Notizie Prade Fiorentina Fiorentina

Pradè: "Forse il miglior primo tempo della stagione. Non fossimo passati la stagione si sarebbe complicata"
14 marzo 2025 01:00
Pradè: "Dodò ha fatto una gara superlativa, Ikonè sta diventando concreto. Commisso? Ha sofferto molto"
05 marzo 2023 00:24
Tirreno, la Fiorentina ha avviato la trattativa col Feyenoord per Senesi. Sarà il sostituto di Milenkovic
29 giugno 2022 12:11
Fiorentina, stasera finisce il calciomercato, dalle speranze del colpo last minute alla realtà dei fatti
01 febbraio 2021 08:35
Dalbert potrebbe restare alla Fiorentina un'altra stagione. Incontro oggi tra l'agente e Pradè
09 giugno 2020 16:01
Dopo l'arrivo di Laxalt la Fiorentina chiuderà il suo mercato in entrata e si concentrerà sulle uscite
31 gennaio 2020 15:29
Pradè gela i tifosi: "Se riusciamo a prendere altri calciatori bene, altrimenti siamo contenti così"
22 gennaio 2020 12:40
Pradè: "Chiesa non ha simulato, spero non sia vittima di pregiudizi. In questa stagione dobbiamo..."
22 ottobre 2019 00:36
Pradè: "Conosco bene l'Udinese e i suoi giocatori sarà una sfida durissima"
02 ottobre 2019 12:01
Archivio