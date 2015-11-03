Notizie Prade Fiorentina Fiorentina

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Pradè: "Forse il miglior primo tempo della stagione. Non fossimo passati la stagione si sarebbe complicata"

14 marzo 2025 01:00

Pradè: "Dodò ha fatto una gara superlativa, Ikonè sta diventando concreto. Commisso? Ha sofferto molto"

05 marzo 2023 00:24

Tirreno, la Fiorentina ha avviato la trattativa col Feyenoord per Senesi. Sarà il sostituto di Milenkovic

29 giugno 2022 12:11

Fiorentina, stasera finisce il calciomercato, dalle speranze del colpo last minute alla realtà dei fatti

01 febbraio 2021 08:35

Dalbert potrebbe restare alla Fiorentina un'altra stagione. Incontro oggi tra l'agente e Pradè

09 giugno 2020 16:01

Dopo l'arrivo di Laxalt la Fiorentina chiuderà il suo mercato in entrata e si concentrerà sulle uscite

31 gennaio 2020 15:29

Pradè gela i tifosi: "Se riusciamo a prendere altri calciatori bene, altrimenti siamo contenti così"

22 gennaio 2020 12:40

Pradè: "Chiesa non ha simulato, spero non sia vittima di pregiudizi. In questa stagione dobbiamo..."

22 ottobre 2019 00:36

Pradè: "Conosco bene l'Udinese e i suoi giocatori sarà una sfida durissima"

02 ottobre 2019 12:01

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