Pradè: "Chiesa non ha simulato, spero non sia vittima di pregiudizi. In questa stagione dobbiamo..."
Nella zona mista ha parlato dopo la partita il DS viola Daniele Pradè: "Sono partite che vorresti vincere ma continuiamo la striscia positiva e non abbiamo subito gol. Abbiamo finito bene la partita e...
A cura di Redazione Labaroviola
22 ottobre 2019 00:36
Nella zona mista ha parlato dopo la partita il DS viola Daniele Pradè: "Sono partite che vorresti vincere ma continuiamo la striscia positiva e non abbiamo subito gol. Abbiamo finito bene la partita e il Brescia non ha mai tirato. Siamo una squadra che deve crescere. In questa stagione dobbiamo capire quello che possiamo fare. Tonali e Castrovilli rappresentano il futuro del calcio italiano. Chiesa vittima di pregiudizi? Spero non sia così, Chiesa non ha simulato".