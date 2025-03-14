Pradè: "Forse il miglior primo tempo della stagione. Non fossimo passati la stagione si sarebbe complicata"

Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè è intervenuto ai microfoni ufficiali del club viola nel post partita del ritorno degli ottavi di finale di Conference League tra i gigliati e il Pa...

Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè è intervenuto ai microfoni ufficiali del club viola nel post partita del ritorno degli ottavi di finale di Conference League tra i gigliati e il Panathinaikos. Queste le sue parole: "Parto con un grazie ai ragazzi all'allenatore, al presidente, ai ragazzi e ai tifosi. L'abbiamo vinta insieme con una grande sofferenza. Abbiamo dimostrato che questo stadio fa la differenza negli ultimi 15 minuti. Ci ha trascinato in un momento di diffcoltà. Abbiamo fatto un primo tempo eccezionale, forse il migliore della stagione. Poi c'è anche l'avversario, ci siamo abbassati e il rigore ha riaperto la partita. Sarebbe stata dura senza tutto l'ambiente che ci ha dato auna mano. Questa è un a qualificazione che vale doppio perché in un momento così delicato ci dà quell'energia e quella voglia di fare qualcosa di importante.

Quanto era importante questa partita?

"Lo sapevano tutti i ragazzi che era fondamentale. La stagione sennò si sarebbe complicata e sarebbe stata dura portarla fino a maggio. Invece ci teniamo vivi. Domenica abbiamo la partita. Come detto dopo il Napoli, tutti quanti insieme vogliamo fare l'impresa anche domenica".

Ha sentito il presidente Commisso?

"Il presidente lo abbiamo sentito. Ha motivato prima la squadra, è stato molto carino. Lo abbiamo sentito anche dopo ed era felicissimo".