Secondo quanto riporta Radio Bruno, questa mattina c’è stato un incontro tra Pradè e Federico Pastorello, agente di Dalbert, per cercare di capire quale può essere il futuro del giocatore brasiliano. Le parti sono al lavoro per una permanenza del terzino a Firenze, magari con un rinnovo del prestito di un anno, rispetto alla attuale scadenza fissata al 30 giugno. Difficilmente però Biraghi resterà all’Inter, tornerà viola in attesa di trovare una nuova collocazione.