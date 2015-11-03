Notizie Dalbert Fiorentina

Ricordate Dalbert? Alla Fiorentina ha fatto il titolare per un anno, ora è finito in Serie B brasiliana
18 aprile 2024 13:33
L'Atalanta finalmente dura con i tifosi razzisti: "Condanniamo questi comportamenti non in linea col club"
04 aprile 2022 13:01
Caos Cagliari, l'ex viola Caceres sbattuto fuori dai convocati. Dalbert, anche lui nel mirino
20 dicembre 2021 10:50
Sky Sport, il terzino serbo Terzic della Fiorentina è nel mirino del Cagliari
17 luglio 2021 20:12
L'Inter non vuole cedere in prestito Dalbert soprattutto all'estero
15 settembre 2020 20:29
Nazione, Dalbert resta a Firenze ma l'accordo non c'è. Il brasiliano vuole la Fiorentina ed aspetta novità
01 settembre 2020 08:09
Pedullà, Dalbert, offerta ufficiale del Besaksehir all'Inter. Si aspetta la risposta. I dettagli
30 agosto 2020 20:31
CorSport, Biraghi può restare alla Fiorentina per Iachini ma serve il rinnovo. Le sue alternative...
30 agosto 2020 11:00
Nazione, Biraghi-Dalbert scambio di prestiti saltato? Nulla è ancora definitivo. Più avanti...
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CorSport, da Ken Sema a Todibo passando per Spinazzola tutti i nomi nel mirino della Fiorentina
27 agosto 2020 14:04
Gazzetta, Biraghi tornerà alla Fiorentina e resterà a Firenze. Dalbert...
27 agosto 2020 13:47
Pedullà, Biraghi verso il ritorno alla Fiorentina e Dalbert all'Inter. Le ultime...
26 agosto 2020 17:08
CorFio, Lirola resterà alla Fiorentina. Dalbert-Biraghi? Viola scettici sul brasiliano. Venuti...
26 agosto 2020 10:30
Repubblica, Dalbert-Biraghi? Si decide questa settimana ma Iachini li vorrebbe entrambi a Firenze
24 agosto 2020 10:05
Biraghi-Dalbert se ne parla dopo l'Europa League. Ecco la formula con cui la Fiorentina vorrebbe il brasiliano
15 agosto 2020 08:18
CorSport, Dalbert-Biraghi, accordo perfezionato con l'Inter. La Fiorentina vuole un altro esterno...
14 agosto 2020 10:31
Gazzetta, Torreira è il sogno della Fiorentina per la mediana. Commisso vuole trattenere i big
14 agosto 2020 08:01
Sky Sport, Biraghi-Dalbert, il rinnovo dello scambio per un anno è vicino. Viola anche su un altro esterno...
13 agosto 2020 17:44
CorSport, Sema, è lui l'obiettivo della Fiorentina per la fascia sinistra. Occhi anche su un altro calciatore dell'Udinese...
12 agosto 2020 10:23
Tuttosport, Dalbert-Biraghi vicini ad un nuovo prestito. La Fiorentina con l'Inter parlerà anche di...
11 agosto 2020 11:01
Nazione, la Fiorentina vuole Nainggolan per rinforzare il centrocampo. La carta che si può giocare...
