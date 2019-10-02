Pradè: "Conosco bene l'Udinese e i suoi giocatori sarà una sfida durissima"

Daniele Pradè ha rilasciato le seguenti dichiarazione al Messaggero Veneto: "Mi preme fare un caloroso saluto a tutti i friulani. Ci vediamo domenica a Firenze. La partita? Conosco bene l’Udinese e i...

Daniele Pradè ha rilasciato le seguenti dichiarazione al Messaggero Veneto: "Mi preme fare un caloroso saluto a tutti i friulani. Ci vediamo domenica a Firenze. La partita? Conosco bene l’Udinese e i suoi giocatori, per la Fiorentina sarà una sfida durissima”.