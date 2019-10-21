Pradè: "Chiesa non ha simulato, spero non sia vittima di pregiudizi. In questa stagione dobbiamo..."

Nella zona mista ha parlato dopo la partita il DS viola Daniele Pradè: "Sono partite che vorresti vincere ma continuiamo la striscia positiva e non abbiamo subito gol. Abbiamo finito bene la partita e...

A cura di Redazione Labaroviola 22 ottobre 2019 00:36

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