10 agosto 2020 11:30
Dalbert continuerà la sua avventura in maglia viola
05 agosto 2020 18:43
Nazione, Dalbert-Biraghi: il prestito può essere rinnovato. Cistana idea concreta, spunta Paganini
02 agosto 2020 11:38
Dalbert, solo un semplice affaticamento. A Roma giocherà Terracciano, Dragowski non ancora al meglio
24 luglio 2020 17:10
Rischio stop per Dalbert, uscito a San Siro per guai muscolari. Oggi gli esami strumentali
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Buone notizie per la Fiorentina, Dalbert, Castrovilli e Pezzella hanno risolto i propri problemi fisici
18 luglio 2020 11:26
Dai campini, Dragowski sarà ancora fuori, Dalbert torna disponibile
17 luglio 2020 13:58
Infortunio nel riscaldamento per Dalbert, al suo posto Lirola. Ecco la nuova formazione
15 luglio 2020 21:36
Formazione Fiorentina, giocano Badelj e Caceres. Out Castrovilli e Dalbert. Gli undici viola
08 luglio 2020 18:47
Fiorentina, risolta questione prestiti: Dalbert, Ghezzal, Badelj e Caceres restano fino a fine stagione
29 giugno 2020 19:17
Cellino grida: "Siamo stati sfavoriti contro la Fiorentina. Dalbert e Caceres andavano espulsi nel 1° tempo"
29 giugno 2020 12:30
Iachini contro la Lazio passa di nuovo al 3-5-2. Ribery-Vlahovic sarà la coppia d'attacco
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Moviola CorSport, ok il rosso a Caceres. Rischia Dalbert ma il rosso non c'è. Giusto annullare i due gol viola
23 giugno 2020 11:15
Riprende il secondo tempo, la Fiorentina sostituisce Dalbert. Al suo posto entra Lirola
22 giugno 2020 20:39
CorSport, l'Inter deciderà ad agosto il futuro di Biraghi, non è da escludere un rinnovo di prestiti con Dalbert
18 giugno 2020 10:31
Repubblica, Ceceres, c'è l'accordo. Dalbert-Biraghi? Idea nuovo prestito. Badelj, Terzic e Ghezzal lasceranno Firenze
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Dalbert potrebbe restare alla Fiorentina un'altra stagione. Incontro oggi tra l'agente e Pradè
09 giugno 2020 16:01
Gazzetta, Asse Fiorentina-Roma: si lavora allo scambio di terzini Biraghi-Spinazzola
07 giugno 2020 14:54
Tuttosport, Inter e Juve vogliono strappare il sì di Rocco per Chiesa: ecco tutte le contropartite offerte ai viola
07 giugno 2020 13:20
Nazione, Biraghi tornerà a Firenze, su di lui c'è la Roma. Dalbert? La Fiorentina vorrebbe tenerlo ma l'Inter...
30 maggio 2020 11:52
Repubblica, Spinazzola e Fares gli esterni sinistri nel mirino. Pezzella? Resterà a Firenze
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Nazione, La situazione dei prestiti alla Fiorentina: la deadline verrà posposta. Amrabat? Sarà viola a settembre
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Pasqual: "Ricordo ancora l'esordio in Nazionale al Franchi. Stadio? Mi sembra di essere tornati indietro..."
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Gazzetta, Fiorentina-Roma, che intrecci! Spinazzola e Florenzi in viola e Biraghi in giallorosso?
18 maggio 2020 11:41
Dalbert: "La vita vale più del calcio. Non ha senso forzare per riprendere il campionato"
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Quanti possibili intrecci di mercato tra Fiorentina e Inter! Da Chiesa a Nainggolan tutti i nomi
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Gazzetta, Biraghi- Dalbert, la Fiorentina all’Inter propone un rinnovo dei prestiti
05 maggio 2020 10:01
CorSport, Inter in pressing su Castrovilli, punta alla riconferma di Dalbert. Commisso però...
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Nazione, Situazione prestiti obbligatori: da qui al 2021 spesa da 75 milioni
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Schira: "Contatti Inter-Fiorentina per trasformare a titolo definitivo lo scambio Biraghi-Dalbert"
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Tuttosport, Il poker dell'Inter per prendere Chiesa: Dalbert, Nainggolan, Gagliardini e Pinamonti
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Tuttosport, Biraghi-Dalbert, futuri intrecciati: i riscatti sono fissati entrambi a 12 milioni
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"Fiorentina e Inter non vogliono riscattare Dalbert e Biraghi. Torneranno nelle loro squadre di appartenenza"
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Asse Inter-Fiorentina. Non solo Chiesa, Dalbert e Nainggolan, si parla di Esposito e Gagliardini
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Handanovic: "Ringrazio il mio ex compagno Dalbert. Presto ci rivedremo in campo.."
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Dalbert-Biraghi, l'Inter e la Fiorentina sarebbero pronte a prolungare i prestiti per un'altra stagione
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Repubblica, se si riprenderà il campionato serve una deroga dei prestiti. La situazione viola...
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Biraghi, troppi i 12 milioni per il riscatto. Dalbert? Fiorentina ed Inter cercheranno una soluzione
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Dalbert, si va verso il rinnovo del prestito fino al 2021. Biraghi tornerà in viola
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Dalbert avvisa Commisso: "A Firenze sto bene, la Fiorentina ha un progetto ambizioso. Ribery..."
25 marzo 2020 12:11
Galli: "Lirola e Dalbert inadatti per la difesa a 4. Campionati? Benevento e Monza devono salire.."
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Dalbert avverte il Brasile: "In Italia il Coronavirus sottovalutato. Solo ora gente allarmata.."
