisco: "Il rigore su Cutrone c'è. Gol di Ibra? Per l'IFAB la rete non deve essere viziata da un tocco di mano"

23 febbraio 2020 22:32

Le ultime di formazione, Iachini con il dubbio Dalbert-Igor. In attacco Vlahovic

22 febbraio 2020 16:46

Incontro tra Inter e Fiorentina per Dalbert e Biraghi. I due terzini tornano alla base a fine anno? I dettagli

12 febbraio 2020 19:34

Contro il Genoa mancherà Dalbert, chi al suo posto? È lotta a quattro, anche Maxi Olivera possibile titolare

23 gennaio 2020 10:38

Dalbert: "Oggi vogliamo vincere davanti ai nostri tifosi. Con Iachini la squadra sta cambiando"

12 gennaio 2020 15:09

Asse tra Fiorentina e Inter, dal riscatto di Biraghi alla trattativa Dalbert, fino a Chiesa e Politano

15 dicembre 2019 10:34

Dalbert: "In campo correrò anche per Montella e anche i miei compagni. Su Pedro vi dico..."

13 dicembre 2019 13:28

Dopo la sfida si accende anche il mercato tra Fiorentina e Inter. Ecco tutti gli incroci

12 dicembre 2019 11:45

Infortunio per Dalbert che chiede a Montella di essere sostituito nel secondo tempo

03 dicembre 2019 23:45

L'Inter farà un tentativo già a gennaio per Chiesa. L'offerta: 30 milioni più Dalbert e Politano

02 dicembre 2019 18:42

Ag. Dalbert: "Futuro? Il ragazzo sta benissimo qui, sono in costante contatto con la società"

18 novembre 2019 11:22

Amoruso: "La squadra non ha corso a Cagliari, Montella è colpevole. A gennaio un centrocampista.."

12 novembre 2019 20:36

Da Milano si accorgono di Biraghi, la Gazzetta: "È la prosecuzione di Dalbert con altri difetti e limiti"

10 novembre 2019 12:50

Dalbert: "Sto vivendo un grande momento grazie a Montella, voglio crescere ancora"

09 novembre 2019 14:58

Cena a base di rigatoni e bistecca, paga Dalbert con Ribery che fa lo show. Il motivo del penio...

08 novembre 2019 13:00

Dalbert sta conquistando la Fiorentina, per il suo riscatto l'Inter chiede 20 milioni. Il retroscena

26 ottobre 2019 16:50

Ag. Dalbert: "Ha fatto bene a lasciare l'Inter. A Firenze è felice, gioca sempre. E sul futuro...."

18 ottobre 2019 20:48

Atalanta multata per i cori razzisti contro il viola Dalbert. Sanzione da 10.000€

08 ottobre 2019 21:08

ACF, il 10 ottobre alla fiera di Scandicci ci saranno: Benassi, Venuti, Ghezzal e Dalbert

08 ottobre 2019 12:59

Dalbert: "Ribery è sempre felice, aiuta tutti in campo. L'età non conta nulla, non la dimostra"

06 ottobre 2019 13:20

Dalbert: "Ora non abbiamo paura di nessuno. La cosa più importante? La vittoria anche se..."

03 ottobre 2019 12:33

Dalbert: "Dobbiamo continuare così nel secondo tempo. Ribery che giocata!"

29 settembre 2019 22:27

Lirola: "Con il razzismo in Italia siamo messi male. Voglio rimanere a Firenze a lungo. Chiesa..."

28 settembre 2019 12:34

Commisso contro l'Atalanta: "Dopo gli insulti a Dalbert mi aspettavo qualcosa da parte loro invece niente, solo il sindaco di Parma..."

27 settembre 2019 00:51

Montella spiega i cambi: "Chiesa per problemi al flessore, Ribery esausto. Boateng il più bravo a tener palla"

24 settembre 2019 13:46

Feltri contro Dalbert scrive su Tuttosport: "Motivazione infondata, solo lui ha sentito gli insulti"

24 settembre 2019 12:45

Salvini: "Orsato ha fatto bene ad interrompere il gioco ieri ma per i "buu" ad un bianco?"

23 settembre 2019 21:14

Infantino: "Bisogna identificare gli autori dei cori razzisti e sbatterli fuori dallo stadio. Serve avere la certezza della pena"

23 settembre 2019 11:02

Prade: "Siamo amareggiati per il pari. I ragazzi hanno messo sudore e temperamento. Montella.."

22 settembre 2019 21:21

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