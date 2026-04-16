Morto Manninger, travolto da un treno in Austria. Ha giocato nella Fiorentina tra il 2001 e il 2002.

E' morto il 48 enne ex portiere della Fiorentina e della Juventus. E' stato travolto da un treno nei pressi di Salisburgo. In viola nella stagione 2001-2002, in prestito dall'Arsenal.

Alex Manninger è morto all'età di 48 anni. Come riporta gianlucadimarzio.com: "L'ex portiere della Juventus e della Fiorentina è rimasto vittima di un incidente stradale nella zona di Salisburgo con un treno. Manninger, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe infatti passato da un passaggio a livello incustodito - e con la barra alzata - ed è stato travolto da un treno che passava di lì.

Ad annunciare la sua scomparsa è stato il Salisburgo, ex club in cui il portiere ha giocato: "Ci uniamo al cordoglio per il nostro ex portiere Alex Manninger, tragicamente scomparso in un incidente stradale. I nostro pensieri sono con la sua famiglia e i suoi amici. Riposa in pace, Alexander."

Manninger ha avuto una parentesi di una stagione alla Fiorentina, in prestito dall'Arsenal, durante l'annata 2001-2002, collezionando 24 presenze e subendo 36 reti.