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CorSport, se Dalbert tornerà all'Inter, Biraghi verrà ceduto. Spunta così l'idea Spinazzola della Roma
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Castrovilli è in cima alla lista dell'Inter: sarà Dalbert la giusta contropartita per strapparlo ai viola?
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Campionato a maggio? Amrabat e Biraghi giocherebbero le ultime partite con la Fiorentina, Dalbert e Badelj via
16 marzo 2020 15:38
La Fiorentina vuole tenere Dalbert, sentirà le intenzioni dell'Inter. Trattativa legata a Biraghi
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L'Inter ha bocciato Biraghi, tornerà alla Fiorentina. Dalbert torna a Milano. Inter chiede Chiesa
03 marzo 2020 19:25
ACF, ecco la lista dei convocati della Fiorentina contro l'Udinese. Assenti Dalbert e Ribery
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Bonfrisco: "Il rigore su Cutrone c'è. Gol di Ibra? Per l'IFAB la rete non deve essere viziata da un tocco di mano"
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Incontro tra Inter e Fiorentina per Dalbert e Biraghi. I due terzini tornano alla base a fine anno? I dettagli
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Contro il Genoa mancherà Dalbert, chi al suo posto? È lotta a quattro, anche Maxi Olivera possibile titolare
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Dalbert: "Oggi vogliamo vincere davanti ai nostri tifosi. Con Iachini la squadra sta cambiando"
12 gennaio 2020 15:09
Asse tra Fiorentina e Inter, dal riscatto di Biraghi alla trattativa Dalbert, fino a Chiesa e Politano
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Dalbert: "In campo correrò anche per Montella e anche i miei compagni. Su Pedro vi dico..."
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Dopo la sfida si accende anche il mercato tra Fiorentina e Inter. Ecco tutti gli incroci
12 dicembre 2019 11:45
Infortunio per Dalbert che chiede a Montella di essere sostituito nel secondo tempo
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L'Inter farà un tentativo già a gennaio per Chiesa. L'offerta: 30 milioni più Dalbert e Politano
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Ag. Dalbert: "Futuro? Il ragazzo sta benissimo qui, sono in costante contatto con la società"
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Amoruso: "La squadra non ha corso a Cagliari, Montella è colpevole. A gennaio un centrocampista.."
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Da Milano si accorgono di Biraghi, la Gazzetta: "È la prosecuzione di Dalbert con altri difetti e limiti"
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Dalbert: "Sto vivendo un grande momento grazie a Montella, voglio crescere ancora"
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Cena a base di rigatoni e bistecca, paga Dalbert con Ribery che fa lo show. Il motivo del penio...
08 novembre 2019 13:00
Dalbert sta conquistando la Fiorentina, per il suo riscatto l'Inter chiede 20 milioni. Il retroscena
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Ag. Dalbert: "Ha fatto bene a lasciare l'Inter. A Firenze è felice, gioca sempre. E sul futuro...."
18 ottobre 2019 20:48
Atalanta multata per i cori razzisti contro il viola Dalbert. Sanzione da 10.000€
08 ottobre 2019 21:08
ACF, il 10 ottobre alla fiera di Scandicci ci saranno: Benassi, Venuti, Ghezzal e Dalbert
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Dalbert: "Ribery è sempre felice, aiuta tutti in campo. L'età non conta nulla, non la dimostra"
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Dalbert: "Ora non abbiamo paura di nessuno. La cosa più importante? La vittoria anche se..."
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Lirola: "Con il razzismo in Italia siamo messi male. Voglio rimanere a Firenze a lungo. Chiesa..."
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Commisso contro l'Atalanta: "Dopo gli insulti a Dalbert mi aspettavo qualcosa da parte loro invece niente, solo il sindaco di Parma..."
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Montella spiega i cambi: "Chiesa per problemi al flessore, Ribery esausto. Boateng il più bravo a tener palla"
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Feltri contro Dalbert scrive su Tuttosport: "Motivazione infondata, solo lui ha sentito gli insulti"
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Salvini: "Orsato ha fatto bene ad interrompere il gioco ieri ma per i "buu" ad un bianco?"
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Infantino: "Bisogna identificare gli autori dei cori razzisti e sbatterli fuori dallo stadio. Serve avere la certezza della pena"
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Prade: "Siamo amareggiati per il pari. I ragazzi hanno messo sudore e temperamento. Montella.."
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